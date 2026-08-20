Bị Alaves cầm hòa 1-1, Rayo Vallecano lỡ cơ hội cải thiện vị trí tại La Liga Bàn gỡ ở phút 84 của Diaz giúp Alaves hòa Rayo Vallecano 1-1 trên sân Estadio Municipal de Butarque tại vòng 2 La Liga, khiến đội chủ nhà đánh rơi chiến thắng dù Camello đã mở tỷ số đầu hiệp hai.

Rayo Vallecano 1 - 1 Alaves Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Rayo Vallecano tiếp đón Alaves.

17' Rayo Vallecano thay người sớm: R. Nteka thế chỗ I. Palazon Phút 17, Rayo Vallecano đưa ra sự thay đổi người từ rất sớm khi R. Nteka được tung vào sân thế chỗ I. Palazon . Sự điều chỉnh nhân sự bất ngờ ngay trong hiệp 1 diễn ra trong bối cảnh tỷ số giữa Rayo Vallecano và Alaves vẫn đang dừng ở mức 0-0.

30' Rayo Vallecano lấn lướt nhưng chưa thể khai thông bế tắc Chạm mốc 30 phút thi đấu, Rayo Vallecano đang là đội làm chủ thế trận khi kiểm soát bóng 62% - 38% và vượt trội về số quả phạt góc (4 - 1). Tuy nhiên, dù nhỉnh hơn ở chỉ số dứt điểm với 4 - 3 cú sút (1 - 0 trúng đích), đội chủ nhà vẫn chưa thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng mở tỷ số.

35' VAR từ chối bàn thắng của P. Fernandez Phút 35, P. Fernandez đưa được bóng vào lưới Alaves nhưng VAR đã can thiệp và xác định anh để bóng chạm tay trước đó, khiến bàn thắng của Rayo Vallecano không được công nhận. Dù làm chủ thế trận với tỷ lệ cầm bóng 62% - 38%, Rayo Vallecano vẫn chưa thể vượt lên dẫn trước và tỷ số tạm thời giữ nguyên 0-0.

42' Rayo Vallecano chủ động kiểm soát thế trận Tiến gần đến giờ nghỉ giữa hiệp, Rayo Vallecano vẫn đang là đội chủ động kiểm soát trận đấu với tỷ lệ cầm bóng 62% - 38% cùng 4 - 1 tình huống phạt góc. Dù vậy, sức ép của đội chủ nhà chưa đem lại sự khác biệt khi hai bên mới tung ra 4 - 3 cú dứt điểm (trúng đích 1 - 0), khiến tỷ số vẫn đang hòa 0 - 0.

45+2' Thẻ vàng cho N. Tenaglia ở phút bù giờ hiệp một Ở phút 45+2', cầu thủ N. Tenaglia của Alaves đã phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Tình huống diễn ra trong những phút bù giờ cuối hiệp một khi tỷ số giữa Rayo Vallecano và Alaves vẫn chưa được mở (0-0).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' S. Camello khai thông thế bế tắc cho Rayo Vallecano Ngay đầu hiệp hai ở phút 48, S. Camello đã ghi bàn thắng quý giá đưa Rayo Vallecano vươn lên dẫn trước 1-0. Bàn mở tỷ số quan trọng giúp đội nhà cởi bỏ áp lực tâm lý sau hiệp một thi đấu vô cùng giằng co trước Alaves.

54' Rayo Vallecano duy trì thế chủ động với lợi thế 1-0 Bước sang phút 54, Rayo Vallecano vẫn chủ động kiểm soát nhịp độ với 58% - 42% thời lượng cầm bóng cùng lợi thế dẫn 1-0 . Dù Alaves nỗ lực dâng cao để tìm bàn gỡ với tổng số cú dứt điểm 5-6 (trúng đích 2-1 ), đội chủ nhà vẫn tạo ra sự lấn lướt ở các tình huống cố định nhờ nhỉnh hơn về phạt góc 5-2 .

55' Phút 55: Rayo Vallecano tung O. Valentin vào sân Ở phút 55, Rayo Vallecano quyết định điều chỉnh đội hình khi tung O. Valentin vào sân thay cho P. Fernandez . Đang nắm lợi thế dẫn trước 1-0, sự bổ sung này hứa hẹn giúp đội nhà gia tăng sự chắc chắn và duy trì thế trận chủ động.

55' Rayo Vallecano điều chỉnh nhân sự ở phút 55 Phút 55, Rayo Vallecano tiến hành thay đổi nhân sự khi A. Garcia được tung vào sân thế chỗ cho F. Perez . Sau khi vượt lên dẫn 1-0 ở phút 48, sự xuất hiện của A. Garcia kỳ vọng sẽ bổ sung thể lực và sức sống mới nhằm giúp đội nhà duy trì lợi thế trước Alaves.

60' D. Cardenas vào sân thay A. Batalla ở phút 60 Phút 60, Rayo Vallecano thực hiện sự thay đổi người khi D. Cardenas được tung vào sân để thay thế cho A. Batalla . Đội bóng đang nắm thế chủ động cùng tỷ số dẫn trước 1-0 và tiếp tục có những tính toán nhân sự trên sân.

