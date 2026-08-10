37' Nashville SC nhỉnh hơn về kiểm soát bóng

Trôi về những phút cuối hiệp một, trận đấu vẫn giữ thế quân bình với tỷ số 1 - 1. Nashville SC là đội kiểm soát cuộc chơi nhỉnh hơn nhờ tỷ lệ cầm bóng 57% - 43% cùng số lần dứt điểm 6 - 3, song sự hiệu quả của hai bên vẫn ngang bằng khi đều đạt chỉ số trúng đích 1 - 1.