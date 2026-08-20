Bị Brann dẫn trước, PAOK nhọc nhằn gỡ hòa 1-1 tại vòng Playoff Conference League Mở tỷ số nhờ công của Eriksen ở phút 57, Brann vẫn để PAOK gỡ hòa 1-1 sau bàn thắng của Baba ở phút 80 trên sân Toumba Stadium, trong khuôn khổ vòng Playoff UEFA Europa Conference League.

PAOK 1 - 1 Brann Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu PAOK tiếp đón Brann.

38' F. Knudsen nhận thẻ vàng ở phút 38 Phút 38, cầu thủ F. Knudsen bên phía Brann phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Thế trận tại sân Toumba Stadium giữa PAOK và Brann vẫn đang diễn ra căng thẳng với tỷ số 0-0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

56' PAOK đưa C. Ndiaye vào sân Phút 56', PAOK thực hiện sự thay đổi nhân sự khi C. Ndiaye vào sân thay A. Mythou.

57' K. Eriksen mở tỷ số cho Brann Phút 57, K. Eriksen dứt điểm thành bàn sau đường kiến tạo của J. Soltvedt , đưa Brann vượt lên 0-1. Bàn thắng đến đúng lúc giúp Brann tạo khác biệt tại Toumba Stadium.

57' PAOK ép sân nhưng Brann đứng vững Phút 57, PAOK dồn sức tìm bàn gỡ khi tung ra 15 - 3 cú dứt điểm và hưởng phạt góc 3 - 1. Tuy nhiên, Brann vẫn giữ lợi thế 0 - 1 nhờ khả năng phòng ngự chắc chắn, với 4 pha cứu thua của thủ môn.

58' B. Finne nhận thẻ vàng ngay sau bàn mở tỷ số Phút 58, B. Finne bên phía Brann phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một tình huống phạm lỗi. Chỉ một phút sau khi vươn lên dẫn 0-1, đội khách đã phải nhận thêm án phạt cảnh cáo, đòi hỏi sự kiềm chế hơn trong bối cảnh sức ép trên sân Toumba Stadium đang tăng cao.

62' J. Soltvedt nhận thẻ vàng Phút 62, J. Soltvedt của Brann phải nhận thẻ vàng. Brann cần thận trọng hơn sau những tình huống phạm lỗi liên tiếp.

63' Zafeiris nhận thẻ vàng phút 63 Phút 63, C. Zafeiris của PAOK bị phạt thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi kéo ngã đối phương.

65' PAOK đổi người tìm bàn gỡ Phút 65, PAOK đưa A. Baba vào sân thay D. Giannoulis . Đội chủ nhà cần một phương án mới để tìm bàn gỡ sau khi bị Brann dẫn trước.

65' PAOK tung T. Louchet vào sân thay Taison Phút 65, PAOK thực hiện sự thay đổi nhân sự khi T. Louchet được tung vào sân để thế chỗ cho Taison . Trong bối cảnh đang bị dẫn 0-1 ngay trên sân nhà, đội chủ nhà rất cần sự tươi mới trên hàng công nhằm sớm tìm kiếm bàn gỡ hòa.

65' PAOK tung G. Taylor vào sân Phút 65', PAOK đưa G. Taylor vào sân thay B. Santamaria . Đội chủ nhà cần sớm tạo thêm sức bật khi đang bị Brann dẫn trước.

70' PAOK ép sân nhưng Brann đứng vững Bước sang phút 70, PAOK dồn ép với 15 - 3 cú dứt điểm và kiểm soát 42% - 58%, nhưng Brann vẫn giữ vững lợi thế 0 - 1 nhờ hàng thủ cùng 4 pha cứu thua.

77' PAOK tung S. Shoretire vào sân nhằm tìm bàn gỡ Phút 77, PAOK thực hiện sự thay đổi người khi S. Shoretire được tung vào sân thay thế M. Camara . Đang bị Brann dẫn 0-1 ngay trên sân nhà, đội chủ nhà bắt buộc phải tăng cường nhân sự cho mặt trận tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ trong khoảng thời gian còn lại.

80' A. Baba gỡ hòa 1-1 quý giá cho PAOK Phút 80, từ đường kiến tạo của T. Louchet , A. Baba đã lập công san bằng tỷ số 1-1 cho PAOK. Bàn thắng muộn màng giúp đội chủ nhà giải tỏa áp lực sau những nỗ lực dứt điểm liên tục và đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

83' PAOK gia tăng áp lực tìm bàn thắng quyết định Tiến về những phút cuối trận, PAOK liên tục dồn ép nhằm tìm kiếm bàn thắng vươn lên dẫn trước. Dù kiểm soát bóng ít hơn với 42% - 58% , đội chủ nhà lại tỏ ra vượt trội hoàn toàn về số cú dứt điểm 15 - 3 (trúng đích 3 - 0 ), tạo nên sức ép nghẹt thở lên hàng thủ Brann.

