Bị dẫn bàn sớm, Nashville SC ngược dòng đè bẹp Atletico San Luis tại Leagues Cup
Bất ngờ để Atletico San Luis vượt lên dẫn trước, Nashville SC thi đấu bùng nổ để ngược dòng giành chiến thắng 4-1 trên sân Geodis Park tại vòng bảng Leagues Cup.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Nashville SC tiếp đón Atletico San Luis.
- 13'R. Torres nhận thẻ vàng sớm ở phút 13
Phút 13, trọng tài rút chiếc thẻ vàng cảnh cáo R. Torres bên phía Atletico San Luis. Trận đấu trên sân Geodis Park đang diễn ra giằng co khi tỷ số vẫn là 0-0 và hai đội mới chỉ có cùng 1-1 cú dứt điểm.
- 13'Thế trận giằng co trong những phút đầu
Trải qua 13 phút đầu tiên, Nashville SC là đội kiểm soát bóng nhỉnh hơn với tỷ lệ 57% - 43% trước Atletico San Luis. Dù vậy, đôi bên thi đấu khá thận trọng khi mới chỉ có 1 - 1 lần dứt điểm (trúng đích 0 - 0) và tỷ số vẫn giữ ở mốc 0-0.
- 18'R. Llorente mở tỷ số cho Atletico San Luis
Phút 18, từ đường kiến tạo của E. Aguila, R. Llorente dứt điểm chính xác đưa Atletico San Luis vượt lên dẫn 0-1 trước Nashville SC. Bàn mở tỷ số sớm giúp đội khách chiếm thế chủ động ngay trên sân Geodis Park.
- 25'Nashville SC nỗ lực ép sân sau bàn thua sớm
Sau khi nhận bàn thua 0 - 1, Nashville SC dâng cao đội hình nhằm tìm bàn gỡ và chiếm 56% - 44% thời lượng kiểm soát bóng. Tuy nhiên, Atletico San Luis vẫn tổ chức phòng ngự khá kín kẽ khiến số lần dứt điểm hai bên duy trì ở mức cân bằng 3 - 3 (trúng đích 1 - 1). Sự nôn nóng bám đuổi khiến đại diện Mỹ phải phạm lỗi 5 - 2 so với đối thủ sau 25 phút thi đấu.
- 36'C. Espinoza san bằng tỷ số 1-1 cho Nashville SC
Phút 36, từ đường kiến tạo của E. Saad, C. Espinoza lập công mang về bàn gỡ hòa 1-1 cho Nashville SC. Bàn thắng quan trọng giúp đội chủ sân Geodis Park đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát sau khi bị dẫn trước từ sớm.
- 37'Nashville SC nhỉnh hơn về kiểm soát bóng
Trôi về những phút cuối hiệp một, trận đấu vẫn giữ thế quân bình với tỷ số 1 - 1. Nashville SC là đội kiểm soát cuộc chơi nhỉnh hơn nhờ tỷ lệ cầm bóng 57% - 43% cùng số lần dứt điểm 6 - 3, song sự hiệu quả của hai bên vẫn ngang bằng khi đều đạt chỉ số trúng đích 1 - 1.
- 38'Surridge lập công, Nashville SC vượt lên dẫn 2-1
Phút 38, S. Surridge ghi bàn thắng quan trọng giúp Nashville SC nâng tỷ số lên 2-1 trước Atletico San Luis. Chỉ hai phút sau bàn gỡ hòa, đội chủ nhà đã hoàn tất màn ngược dòng chớp nhoáng để vươn lên dẫn trước đối thủ.
- 45+5'Atletico San Luis nhận thêm thẻ vàng cuối hiệp một
Ở phút 45+5', E. Aguila bên phía Atletico San Luis phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Đây đã là chiếc thẻ vàng thứ hai của đội khách trong 45 phút đầu tiên (sau R. Torres ở phút 13), phản ánh sự ức chế của họ sau khi để Nashville SC lội ngược dòng dẫn 2-1 trước giờ nghỉ.
- 45+7'C. Espinoza nới rộng cách biệt 3-1 cho Nashville SC
Phút 45+7', C. Espinoza lập công giúp Nashville SC gia tăng cách biệt lên 3-1 ngay trước khi bước vào giờ nghỉ. Đội chủ nhà tại Geodis Park đã có màn lội ngược dòng vô cùng ấn tượng sau khi bị Atletico San Luis dẫn trước ở phút 18.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 46'Nashville SC tung H. Mukhtar vào sân đầu hiệp hai
Ngay khi hiệp hai bắt đầu ở phút 46', Nashville SC có sự thay đổi nhân sự khi H. Mukhtar được tung vào sân thay thế C. Espinoza. Đội chủ nhà bước vào hiệp hai với sự chủ động cùng lợi thế dẫn 3-1 sau màn ngược dòng ấn tượng ở hiệp thi đấu đầu tiên.
