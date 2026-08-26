Bị Al Diriyah chia điểm, Al Kholood lỡ cơ hội áp sát tốp đầu Pro League Để Aliwa mở tỷ số cho Al Kholood ở phút 71, Al Diriyah kịp giữ lại 1 điểm với bàn gỡ hòa 1-1 của Nemer trên sân Prince Turki bin Abdul Aziz tại vòng 3 Pro League, qua đó đứng thứ 10 trong khi đội khách xếp hạng 8.

Al Diriyah 1 - 1 Al Kholood Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Al Diriyah tiếp đón Al Kholood.

12' Hai đội thăm dò thế trận giằng co Sau hơn 10 phút thi đấu, tốc độ trận đấu diễn ra ở mức trung bình khi đôi bên chủ động thăm dò đối phương. Dù Al Kholood nhỉnh hơn đôi chút về thời lượng cầm bóng 48% - 52% , Al Diriyah mới là đội sở hữu cú dứt điểm đầu tiên ( 1 - 0 ), song đôi bên vẫn chưa thể tạo ra cú sút trúng đích nào ( 0 - 0 ).

24' Al Diriyah kiểm soát bóng vượt trội nhưng bế tắc Trôi qua nửa đầu hiệp một, Al Diriyah đang áp đảo về thế trận với thời lượng cầm bóng vượt trội 69% - 31% cùng 2 - 0 quả phạt góc. Dẫu vậy, sức ép mà họ tạo ra vẫn chưa mang lại sự đột biến khi tổng số pha dứt điểm của hai đội mới dừng ở mức 1 - 1 (trúng đích 0 - 0) và tỷ số vẫn là 0-0.

36' Thế trận giằng co, chưa có cú sút trúng đích Bước sang phút 36, Al Diriyah nắm thế chủ động với 56% - 44% thời lượng kiểm soát bóng và tạo ra 4 - 0 quả phạt góc so với Al Kholood. Mặc dù vậy, thế trận diễn ra tương đối chặt chẽ khi tổng số pha dứt điểm đôi bên chỉ là 3 - 2 và chưa có cú sút nào trúng đích (0 - 0), khiến tỷ số vẫn giữ ở mức 0-0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' Thế trận giằng co đầu hiệp hai Bước sang những phút đầu hiệp hai, Al Diriyah nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 56% - 44% cùng ưu thế vượt trội ở các tình huống phạt góc ( 6 - 0 ). Dù vậy, Al Kholood mới là bên tạo ra sự nguy hiểm rõ rệt hơn khi dẫn 0 - 2 về số cú sút trúng đích, khiến thế trận vẫn duy trì ở tỷ số hòa 0-0 .

61' Al Diriyah kiểm soát bóng nhưng thiếu sắc bén Bước qua phút 61, Al Diriyah chiếm ưu thế về thời lượng kiểm soát bóng với 58% - 42% cùng việc áp đảo phạt góc 6 - 0 . Dù vậy, đội chủ nhà vẫn bế tắc ở khâu kết thúc khi chưa có pha dứt điểm trúng đích nào ( 0 - 2 ), khiến tỷ số vẫn dậm chân tại chỗ 0-0 .

64' Al Diriyah đưa C. Diandy vào sân Phút 64, Al Diriyah tiến hành điều chỉnh nhân sự khi C. Diandy được tung vào sân thay thế cho H. Bahebri . Đội chủ nhà đang nỗ lực tìm kiếm nét tươi mới trên hàng công trong bối cảnh trận đấu vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi với tỷ số 0-0.

65' Al Kholood thay người nhằm phá vỡ thế bế tắc Phút 65, bên phía Al Kholood có sự thay đổi nhân sự khi A. Al Dawsari được tung vào sân thế chỗ J. Domingues . Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm sự đột biến nhằm khai thông thế bế tắc trong bối cảnh tỷ số trên sân vẫn là 0-0.

71' A. Al Aliwa mở tỷ số cho Al Kholood Phút 71, từ đường chuyền thuận lợi của I. Kortajarena, A. Al Aliwa dứt điểm chính xác đưa Al Kholood vượt lên dẫn trước 0-1 . Bàn thắng mở tỷ số quý giá giúp đội khách tạo nên bước ngoặt lớn trong chuyến làm khách tại sân Prince Turki bin Abdul Aziz Stadium.

73' Al Diriyah bế tắc tìm bàn gỡ hòa Bước sang phút 73, Al Diriyah nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm bàn gỡ với thời lượng kiểm soát bóng 57% - 43% cùng thế vượt trội về phạt góc (6-0). Dù vậy, đội chủ nhà vẫn hoàn toàn bế tắc ở khâu dứt điểm khi chưa có pha trúng đích nào (0-2), giúp Al Kholood tiếp tục bảo toàn cách biệt 0-1.

