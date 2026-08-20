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    Bị Alaves cầm hòa 1-1, Rayo Vallecano lỡ cơ hội cải thiện vị trí tại La Liga

    Đại Ngàn20/08/2026 21:21

    Bàn gỡ ở phút 84 của Diaz giúp Alaves hòa Rayo Vallecano 1-1 trên sân Estadio Municipal de Butarque tại vòng 2 La Liga, khiến đội chủ nhà đánh rơi chiến thắng dù Camello đã mở tỷ số đầu hiệp hai.

    📊 Xem thống kê chi tiết trận Rayo Vallecano 1-1 Alaves: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »
    Rayo Vallecano1 - 1AlavesKết thúc
    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Rayo Vallecano tiếp đón Alaves.

    • 17'Rayo Vallecano thay người sớm: R. Nteka thế chỗ I. Palazon

      Phút 17, Rayo Vallecano đưa ra sự thay đổi người từ rất sớm khi R. Nteka được tung vào sân thế chỗ I. Palazon. Sự điều chỉnh nhân sự bất ngờ ngay trong hiệp 1 diễn ra trong bối cảnh tỷ số giữa Rayo Vallecano và Alaves vẫn đang dừng ở mức 0-0.

    • 30'Rayo Vallecano lấn lướt nhưng chưa thể khai thông bế tắc

      Chạm mốc 30 phút thi đấu, Rayo Vallecano đang là đội làm chủ thế trận khi kiểm soát bóng 62% - 38% và vượt trội về số quả phạt góc (4 - 1). Tuy nhiên, dù nhỉnh hơn ở chỉ số dứt điểm với 4 - 3 cú sút (1 - 0 trúng đích), đội chủ nhà vẫn chưa thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng mở tỷ số.

    • 35'VAR từ chối bàn thắng của P. Fernandez

      Phút 35, P. Fernandez đưa được bóng vào lưới Alaves nhưng VAR đã can thiệp và xác định anh để bóng chạm tay trước đó, khiến bàn thắng của Rayo Vallecano không được công nhận. Dù làm chủ thế trận với tỷ lệ cầm bóng 62% - 38%, Rayo Vallecano vẫn chưa thể vượt lên dẫn trước và tỷ số tạm thời giữ nguyên 0-0.

    • 42'Rayo Vallecano chủ động kiểm soát thế trận

      Tiến gần đến giờ nghỉ giữa hiệp, Rayo Vallecano vẫn đang là đội chủ động kiểm soát trận đấu với tỷ lệ cầm bóng 62% - 38% cùng 4 - 1 tình huống phạt góc. Dù vậy, sức ép của đội chủ nhà chưa đem lại sự khác biệt khi hai bên mới tung ra 4 - 3 cú dứt điểm (trúng đích 1 - 0), khiến tỷ số vẫn đang hòa 0 - 0.

    • 45+2'Thẻ vàng cho N. Tenaglia ở phút bù giờ hiệp một

      Ở phút 45+2', cầu thủ N. Tenaglia của Alaves đã phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Tình huống diễn ra trong những phút bù giờ cuối hiệp một khi tỷ số giữa Rayo Vallecano và Alaves vẫn chưa được mở (0-0).

    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

    • 46'Hiệp 2 bắt đầu

      Hiệp 2 bắt đầu.

    • 48'S. Camello khai thông thế bế tắc cho Rayo Vallecano

      Ngay đầu hiệp hai ở phút 48, S. Camello đã ghi bàn thắng quý giá đưa Rayo Vallecano vươn lên dẫn trước 1-0. Bàn mở tỷ số quan trọng giúp đội nhà cởi bỏ áp lực tâm lý sau hiệp một thi đấu vô cùng giằng co trước Alaves.

    • 54'Rayo Vallecano duy trì thế chủ động với lợi thế 1-0

      Bước sang phút 54, Rayo Vallecano vẫn chủ động kiểm soát nhịp độ với 58% - 42% thời lượng cầm bóng cùng lợi thế dẫn 1-0. Dù Alaves nỗ lực dâng cao để tìm bàn gỡ với tổng số cú dứt điểm 5-6 (trúng đích 2-1), đội chủ nhà vẫn tạo ra sự lấn lướt ở các tình huống cố định nhờ nhỉnh hơn về phạt góc 5-2.