62' Alaves tung M. Diaz vào sân tìm kiếm bàn gỡ Phút 62, Alaves có sự thay đổi nhân sự trên hàng công khi M. Diaz vào sân thế chỗ L. Boye . Trong thế đang bị Rayo Vallecano dẫn trước 1-0, đội khách quyết định bổ sung làn gió mới nhằm gia tăng sức ép và tìm kiếm bàn gỡ hòa.

62' Phút 62: Alaves tung D. Suarez vào sân thay M. Rodriguez Phút 62, Alaves thực hiện sự thay đổi nhân sự khi D. Suarez được tung vào sân để thế chỗ cho M. Rodriguez . Trong bối cảnh đang bị Rayo Vallecano dẫn trước 1-0, ban huấn luyện đội khách kỳ vọng làn gió mới này sẽ giúp gia tăng áp lực nhằm tìm kiếm bàn gỡ.

67' Alaves gia tăng áp lực tìm bàn gỡ Chủ động dâng cao tìm bàn gỡ, Alaves tích cực bắn phá hơn với số lần dứt điểm 6 - 9 . Dù vậy, Rayo Vallecano mới là đội chắt chiu cơ hội tốt hơn khi sở hữu số lần dứt điểm trúng đích 3 - 1 , qua đó duy trì lợi thế 1 - 0 đến phút 67 nhờ tỷ lệ cầm bóng nhỉnh hơn 53% - 47% .

70' Alaves thay nhân sự: Yusi vào sân thế chỗ Jonny Otto Phút 70, Alaves thực hiện sự thay đổi người khi Yusi được tung vào sân thay cho Jonny Otto . Trong bối cảnh đang bị Rayo Vallecano dẫn 1-0, đội khách kỳ vọng làn gió mới này sẽ giúp cải thiện thế trận tấn công trong khoảng 20 phút còn lại.

73' S. Camello nhận thẻ vàng sau pha kéo người Phút 73, S. Camello bên phía Rayo Vallecano phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi kéo người (holding). Đội chủ nhà đang nỗ lực ngăn chặn các đợt lên bóng của Alaves nhằm bảo vệ cách biệt mong mong 1-0.

79' Alaves gia tăng áp lực tìm bàn gỡ Bước sang phút 79, Alaves nỗ lực dâng cao tìm bàn gỡ khi nhỉnh hơn về tổng số lần dứt điểm 6 - 9 . Dù vậy, Rayo Vallecano vẫn tỏ ra hiệu quả hơn với 3 - 1 cú sút trúng đích cùng 53% - 47% thời lượng kiểm soát bóng để chủ động bảo vệ lợi thế 1 - 0 .

80' Alaves thay người: N. Valentini vào sân thế chỗ V. Koski Phút 80, Alaves thực hiện sự thay đổi nhân sự khi N. Valentini được tung vào sân thay thế cho V. Koski . Trong bối cảnh đang bị Rayo Vallecano dẫn trước 1-0, đội khách nỗ lực làm mới đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ ở những phút cuối trận.

80' Alaves tung C. Alena vào sân tìm bàn gỡ Phút 80, Alaves quyết định thay đổi nhân sự khi tung C. Alena vào sân thế chỗ A. Perez . Đang bị dẫn 1-0, đội khách rất cần sự đột biến từ lực lượng dự bị trong khoảng 10 phút thi đấu chính thức còn lại.

84' M. Diaz tỏa sáng quân bình tỷ số 1-1 cho Alaves Phút 84, M. Diaz lập công mang về bàn thắng quý như vàng giúp Alaves gỡ hòa 1-1. Tỷ số được quân bình ở những phút cuối trận khiến màn so tài với Rayo Vallecano trở nên vô cùng kịch tính.

90+2' Thẻ vàng cho N. Valentini ở phút bù giờ Phút 90+2', trọng tài rút thẻ vàng phạt N. Valentini bên phía Alaves sau một tình huống phạm lỗi thô bạo. Trận đấu đang trôi về những giây cuối cùng trong thế giằng co khi tỷ số vẫn duy trì ở mức 1-1.

KT Kết thúc: Rayo Vallecano 1-1 Alaves Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 04:01 21/08/2026