- 49'Nashville SC duy trì thế trận áp đảo
Bước sang phút 49, Nashville SC tiếp tục duy trì thế chủ động nhờ lợi thế dẫn trước 3-1. Đội bóng này nhỉnh hơn ở tỷ lệ cầm bóng (56% - 44%) và vượt trội hoàn toàn về số lần dứt điểm 10-4 (trúng đích 4-1) so với Atletico San Luis.
- 59'Nashville SC tung S. Mohammed vào sân thay E. Saad
Phút 59, Nashville SC quyết định có sự thay đổi người khi S. Mohammed vào sân thế chỗ E. Saad. Nắm lợi thế dẫn 3-1, đội chủ nhà chủ động làm tươi mới nhân sự nhằm duy trì thế trận chủ động trên sân Geodis Park.
- 59'Atletico San Luis điều chỉnh nhân sự, J. Caicedo vào sân
Phút 59, Atletico San Luis đưa J. Caicedo vào sân thế chỗ R. Torres. Trong bối cảnh đội nhà đang bị dẫn 3-1 và R. Torres đã phải nhận một thẻ vàng ở phút 13, sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ tạo ra làn gió mới giúp Atletico San Luis cải thiện thế trận.
- 61'Thẻ vàng cho A. Muyl bên phía Nashville SC
Phút 61, A. Muyl của Nashville SC phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Đây là chiếc thẻ phạt đầu tiên của đội chủ nhà ở trận đấu này, thời điểm họ vẫn đang nắm lợi thế dẫn trước Atletico San Luis với tỷ số 3-1.
- 64'Nashville SC áp đảo thế trận, duy trì lợi thế dẫn bàn
Bước sang phút 64, Nashville SC vẫn hoàn toàn chủ động áp đảo Atletico San Luis khi giữ 54% - 46% thời lượng kiểm soát bóng. Sự vượt trội thể hiện rõ qua chỉ số dứt điểm 14 - 4 (trúng đích 5 - 1), giúp Nashville SC duy trì khoảng cách an toàn với tỷ số 3 - 1.
- 70'Atletico San Luis tung B. Galdames vào sân ở phút 70
Phút 70, Atletico San Luis thực hiện sự thay đổi nhân sự khi B. Galdames được tung vào sân thay thế cho D. Rodriguez. Đội khách đang rất nỗ lực tìm kiếm sự tươi mới trong lối chơi nhằm hy vọng lật ngược thế cờ khi bị Nashville SC dẫn 3-1.
- 70'Atletico San Luis tung L. Flores vào sân ở phút 70
Phút 70, Atletico San Luis có sự thay đổi người khi L. Flores được tung vào sân thay cho B. Galindo. Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm nhân tố mới nhằm cải thiện thế trận trong bối cảnh đang bị dẫn 1-3 tại Geodis Park.
- 70'Atletico San Luis tung A. Duarte vào sân ở phút 70
Phút 70, Atletico San Luis quyết định thực hiện sự thay đổi nhân sự khi A. Duarte được tung vào sân thế chỗ F. Mora. Đang trong thế bị Nashville SC dẫn trước 3-1, đội khách rất cần làn gió mới trên hàng công để tìm kiếm cơ hội rút ngắn tỷ số trong những phút còn lại.
- 70'Nashville SC điều chỉnh nhân sự, F. Camara thế chỗ A. Muyl
Phút 70, Nashville SC thực hiện sự thay đổi người khi F. Camara vào sân thay cho A. Muyl. Quyết định rút A. Muyl — người đã dính thẻ vàng ở phút 61 — ra nghỉ giúp đội chủ nhà duy trì sự an toàn khi đang dẫn 3-1.
- 71'Baker-Whiting vào sân thế chỗ Najar
Phút 71, Nashville SC có sự thay đổi nhân sự khi R. Baker-Whiting được tung vào sân để thay thế cho A. Najar. Đang nắm lợi thế dẫn trước 3-1, ban huấn luyện đội chủ nhà muốn bổ sung nguồn năng lượng tươi mới để duy trì sự chủ động trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.
- 77'Atletico San Luis thay người nhằm tìm bàn rút ngắn tỷ số
Phút 77, Atletico San Luis quyết định đưa S. Perez vào sân thay cho S. Salles-Lamonge. Ban huấn luyện đội khách hy vọng sự bổ sung nhân sự này sẽ giúp họ cải thiện thế trận khi đang bị Nashville SC dẫn 3-1.
- 77'Nashville SC duy trì thế trận vượt trội
Bước sang phút 77, Nashville SC tiếp tục làm chủ cuộc chơi khi nắm lợi thế dẫn 3 - 1 trước Atletico San Luis. Đội bóng áo vàng vượt trội về số lần dứt điểm với tỷ lệ 15 - 6 (trúng đích 5 - 1) cùng nhỉnh hơn về thời lượng cầm bóng 53% - 47%. Sự chủ động này giúp Nashville SC tạo ra khoảng cách an toàn trước những nỗ lực bám đuổi yếu ớt của đội khách.