    • 55'Phút 55: Rayo Vallecano tung O. Valentin vào sân

      Ở phút 55, Rayo Vallecano quyết định điều chỉnh đội hình khi tung O. Valentin vào sân thay cho P. Fernandez. Đang nắm lợi thế dẫn trước 1-0, sự bổ sung này hứa hẹn giúp đội nhà gia tăng sự chắc chắn và duy trì thế trận chủ động.

    • 55'Rayo Vallecano điều chỉnh nhân sự ở phút 55

      Phút 55, Rayo Vallecano tiến hành thay đổi nhân sự khi A. Garcia được tung vào sân thế chỗ cho F. Perez. Sau khi vượt lên dẫn 1-0 ở phút 48, sự xuất hiện của A. Garcia kỳ vọng sẽ bổ sung thể lực và sức sống mới nhằm giúp đội nhà duy trì lợi thế trước Alaves.

    • 60'D. Cardenas vào sân thay A. Batalla ở phút 60

      Phút 60, Rayo Vallecano thực hiện sự thay đổi người khi D. Cardenas được tung vào sân để thay thế cho A. Batalla. Đội bóng đang nắm thế chủ động cùng tỷ số dẫn trước 1-0 và tiếp tục có những tính toán nhân sự trên sân.

    • 62'Alaves tung M. Diaz vào sân tìm kiếm bàn gỡ

      Phút 62, Alaves có sự thay đổi nhân sự trên hàng công khi M. Diaz vào sân thế chỗ L. Boye. Trong thế đang bị Rayo Vallecano dẫn trước 1-0, đội khách quyết định bổ sung làn gió mới nhằm gia tăng sức ép và tìm kiếm bàn gỡ hòa.

    • 62'Phút 62: Alaves tung D. Suarez vào sân thay M. Rodriguez

      Phút 62, Alaves thực hiện sự thay đổi nhân sự khi D. Suarez được tung vào sân để thế chỗ cho M. Rodriguez. Trong bối cảnh đang bị Rayo Vallecano dẫn trước 1-0, ban huấn luyện đội khách kỳ vọng làn gió mới này sẽ giúp gia tăng áp lực nhằm tìm kiếm bàn gỡ.

    • 67'Alaves gia tăng áp lực tìm bàn gỡ

      Chủ động dâng cao tìm bàn gỡ, Alaves tích cực bắn phá hơn với số lần dứt điểm 6 - 9. Dù vậy, Rayo Vallecano mới là đội chắt chiu cơ hội tốt hơn khi sở hữu số lần dứt điểm trúng đích 3 - 1, qua đó duy trì lợi thế 1 - 0 đến phút 67 nhờ tỷ lệ cầm bóng nhỉnh hơn 53% - 47%.

    • 70'Alaves thay nhân sự: Yusi vào sân thế chỗ Jonny Otto

      Phút 70, Alaves thực hiện sự thay đổi người khi Yusi được tung vào sân thay cho Jonny Otto. Trong bối cảnh đang bị Rayo Vallecano dẫn 1-0, đội khách kỳ vọng làn gió mới này sẽ giúp cải thiện thế trận tấn công trong khoảng 20 phút còn lại.

    • 73'S. Camello nhận thẻ vàng sau pha kéo người

      Phút 73, S. Camello bên phía Rayo Vallecano phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi kéo người (holding). Đội chủ nhà đang nỗ lực ngăn chặn các đợt lên bóng của Alaves nhằm bảo vệ cách biệt mong mong 1-0.

    • 79'Alaves gia tăng áp lực tìm bàn gỡ

      Bước sang phút 79, Alaves nỗ lực dâng cao tìm bàn gỡ khi nhỉnh hơn về tổng số lần dứt điểm 6 - 9. Dù vậy, Rayo Vallecano vẫn tỏ ra hiệu quả hơn với 3 - 1 cú sút trúng đích cùng 53% - 47% thời lượng kiểm soát bóng để chủ động bảo vệ lợi thế 1 - 0.

