Bị Atletico Madrid dẫn bàn, Manchester City ngược dòng giành chiến thắng tại Seoul Dù bị Atletico Madrid dẫn trước trong hiệp một, Manchester City vẫn thể hiện bản lĩnh để ngược dòng giành chiến thắng 3-1 ở trận giao hữu trên sân Seoul World Cup Stadium.

Manchester City 3 - 1 Atletico Madrid Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Manchester City tiếp đón Atletico Madrid.

43' J. Dominguez mở tỷ số cho Atletico Madrid Phút 43, nhận đường chuyền từ M. Hjulmand , J. Dominguez dứt điểm tung lưới Manchester City, mở tỷ số 0-1 cho Atletico Madrid. Bàn thắng muộn trong hiệp một giúp đại diện Tây Ban Nha vươn lên dẫn trước ngay trên sân Seoul World Cup Stadium.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Man City điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Manchester City thực hiện sự thay đổi người khi R. Lewis được tung vào sân thay cho Vitor Reis . Trong thế bị Atletico Madrid dẫn trước 0-1, đại diện nước Anh rất cần làn gió mới để sớm tìm kiếm bàn gỡ.

55' M. Hjulmand nhận thẻ vàng ở phút 55 Phút 55, M. Hjulmand bên phía Atletico Madrid đã phải nhận một thẻ vàng từ trọng tài. Đội bóng Tây Ban Nha hiện vẫn giữ lợi thế dẫn trước Manchester City với tỷ số 0-1 trong trận giao hữu trên sân Seoul World Cup Stadium.

57' O. Marmoush san bằng tỷ số 1-1 cho Manchester City Phút 57, từ đường kiến tạo của A. Semenyo , O. Marmoush lập công mang về bàn gỡ hòa cho Manchester City . Tỷ số được quân bình 1-1 trong cuộc đối đầu với Atletico Madrid .

59' Marmoush đưa Manchester City vượt lên dẫn 2-1 Phút 59, O. Marmoush dứt điểm thành bàn từ đường kiến tạo của A. Semenyo , giúp Manchester City vươn lên dẫn 2-1. Màn lội ngược dòng ấn tượng của đội bóng nước Anh được hoàn tất chỉ hai phút sau khi họ có bàn gỡ hòa trước Atletico Madrid.

61' Man City điều chỉnh nhân sự: Nico thay M. Kovacic Phút 61, Manchester City quyết định rút M. Kovacic ra nghỉ để nhường chỗ cho Nico . Sự thay đổi nhân sự này diễn ra ngay sau khi đội bóng nước Anh vừa ghi liền hai bàn để vươn lên dẫn Atletico Madrid 2-1.

63' Manchester City rút A. Semenyo, trao cơ hội cho D. Mubama Phút 63, Manchester City thực hiện sự thay đổi người trên hàng công khi D. Mubama được tung vào sân thế chỗ A. Semenyo . Sự điều chỉnh nhân sự này diễn ra ít phút sau khi đại diện nước Anh lội ngược dòng vươn lên dẫn 2-1.

64' Lee Kang-In vào sân, Atletico Madrid quyết tìm bàn gỡ Phút 64, Atletico Madrid quyết định rút R. Mendoza ra nghỉ để nhường chỗ cho Lee Kang-In . Trong thế bị Manchester City dẫn trước 2-1 tại sân Seoul World Cup Stadium, sự xuất hiện của Lee Kang-In được kỳ vọng sẽ tạo ra làn gió mới cho mặt trận tấn công của đại diện Tây Ban Nha.

64' Atletico Madrid điều chỉnh nhân sự ở phút 64 Phút 64, Atletico Madrid thực hiện sự thay đổi người khi I. Luque được tung vào sân thay cho C. Martin . Đội bóng đang nỗ lực tìm kiếm sự tươi mới trong lối chơi sau khi để Manchester City ngược dòng dẫn 2-1.

64' Atletico Madrid tung J. Gimenez vào sân củng cố hàng thủ Phút 64, Atletico Madrid thực hiện sự thay đổi người nơi hàng thủ khi J. Gimenez vào sân thế chỗ R. Le Normand . Đại diện Tây Ban Nha cần sự chỉnh đốn lực lượng sau khi để Manchester City nhanh chóng lật ngược thế cờ dẫn 2-1.