- 80'Thẻ vàng cho D. Lovitz ở phút 80
Phút 80, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo D. Lovitz bên phía Nashville SC. Dù vẫn nắm lợi thế dẫn 3-1, đội chủ nhà bắt đầu phải nhận những án phạt khi nỗ lực can thiệp ngăn cản đợt lên bóng của Atletico San Luis trong những phút cuối trận.
- 88'R. Baker-Whiting nâng tỷ số lên 4-1 cho Nashville SC
Phút 88, R. Baker-Whiting lập công giúp Nashville SC nới rộng cách biệt lên 4-1 trước Atletico San Luis. Bàn thắng ở những phút cuối trận củng cố chiến thắng tưng bừng của đội chủ nhà tại Geodis Park.
- 89'R. Baker-Whiting nhận thẻ vàng ở phút 89
Phút 89, cầu thủ R. Baker-Whiting của Nashville SC phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Dù đang dẫn trước 4-1 ở những phút cuối, đội chủ nhà vẫn thi đấu đầy quyết liệt và không ngần ngại phạm lỗi để bảo toàn lợi thế.
- 89'Nashville SC tung B. Acosta vào sân ở phút 89
Phút 89, Nashville SC thực hiện sự thay đổi người khi B. Acosta được tung vào sân để thay thế cho E. Tagseth. Với khoảng cách an toàn 4-1 vừa tạo ra, đại diện MLS chủ động làm tươi mới đội hình để duy trì sự tập trung trong những phút cuối trận.
- 90'Nashville SC áp đảo hoàn toàn ở mốc 90 phút
Tiến sát mốc 90 phút, Nashville SC vẫn nắm giữ hoàn toàn cục diện trận đấu khi đang dẫn Atletico San Luis 4-1. Dù tỷ lệ kiểm soát bóng không quá chênh lệch (53% - 47%), đại diện MLS vượt trội hoàn toàn ở chỉ số tấn công với 17 - 7 lần dứt điểm và 6 - 1 cú sút trúng đích.
- KTKết thúc: Nashville SC 4-1 Atletico San Luis
Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 1.
Cập nhật lúc 09:10 10/08/2026
Bối cảnh trận đấu giữa đại diện MLS và Liga MX
Trận đấu giữa Nashville SC và Atletico San Luis sẽ diễn ra vào lúc 07h00 ngày 10/08/2026 trên sân vận động Geodis Park. Đây là cuộc chạm trán nằm trong khuôn khổ giải đấu Leagues Cup, nơi các câu lạc bộ đại diện cho giải Nhà nghề Mỹ (MLS) đối đầu trực tiếp với những đội bóng đến từ Giải VĐQG Mexico (Liga MX).
Các trận đấu giữa hai nền bóng đá lớn nhất khu vực luôn mang đến sức hút đặc biệt. Lợi thế được chơi trên mặt cỏ quen thuộc Geodis Park được kỳ vọng sẽ giúp Nashville SC tạo dựng thế trận chủ động trước đối thủ đến từ Mexico.
Phong độ gần đây của hai đội bóng
Về phía Atletico San Luis, đại diện của Liga MX bước vào màn so tài này sau khi để thua 1 trận ở lần ra sân gần nhất. Việc không thể giành chiến thắng ở trận đấu trước khiến áp lực tâm lý gia tăng đáng kể đối với đội khách trong chuyến hành quân này.
Bên cạnh áp lực từ kết quả gần đây, Atletico San Luis còn phải đối mặt với thử thách lớn khi thi đấu dưới sức ép của cổ động viên đối phương. Họ cần cải thiện sự tập trung nơi hàng phòng ngự nếu muốn duy trì sự an toàn cho khung thành trước sức ép từ đội chủ nhà.
Nhận định thế trận và điểm tựa Geodis Park
Nhờ lợi thế sân nhà Geodis Park, Nashville SC nhiều khả năng sẽ tiếp cận trận đấu bằng lối chơi chủ động dâng cao, tổ chức kiểm soát bóng và gia tăng áp lực lên phần sân của Atletico San Luis. Sự chủ động trong các tình huống tranh chấp ở khu vực giữa sân sẽ là chìa khóa để họ kiểm soát nhịp độ trận đấu.
Trái lại, Atletico San Luis có thể lựa chọn phương án thi đấu thận trọng hơn, duy trì đội hình thấp để rình rập thời cơ phản công. Sự chủ động nhiều khả năng thuộc về Nashville SC, nhưng Atletico San Luis vẫn là thách thức không thể coi thường nhờ lối chơi quyết liệt đặc trưng của bóng đá Mexico.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)