    • 80'Alaves thay người: N. Valentini vào sân thế chỗ V. Koski

      Phút 80, Alaves thực hiện sự thay đổi nhân sự khi N. Valentini được tung vào sân thay thế cho V. Koski. Trong bối cảnh đang bị Rayo Vallecano dẫn trước 1-0, đội khách nỗ lực làm mới đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ ở những phút cuối trận.

    • 80'Alaves tung C. Alena vào sân tìm bàn gỡ

      Phút 80, Alaves quyết định thay đổi nhân sự khi tung C. Alena vào sân thế chỗ A. Perez. Đang bị dẫn 1-0, đội khách rất cần sự đột biến từ lực lượng dự bị trong khoảng 10 phút thi đấu chính thức còn lại.

    • 84'M. Diaz tỏa sáng quân bình tỷ số 1-1 cho Alaves

      Phút 84, M. Diaz lập công mang về bàn thắng quý như vàng giúp Alaves gỡ hòa 1-1. Tỷ số được quân bình ở những phút cuối trận khiến màn so tài với Rayo Vallecano trở nên vô cùng kịch tính.

    • 90+2'Thẻ vàng cho N. Valentini ở phút bù giờ

      Phút 90+2', trọng tài rút thẻ vàng phạt N. Valentini bên phía Alaves sau một tình huống phạm lỗi thô bạo. Trận đấu đang trôi về những giây cuối cùng trong thế giằng co khi tỷ số vẫn duy trì ở mức 1-1.

    • KTKết thúc: Rayo Vallecano 1-1 Alaves

      Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

    Cập nhật lúc 04:01 21/08/2026

    Đội hình chính thức
    Rayo Vallecano
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Benat San Jose
    Alaves
    Sơ đồ 4-4-2 · HLV Quique Sanchez Flores
    13
    Augusto Batalla
    2
    Andrei Rațiu
    24
    Florian Lejeune
    22
    Pelayo Fernández
    33
    Jozhua Vertrouwd
    7
    Isi Palazón
    6
    Pathé Ismaël Ciss
    8
    Unai López
    19
    Jorge de Frutos
    10
    Sergio Camello
    21
    Fran Pérez
    1
    Antonio Sivera
    7
    Ángel Pérez
    14
    Nahuel Tenaglia
    16
    Ville Koski
    17
    Jonny Otto
    18
    Mikel Rodriguez
    19
    Pablo Ibáñez
    8
    Antonio Blanco
    21
    Abderrahman Rebbach
    15
    Lucas Boyé
    11
    Toni Martínez
    Dự bị
    Rayo Vallecano
    1 Dani Cárdenas20 Iván Balliu27 Sergio Lozano26 Marco de las Sias23 Óscar Valentín18 Álvaro García14 Giorgi Tsitaishvili4 Pedro Díaz11 Randy Nteka
    Alaves
    13 Adrián Rodríguez3 Youssef Enriquez27 Xanet Olaiz2 Nicolás Valentini12 Hugo Novoa23 Carlos Benavídez4 Denis Suárez10 Carles Aleñá22 Miguel Rodríguez
    Cập nhật đội hình lúc 01:41 21/08/2026
    Rayo VallecanoThống kêAlaves
    47%
    Kiểm soát bóng
    53%
    8
    Dứt điểm
    13
    3
    Trúng đích
    2
    9
    Phạt góc
    6
    13
    Phạm lỗi
    10
    1
    Thủ môn cứu thua
    2
    Cầu thủ nổi bật
    Sergio Camello
    Sergio Camello
    Rayo Vallecano
    1 bàn
    Mariano Díaz
    Mariano Díaz
    Alaves
    1 bàn
    Jorge de Frutos
    Jorge de Frutos
    Rayo Vallecano
    1 kiến tạo · điểm 6.6
    Pablo Ibáñez
    Pablo Ibáñez
    Alaves
    Điểm 7.7
    Augusto Batalla
    Augusto Batalla
    Rayo Vallecano
    Điểm 7.2
    Unai López
    Unai López
    Rayo Vallecano
    Điểm 7.2