64' Atletico Madrid thay người: J. Cardoso thế chỗ M. Hjulmand Phút 64, Atletico Madrid quyết định tung J. Cardoso vào sân thay cho M. Hjulmand , tiền vệ đã phải nhận thẻ vàng ở phút 55. Đây là sự điều chỉnh nhân sự cần thiết của đại diện Tây Ban Nha sau khi để Manchester City liên tiếp ghi bàn và vượt lên dẫn 2-1.

64' Atletico Madrid thay người: J. Bonar thế chỗ J. Dominguez Phút 64, Atletico Madrid quyết định thực hiện sự thay đổi nhân sự khi J. Bonar được tung vào sân thế chỗ J. Dominguez . Đội bóng cần gia tăng sức sống cho lối chơi trong bối cảnh vừa để Manchester City lội ngược dòng dẫn 2-1.

65' Atletico Madrid làm mới tuyến giữa với P. Barrios Phút 65, Atletico Madrid có sự thay đổi nhân sự ở tuyến giữa khi P. Barrios được tung vào sân thế chỗ Koke . Quyết định điều chỉnh này diễn ra trong bối cảnh đội bóng Tây Ban Nha vừa để Manchester City lật ngược thế cờ dẫn 2-1.

65' Atletico Madrid thay người: T. Lemar thế chỗ O. Vargas Phút 65, Atletico Madrid thực hiện sự thay đổi người khi T. Lemar được tung vào sân thay cho O. Vargas . Sau khi để Manchester City vươn lên dẫn 2-1, đội bóng Tây Ban Nha cần làn gió mới nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa.

65' Atletico Madrid điều chỉnh hàng công: A. Ortiz vào sân Phút 65, Atletico Madrid quyết định rút A. Lookman ra nghỉ và tung A. Ortiz vào sân. Trong bối cảnh đang bị Manchester City dẫn ngược 2-1, sự thay đổi nhân sự này được kỳ vọng sẽ giúp Atletico tìm kiếm bàn gỡ hòa.

67' Atletico Madrid làm mới nhân sự, A. Sola vào sân Phút 67, Atletico Madrid có sự thay đổi người khi A. Sola được tung vào sân thế chỗ cho D. Hancko . Sau khi để Manchester City vượt lên dẫn 2-1, đại diện Tây Ban Nha rất cần những làn gió mới để tìm kiếm bàn gỡ hòa.

68' Atletico Madrid thay thủ môn: S. Esquivel thế chỗ J. Oblak Phút 68, Atletico Madrid thực hiện sự thay đổi người khi S. Esquivel được tung vào sân thay thế cho J. Oblak . Trong thế bị Manchester City ngược dòng dẫn 2-1, đại diện Tây Ban Nha quyết định đưa ra sự điều chỉnh nhân sự cho khoảng thời gian còn lại.

78' Manchester City tung R. Ait-Nouri vào sân ở phút 78 Phút 78, Manchester City thực hiện sự thay đổi người khi R. Ait-Nouri được tung vào sân thế chỗ O. Marmoush . Đội bóng đang dẫn Atletico Madrid với tỷ số 2-1 và điều chỉnh nhân sự này được kỳ vọng sẽ giúp họ củng cố thế trận trong những phút thi đấu còn lại.

83' Manchester City đưa C. Echeverri vào sân ở phút 83 Phút 83, Manchester City thực hiện sự thay đổi nhân sự khi C. Echeverri được tung vào sân thay thế cho Savinho . Khi đang dẫn trước Atletico Madrid 2-1, phương án điều chỉnh này có thể giúp đội bóng duy trì thế trận tươi mới trong những phút cuối.

89' J. Gvardiol nhận thẻ vàng ở phút 89 Ở phút 89, J. Gvardiol bên phía Manchester City đã phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Đội bóng nước Anh đang nỗ lực bảo vệ tỷ số 2-1 trước Atletico Madrid khi trận đấu trôi về những phút thi đấu cuối cùng.