77' Thẻ vàng cảnh cáo dành cho R. Solan Phút 77, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo R. Solan sau một tình huống phạm lỗi. Đội khách Al Kholood đang nỗ lực bảo toàn lợi thế dẫn trước 0-1 trong những phút thi đấu căng thẳng của hiệp hai.

80' Al Kholood rút Solan ra nghỉ sau khi nhận thẻ vàng Phút 80, Al Kholood tiến hành điều chỉnh nhân sự khi Y. Madani được tung vào sân thế chỗ cho R. Solan , cầu thủ vừa phải nhận thẻ vàng ít phút trước đó. Đội khách đang nỗ lực bảo toàn lợi thế dẫn trước 0-1 trong những phút thi đấu then chốt còn lại.

81' Al Diriyah tăng cường nhân sự tìm bàn gỡ Phút 81, Al Diriyah thực hiện quyền thay đổi người khi M. Al Nemer được tung vào sân thế chỗ A. Al Malki . Đội chủ nhà đang dồn sức tìm kiếm bàn thắng để san bằng cách biệt trong bối cảnh đang bị dẫn 0-1.

81' Al Diriyah tung K. Al Asiri vào sân tìm bàn gỡ Phút 81, Al Diriyah thực hiện sự điều chỉnh nhân sự khi K. Al Asiri được tung vào sân để thế chỗ cho M. Hameran. Trong bối cảnh đang bị dẫn 0-1, đội chủ nhà nỗ lực làm mới hàng ngũ nhằm tìm kiếm bàn gỡ trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại.

83' M. Al Nemer gỡ hòa 1-1 cho Al Diriyah Phút 83, đón đường kiến tạo từ A. Al Faraj, M. Al Nemer dứt điểm chính xác để đưa trận đấu về vạch xuất phát với tỷ số 1-1 . Bàn thắng quý giá ở những phút cuối giúp đội chủ nhà Al Diriyah thắp lại hy vọng giành điểm trước Al Kholood.

85' Al Diriyah cầm bóng nhiều nhưng Al Kholood nguy hiểm hơn Bước sang phút 85, Al Diriyah nắm thế chủ động với tỷ lệ cầm bóng 59% - 41% cùng 6 - 1 quả phạt góc. Dù vậy, Al Kholood lại tỏ ra sắc bén hơn ở các pha dứt điểm trúng đích ( 1 - 4 ), khiến trận đấu vẫn đang giằng co ở tỷ số 1 - 1.

87' Al Kholood làm mới hàng công trong những phút cuối Phút 87, Al Kholood thực hiện sự thay đổi người khi M. Sawan được tung vào sân thế chỗ cho A. Al Aliwa . Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1, ban huấn luyện đội khách kỳ vọng luồng gió mới sẽ mang lại sự đột biến ở những phút cuối trận.

87' S. Cisse bên phía Al Kholood nhận thẻ vàng Phút 87, S. Cisse bên phía Al Kholood phải nhận thẻ vàng sau một pha phạm lỗi. Thế trận trở nên căng thẳng trong những phút cuối khi hai đội đang giằng co với tỷ số 1-1.

90+1' Thẻ vàng cho A. M. Yousef H. ở phút bù giờ Ở phút 90+1', trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo A. M. Yousef H. bên phía Al Kholood do lỗi hành vi phi thể thao. Căng thẳng dâng cao ở những phút bù giờ cuối trận khi hai bên đang giằng co với tỷ số 1-1.

KT Kết thúc: Al Diriyah 1-1 Al Kholood Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 02:55 27/08/2026

Đội hình chính thức Al Diriyah Sơ đồ 4-4-2 Al Kholood Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Des Buckingham 22 Nikola Vasilj 2 Abdulaziz Al-Faraj 19 Berat Djimsiti 99 Chancel Mbemba 21 Mohamed Hameran 11 Hattan Bahebri 88 Abdulelah Al-Malki 5 Idrissa Gana Gueye 10 Adil Boulbina 29 Darwin Núñez 20 Enzo Millot 1 Hamed Al-Shanqity 15 Ramzi Sawlan 5 Edgaras Utkus 25 Mansour Camara 38 Shaquille Riley Pinas 8 Seydouba Cisse 6 John Buckley 46 Abdulaziz Al-Aliwa 10 Iker Kortajarena 11 Coba Da Costa 22 Julien Domingues Dự bị Al Diriyah 97 Amin Al-Bukhari 78 Khalid Al-Asiri 12 Taher Wadi 87 Qasim Lajami 17 Clayton Diandy 6 Sultan Farhan 52 Husain Al-Qahtani 32 Abdullah Zaid 75 Meshari Fahad Al-Nemer Al Kholood 48 Muhannad Al-Yahya 7 Sultan Al Shehri 47 Abdulrahman Al Obaid 23 Yazan Madani 39 Abdulrahman Al-Dosari 26 Yaseen Al-Zubaidi 70 Muhammad Sawan 27 Abdullah Al Ajyan 24 Adi Cập nhật đội hình lúc 00:30 27/08/2026