Đội hình chính thức Rayo Vallecano Sơ đồ 4-3-3 · HLV Benat San Jose Alaves Sơ đồ 4-4-2 · HLV Quique Sanchez Flores 13 Augusto Batalla 2 Andrei Rațiu 24 Florian Lejeune 22 Pelayo Fernández 33 Jozhua Vertrouwd 7 Isi Palazón 6 Pathé Ismaël Ciss 8 Unai López 19 Jorge de Frutos 10 Sergio Camello 21 Fran Pérez 1 Antonio Sivera 7 Ángel Pérez 14 Nahuel Tenaglia 16 Ville Koski 17 Jonny Otto 18 Mikel Rodriguez 19 Pablo Ibáñez 8 Antonio Blanco 21 Abderrahman Rebbach 15 Lucas Boyé 11 Toni Martínez Dự bị Rayo Vallecano 1 Dani Cárdenas 20 Iván Balliu 27 Sergio Lozano 26 Marco de las Sias 23 Óscar Valentín 18 Álvaro García 14 Giorgi Tsitaishvili 4 Pedro Díaz 11 Randy Nteka Alaves 13 Adrián Rodríguez 3 Youssef Enriquez 27 Xanet Olaiz 2 Nicolás Valentini 12 Hugo Novoa 23 Carlos Benavídez 4 Denis Suárez 10 Carles Aleñá 22 Miguel Rodríguez Cập nhật đội hình lúc 01:41 21/08/2026

Rayo Vallecano Thống kê Alaves 47% Kiểm soát bóng 53% 8 Dứt điểm 13 3 Trúng đích 2 9 Phạt góc 6 13 Phạm lỗi 10 1 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật Sergio Camello Rayo Vallecano 1 bàn Mariano Díaz Alaves 1 bàn Jorge de Frutos Rayo Vallecano 1 kiến tạo · điểm 6.6 Pablo Ibáñez Alaves Điểm 7.7 Augusto Batalla Rayo Vallecano Điểm 7.2 Unai López Rayo Vallecano Điểm 7.2

Trận đấu giữa Rayo Vallecano và Alaves trong khuôn khổ giải bóng đá vô địch quốc gia Tây Ban Nha La Liga sẽ diễn ra lúc 02:00 ngày 21/08/2026 trên sân vận động Estadio Municipal de Butarque. Đây là cuộc chạm trán thu hút sự chú ý khi hai đội bóng bước vào trận đấu với những vị thế hoàn toàn trái ngược trên bảng xếp hạng.

Phong độ gần đây và vị trí trên bảng xếp hạng

Alaves đang trải qua giai đoạn khởi đầu vô cùng thuận lợi. Chiến thắng ở trận đấu gần nhất giúp đội bóng này giành trọn vẹn 3 điểm, qua đó tạm thời vươn lên đứng ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng La Liga. Sự tự tin cùng tâm lý thoải mái sẽ là vũ khí quan trọng để Alaves hướng tới một kết quả có lợi trong chuyến làm khách sắp tới.

Trái ngược với đối thủ, Rayo Vallecano lại có khởi đầu không như mong đợi. Thất bại ở trận ra quân khiến họ chưa tích lũy được điểm số nào và tạm thời xếp ở vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng. Việc phải nhận kết quả bất lợi ngay từ đầu mùa đặt ra bài toán khó cho ban huấn luyện Rayo Vallecano trong việc nhanh chóng xóc lại tinh thần thi đấu của các cầu thủ.

Lịch sử đối đầu và cục diện trận đấu

Dù đang thất thế về mặt phong độ và vị trí hiện tại, Rayo Vallecano lại có điểm tựa lịch sử rất vững chắc. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Rayo Vallecano thể hiện sự nhỉnh hơn rõ rệt khi giành tới 4 chiến thắng, trong khi Alaves chỉ thắng đúng 1 trận.

Thành tích đối đầu ấn tượng này mang lại niềm tin lớn cho Rayo Vallecano khi bước vào cuộc so tài trên sân Estadio Municipal de Butarque. Trận đấu dự kiến sẽ diễn ra vô cùng giằng co giữa một Alaves có phong độ cao và một Rayo Vallecano luôn biết cách áp đảo đối thủ trong những lần đụng độ trực tiếp.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Rayo Vallecano · 4 thắng 0 hòa Alaves · 1 thắng Alaves 1 - 2 Rayo Vallecano RV Alaves 2 - 0 Rayo Vallecano ALA Rayo Vallecano 1 - 0 Alaves RV Alaves 0 - 2 Rayo Vallecano RV Rayo Vallecano 1 - 0 Alaves RV

Rayo Vallecano 5 trận gần nhất B B T B B 1 Trận 0-0-1 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 2 Thủng lưới Alaves 5 trận gần nhất T H T T H 1 Trận 1-0-0 T-H-B 3 Ghi (TB 3.0) 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Espanyol 1 1 0 0 +3 3 T 2 Alaves 1 1 0 0 +3 3 T 3 Atletico Madrid 1 1 0 0 +2 3 T … 16 Osasuna 0 0 0 0 0 0 17 Rayo Vallecano 1 0 0 1 -1 0 B 18 Malaga 1 0 0 1 -2 0 B …

Tình hình lực lượng Rayo Vallecano ✚ M. Kumbulla (Muscle Injury) ✚ Luiz Felipe (Hamstring Injury) ✚ M. Kumbulla (Muscle Injury) ✚ Luiz Felipe (Hamstring Injury) Alaves ✚ F. Garces (Suspended) ✚ T. Mendes (Knee Injury) ✚ F. Garces (Suspended) ✚ T. Mendes (Knee Injury)