90' Ait-Nouri nâng tỷ số lên 3-1 cho Manchester City Phút 90, nhận đường kiến tạo từ D. Mubama , R. Ait-Nouri dứt điểm chính xác nới rộng cách biệt lên 3-1 cho Manchester City. Bàn thắng muộn màng này gần như dập tắt hy vọng gỡ hòa của Atletico Madrid trong trận giao hữu tại Seoul World Cup Stadium.

KT Kết thúc: Manchester City 3-1 Atletico Madrid Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 1.

Cập nhật lúc 20:04 09/08/2026

Màn so tài giữa Manchester City và Atletico Madrid lúc 18h00 ngày 09/08/2026 tại sân vận động Seoul World Cup hứa hẹn sẽ mang đến cho người hâm mộ một trận cầu vô cùng hấp dẫn. Dù chỉ mang tính chất của một trận giao hữu câu lạc bộ, cuộc đối đầu này vẫn thu hút sự chú ý đặc biệt nhờ sự đối lập rõ nét trong triết lý chơi bóng của hai câu lạc bộ hàng đầu châu Âu.

Phong độ gần đây của hai đội

Bước vào trận đấu này, cả hai đội bóng đều đang tìm kiếm sự ổn định trong lối chơi sau những màn trình diễn trái ngược ở các trận đấu vừa qua. Manchester City trong 2 trận gần nhất đã nhận 1 thất bại trước khi tìm lại niềm vui chiến thắng ở trận đấu sau đó.

Ở chiều ngược lại, Atletico Madrid cũng trải qua kịch bản tương tự nhưng theo chiều ngược lại. Đại diện Tây Ban Nha khởi đầu chuỗi trận gần đây bằng 1 chiến thắng, nhưng ngay sau đó lại phải nhận 1 trận thua. Cả hai huấn luyện viên đều coi trận đấu tại Seoul là thử nghiệm quan trọng để rà soát lực lượng và hoàn thiện bộ khung chiến thuật.

Lịch sử đối đầu nghiêng về đại diện Tây Ban Nha

Lịch sử chạm trán gần đây đang chứng kiến sự nhỉnh hơn đôi chút từ phía đại diện bóng đá Tây Ban Nha. Trong 4 lần chạm trán gần nhất giữa hai câu lạc bộ, Atletico Madrid đã có được 2 chiến thắng, trong khi Manchester City giành chiến thắng 1 lần và hai đội hòa nhau trong 1 trận còn lại.

Sự kịch tính trong các cuộc đối đầu trước đây cho thấy lối chơi phòng ngự phản công kỷ luật của Atletico Madrid luôn gây ra rất nhiều khó khăn cho phong cách kiểm soát bóng áp đảo mà Manchester City xây dựng. Trận đấu tới trên đất Hàn Quốc sẽ là cơ hội để nhà vô địch nước Anh đòi lại vị thế, hoặc Atletico Madrid sẽ tiếp tục duy trì thành tích đối đầu ấn tượng hơn.

Dự đoán thế trận

Với tính chất của một trận giao hữu thử nghiệm, Manchester City nhiều khả năng vẫn chủ động cầm bóng và áp đặt thế trận ngay từ những phút đầu. Trong khi đó, Atletico Madrid sẽ duy trì sơ đồ phòng ngự lùi sâu rình rập cơ hội phản công. Một thế trận giằng co và chặt chẽ là điều được dự đoán trước trong cuộc thư hùng tại Seoul World Cup Stadium.

Lịch sử đối đầu 4 trận gần nhất Manchester City · 1 thắng 1 hòa Atletico Madrid · 2 thắng Manchester City 1 - 2 Atletico Madrid AM Manchester City 1 - 2 Atletico Madrid AM Atletico Madrid 0 - 0 Manchester City Hòa Manchester City 1 - 0 Atletico Madrid MC

Manchester City 5 trận gần nhất T H B H T 2 Trận 1-0-1 T-H-B 4 Ghi (TB 2.0) 3 Thủng lưới Atletico Madrid 5 trận gần nhất B T B T T 2 Trận 1-0-1 T-H-B 5 Ghi (TB 2.5) 3 Thủng lưới