86' Brann tung K. Kjartansson vào sân ở phút 86 Phút 86, Brann thực hiện sự thay đổi người khi K. Kjartansson được đưa vào sân thế chỗ T. Pedersen . Sau khi bị PAOK gỡ hòa 1-1 ở phút 80, đại diện Na Uy muốn bổ sung sự tươi mới cho hàng công nhằm tìm kiếm cơ hội trong những phút thi đấu cuối trận.

90+3' Brann rút B. Finne rời sân ở phút 90+3 Phút 90+3', Brann quyết định thực hiện sự thay đổi người khi tung L. Remmem vào sân thay thế cho B. Finne . Đây được xem là động thái làm giảm nhịp độ trận đấu ở những phút bù giờ cuối cùng khi tỷ số đang là 1-1.

90+3' P. Hatzidiakos nhận thẻ vàng ở phút 90+3' Ở phút 90+3', P. Hatzidiakos bên phía PAOK đã phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi ngáng chân (tripping). Pha can thiệp diễn ra trong những phút bù giờ căng thẳng khi hai đội vẫn đang cầm chân nhau với tỷ số 1-1 trên sân Toumba Stadium.

KT Kết thúc: PAOK 1-1 Brann Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 02:37 21/08/2026

PAOK Thống kê Brann 42% Kiểm soát bóng 58% 15 Dứt điểm 3 3 Trúng đích 0 3 Phạt góc 1 0 Phạm lỗi 7 2 Việt vị 0 0 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật Anestis Mythou PAOK Điểm 7.5 Mathias Dyngeland Brann Điểm 7.5 Aritz Elustondo PAOK Điểm 7.3 Fredrik Pallesen Knudsen Brann Điểm 7.2

PAOK gặp Brann lúc 00h45 ngày 21/08/2026 tại Toumba Stadium trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Đây là trận đấu theo thể thức loại trực tiếp: đội thắng đi tiếp, còn đội thua bị loại, khiến mỗi quyết định trên sân đều có sức nặng lớn.

Brann mang phong độ có điểm tựa

Brann bước vào trận đấu với chuỗi 4 trận gần nhất gồm 2 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại. Trình tự phong độ từ mới đến cũ là hòa, thắng, thua, thắng, cho thấy đội bóng này vẫn duy trì được khả năng giành kết quả tích cực trong phần lớn các lần ra sân gần đây.

Tuy nhiên, chuỗi kết quả ấy cũng phản ánh sự dao động nhất định. Trong bối cảnh loại trực tiếp, Brann cần tìm được sự cân bằng giữa việc duy trì những yếu tố đã giúp họ thắng 2 trận và hạn chế khoảng trống có thể dẫn đến một kết quả bất lợi.

Lịch sử đối đầu chưa tạo ưu thế cho bên nào

PAOK và Brann mới gặp nhau 1 lần gần nhất, kết thúc với tỷ lệ PAOK thắng 0, hòa 1 và Brann thắng 0. Cuộc đối đầu đó không tạo ra bên nào chiếm ưu thế về thành tích, đồng thời cho thấy cặp đấu này chưa có nhiều dữ liệu đối đầu để một đội dựa vào lợi thế tâm lý rõ rệt.

Vì vậy, diễn biến tại Toumba Stadium có thể được quyết định nhiều hơn bởi cách hai đội xử lý những thời điểm then chốt, thay vì bởi tiền lệ giữa họ. Một thế trận chặt chẽ, ưu tiên kiểm soát rủi ro và tận dụng hiệu quả các cơ hội có thể trở thành hướng tiếp cận phù hợp.

Áp lực của thể thức loại trực tiếp

Không có mục tiêu thứ hạng để tính toán trong trận này. Thể thức đã xác định rõ: thắng đi tiếp, thua bị loại. Điều đó buộc cả PAOK lẫn Brann phải duy trì sự tập trung xuyên suốt, bởi một khoảnh khắc mất kiểm soát cũng có thể thay đổi toàn bộ cục diện.

Nhìn chung, Brann sở hữu phong độ gần đây tương đối ổn định, trong khi lần đối đầu gần nhất giữa hai đội không phân định thắng thua. PAOK vs Brann vì thế là cuộc so tài mở về thế trận, nơi tính kỷ luật và bản lĩnh trong các tình huống quyết định sẽ là trọng tâm đáng chú ý.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất PAOK · 0 thắng 1 hòa Brann · 0 thắng PAOK 1 - 1 Brann Hòa

PAOK 5 trận gần nhất B B T T B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Brann 5 trận gần nhất T T B T T 4 Trận 2-1-1 T-H-B 9 Ghi (TB 2.3) 6 Thủng lưới