    Trận đấu giữa Rayo Vallecano và Alaves trong khuôn khổ giải bóng đá vô địch quốc gia Tây Ban Nha La Liga sẽ diễn ra lúc 02:00 ngày 21/08/2026 trên sân vận động Estadio Municipal de Butarque. Đây là cuộc chạm trán thu hút sự chú ý khi hai đội bóng bước vào trận đấu với những vị thế hoàn toàn trái ngược trên bảng xếp hạng.

    Phong độ gần đây và vị trí trên bảng xếp hạng

    Alaves đang trải qua giai đoạn khởi đầu vô cùng thuận lợi. Chiến thắng ở trận đấu gần nhất giúp đội bóng này giành trọn vẹn 3 điểm, qua đó tạm thời vươn lên đứng ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng La Liga. Sự tự tin cùng tâm lý thoải mái sẽ là vũ khí quan trọng để Alaves hướng tới một kết quả có lợi trong chuyến làm khách sắp tới.

    Trái ngược với đối thủ, Rayo Vallecano lại có khởi đầu không như mong đợi. Thất bại ở trận ra quân khiến họ chưa tích lũy được điểm số nào và tạm thời xếp ở vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng. Việc phải nhận kết quả bất lợi ngay từ đầu mùa đặt ra bài toán khó cho ban huấn luyện Rayo Vallecano trong việc nhanh chóng xóc lại tinh thần thi đấu của các cầu thủ.

    Lịch sử đối đầu và cục diện trận đấu

    Dù đang thất thế về mặt phong độ và vị trí hiện tại, Rayo Vallecano lại có điểm tựa lịch sử rất vững chắc. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Rayo Vallecano thể hiện sự nhỉnh hơn rõ rệt khi giành tới 4 chiến thắng, trong khi Alaves chỉ thắng đúng 1 trận.

    Thành tích đối đầu ấn tượng này mang lại niềm tin lớn cho Rayo Vallecano khi bước vào cuộc so tài trên sân Estadio Municipal de Butarque. Trận đấu dự kiến sẽ diễn ra vô cùng giằng co giữa một Alaves có phong độ cao và một Rayo Vallecano luôn biết cách áp đảo đối thủ trong những lần đụng độ trực tiếp.

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Rayo Vallecano · 4 thắng0 hòaAlaves · 1 thắng
    24/05/2026
    Alaves
    1 - 2
    Rayo Vallecano
    RV
    15/01/2026
    Vòng 1/8
    Alaves
    2 - 0
    Rayo Vallecano
    ALA
    27/10/2025
    Rayo Vallecano
    1 - 0
    Alaves
    RV
    30/03/2025
    Alaves
    0 - 2
    Rayo Vallecano
    RV
    26/10/2024
    Rayo Vallecano
    1 - 0
    Alaves
    RV
    Rayo Vallecano
    5 trận gần nhất
    BBTBB
    1
    Trận
    0-0-1
    T-H-B
    1
    Ghi (TB 1.0)
    2
    Thủng lưới
    Alaves
    5 trận gần nhất
    THTTH
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    3
    Ghi (TB 3.0)
    0
    Thủng lưới
    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Espanyol1100+33T
    2Alaves1100+33T
    3Atletico Madrid1100+23T
    16Osasuna000000
    17Rayo Vallecano1001-10B
    18Malaga1001-20B
    Tình hình lực lượng
    Rayo Vallecano
    M. Kumbulla (Muscle Injury)
    Luiz Felipe (Hamstring Injury)
    M. Kumbulla (Muscle Injury)
    Luiz Felipe (Hamstring Injury)
    Alaves
    F. Garces (Suspended)
    T. Mendes (Knee Injury)
    F. Garces (Suspended)
    T. Mendes (Knee Injury)

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Bị Alaves cầm hòa 1-1, Rayo Vallecano lỡ cơ hội cải thiện vị trí tại La Liga
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