Al Diriyah Thống kê Al Kholood 58% Kiểm soát bóng 42% 10 Dứt điểm 9 1 Trúng đích 4 7 Phạt góc 1 14 Phạm lỗi 9 0 Việt vị 1 3 Thủ môn cứu thua 0

Cầu thủ nổi bật Meshari Fahad Al-Nemer Al Diriyah 1 bàn Abdulaziz Al-Aliwa Al Kholood 1 bàn Iker Kortajarena Al Kholood 1 kiến tạo · điểm 6.6 Abdulaziz Al-Faraj Al Diriyah 1 kiến tạo · điểm 6.3 Coba Da Costa Al Kholood Điểm 7.6 Idrissa Gana Gueye Al Diriyah Điểm 7.2

Al Diriyah đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và cuộc tiếp đón Al Kholood lúc 01:00 ngày 27/08/2026 là cơ hội để đội chủ nhà thu hẹp khoảng cách trên bảng xếp hạng. Al Diriyah đứng hạng 10 với 3 điểm, trong khi Al Kholood xếp hạng 8 và có 4 điểm.

Khoảng cách sít sao tạo sức nặng cho cuộc đối đầu

Chênh lệch chỉ 1 điểm khiến trận đấu tại Prince Turki bin Abdul Aziz Stadium mang ý nghĩa trực tiếp với cả hai đội. Al Kholood đang nắm lợi thế nhỏ về vị trí, nhưng Al Diriyah có lợi thế sân nhà để tạo áp lực lên đối thủ đứng ngay phía trên.

Với Al Diriyah, đây không chỉ là nhiệm vụ tìm lại nhịp thi đấu sau kết quả gần nhất không thuận lợi. Đội bóng này cần biến lợi thế sân bãi thành sự chủ động, bởi một màn trình diễn chặt chẽ sẽ giúp họ duy trì sự bám đuổi trong cuộc đua tốp đầu.

Phong độ gần đây mở ra thế trận thận trọng

Al Diriyah có 1 chiến thắng và 1 thất bại trong 2 trận gần nhất. Chuỗi kết quả này cho thấy đội chủ nhà đã thể hiện khả năng giành chiến thắng, nhưng vẫn cần thêm sự ổn định để tránh việc nhịp độ bị đứt quãng.

Al Kholood bước vào trận với 1 trận hòa và 1 chiến thắng. Đội khách vì thế có nền tảng kết quả tích cực hơn trong hai lần ra sân gần đây, đồng thời sở hữu lợi thế 1 điểm trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, khoảng cách ấy chưa đủ lớn để họ có thể tiếp cận trận đấu với tâm thế an toàn.

Điểm then chốt nằm ở khả năng kiểm soát thời điểm

Không có thông tin đội hình để xác định những điều chỉnh nhân sự cụ thể, nhưng cục diện bảng xếp hạng cho thấy giá trị của từng giai đoạn trong trận đấu sẽ rất lớn. Al Diriyah cần tận dụng sân nhà để đặt Al Kholood vào những thời điểm phải phòng ngự nhiều hơn, thay vì để đối thủ duy trì thế trận theo ý muốn.

Ngược lại, Al Kholood có thể dựa vào lợi thế vị trí hiện tại để giữ sự bình tĩnh và chờ đợi những khoảng trống xuất hiện. Nhìn chung, đây là cuộc so tài cân bằng về điểm số và phong độ ngắn hạn, nơi sự ổn định trong cách vận hành sẽ có ý nghĩa quan trọng hơn những lựa chọn mạo hiểm.

Al Diriyah 5 trận gần nhất T B B T T 2 Trận 1-0-1 T-H-B 1 Ghi (TB 0.5) 1 Thủng lưới Al Kholood 5 trận gần nhất T T H B B 2 Trận 1-1-0 T-H-B 4 Ghi (TB 2.0) 3 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al-Nassr 3 3 0 0 +8 9 T T T 2 Al-Ittihad FC 3 2 1 0 +2 7 T T H 3 Al-Hilal Saudi FC 2 2 0 0 +5 6 T T … 7 NEOM 3 2 0 1 +1 6 B T T 8 Al Kholood 2 1 1 0 +1 4 T H 9 Al Khaleej Saihat 3 0 3 0 0 3 H H H 10 Al Diriyah 2 1 0 1 0 3 T B 11 Al-Hazm 3 1 0 2 -1 3 B B T …