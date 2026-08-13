Bị dội gáo nước lạnh sớm, Monterrey vẫn ngược dòng quật ngã Nashville SC Dù bị Nashville SC chọc thủng lưới ngay phút đầu tiên, Monterrey vẫn thi đấu kiên cường để ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trên sân Geodis Park ở vòng bảng Leagues Cup nhờ bàn thắng quyết định của Cuypers ở phút 90.

Monterrey 2 - 1 Nashville SC Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Monterrey tiếp đón Nashville SC.

1' Phủ đầu chớp nhoáng, A. Qasem mở tỷ số cho Nashville SC Ngay ở phút 1 của trận đấu, A. Qasem đã dội gáo nước lạnh vào Monterrey với bàn thắng mở tỷ số cho Nashville SC. Pha lập công chớp nhoáng giúp Nashville SC sớm vươn lên dẫn trước 0-1 ngay tại Geodis Park.

13' Monterrey nỗ lực ép sân sau bàn thua sớm Bị dẫn trước 0 - 1, Monterrey nhanh chóng gia tăng áp lực và kiểm soát tới 65% - 35% thời lượng bóng trên sân. Dù vậy, Nashville SC vẫn đang chơi rình rập đầy hiệu quả khi sở hữu chỉ số dứt điểm trúng đích 0 - 1 cùng 0 - 1 quả phạt góc tính đến phút 13.

23' Thẻ vàng cho J. Rodriguez ở phút 23 Phút 23, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo J. Rodriguez bên phía Monterrey. Đội bóng Mexico vẫn đang gặp nhiều bế tắc khi bị đối thủ dẫn trước 0-1 ngay từ phút đầu tiên của trận đấu.

25' Monterrey kiểm soát bóng nhưng Nashville SC nắm lợi thế Dù bị dẫn 0-1, Monterrey vẫn chủ động nỗ lực đẩy cao đội hình với tỷ lệ cầm bóng 62% - 38% tính đến phút 25. Tuy nhiên, đại diện Mexico gặp nhiều khó khăn trước lối chơi kín kẽ của đối thủ khi cả hai đội mới dừng lại ở số cú dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 0 - 1).

38' Monterrey bế tắc trong nỗ lực gỡ hòa Tính đến phút 38, Monterrey nỗ lực gia tăng sức ép với tỷ lệ cầm bóng 57% - 43% cùng số lần dứt điểm 3 - 2 , nhưng vẫn đang bị Nashville SC dẫn 0 - 1. Đội khách thi đấu vô cùng thực dụng, chấp nhận bị ép sân với tỷ lệ phạt góc 2 - 1 để tập trung phòng ngự và tối ưu hiệu quả ở chỉ số dứt điểm trúng đích (0 - 1).

42' A. Muyl bên phía Nashville SC nhận thẻ vàng ở phút 42 Sức nóng trên sân Geodis Park tiếp tục gia tăng với những pha va chạm quyết liệt từ hai đội. Phút 42, cầu thủ A. Muyl của Nashville SC đã phải nhận một tấm thẻ vàng sau pha phạm lỗi với đối phương.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Nashville SC thay người ngay đầu hiệp hai Ngay khi bước sang hiệp hai ở phút 46', Nashville SC có sự điều chỉnh nhân sự đầu tiên khi D. Lovitz được tung vào sân thế chỗ R. Baker-Whiting . Đang nắm lợi thế dẫn trước 0-1, đội chủ nhà Geodis Park cần những luồng gió mới để duy trì sự chủ động trước Monterrey.

46' Nashville SC điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai Ngay đầu hiệp hai ở phút 46', Nashville SC quyết định đưa J. Knight vào sân thay thế cho H. Mukhtar . Đội bóng đang dẫn 0-1 này có thể hướng tới việc gia cố tuyến giữa và củng cố thế trận trước sức ép từ Monterrey.

50' Monterrey dâng cao đội hình tìm bàn gỡ Bước sang phút 50, Monterrey chủ động dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ dù vẫn bị dẫn 0 - 1. Đại diện Mexico kiểm soát bóng 59% - 41% và tạo ra số cú dứt điểm (5 - 2) cùng phạt góc (4 - 2) vượt trội, nhưng Nashville SC vẫn đang bảo toàn được thế dẫn bàn.

52' O. Pineda san bằng tỷ số 1-1 cho Monterrey Phút 52, O. Pineda lên tiếng đúng lúc để ghi bàn thắng quan trọng quân bình tỷ số 1-1 cho Monterrey. Pha lập công ngay đầu hiệp hai giúp đại diện Mexico giải tỏa áp lực sau khi để Nashville SC vươn lên dẫn trước từ rất sớm.

58' Monterrey tung L. Orellano vào sân thay O. Torres Phút 58, Monterrey thực hiện sự thay đổi nhân sự khi L. Orellano được tung vào sân để thế chỗ cho O. Torres . Đội bóng Mexico quyết định làm mới đội hình nhằm gia tăng sức ép, hướng tới bàn thắng thứ hai sau khi đã đưa trận đấu về vạch xuất phát với tỷ số 1-1.

58' Monterrey rút J. Rodriguez ra nghỉ, R. Chavez vào sân Phút 58, Monterrey thực hiện sự thay đổi người khi R. Chavez vào sân thế chỗ J. Rodriguez , cầu thủ đã nhận một thẻ vàng ở phút 23. Đây là bước điều chỉnh nhân sự an toàn nhằm làm mới đội hình sau khi họ vừa có bàn san bằng tỷ số 1-1.

62' Monterrey ép sân, Nashville SC gồng mình phòng ngự Bước sang phút 62, Monterrey tiếp tục gia tăng sức ép với tỷ lệ kiểm soát bóng 58% - 42%. Dù tỷ số đang là 1 - 1, Monterrey vượt trội ở chỉ số dứt điểm 8 - 2 (trúng đích 3 - 1) cùng 4 - 2 quả phạt góc. Ở chiều ngược lại, Nashville SC phải chơi lăn xả để vất vả chống đỡ, dẫn đến chỉ số phạm lỗi chênh lệch 6 - 13.

65' Nashville SC tung S. Surridge vào sân thay S. Mohammed Phút 65, Nashville SC thực hiện sự thay đổi người trên hàng công khi S. Surridge vào sân thế chỗ S. Mohammed . Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1 và đội nhà lép vế về số cú dứt điểm (9-2 nghiêng về Monterrey), làn gió mới này được kỳ vọng sẽ giúp đại diện MLS gia tăng sức ép tấn công.

65' Nashville SC làm mới nhân sự, E. Saad thế chỗ A. Muyl Phút 65, Nashville SC thực hiện sự thay đổi người khi E. Saad được tung vào sân thay cho A. Muyl , cầu thủ đã nhận một thẻ vàng ở hiệp một. Trong bối cảnh trận đấu đang có tỷ số 1-1, sự xuất hiện của nhân tố mới được kỳ vọng sẽ giúp đại diện MLS gia tăng sức bật trước áp lực từ Monterrey.

70' Monterrey thay người, R. de la Rosa thế chỗ O. Pineda Phút 70, Monterrey quyết định điều chỉnh nhân sự khi R. de la Rosa được tung vào sân thay thế cho O. Pineda . Trong thế trận đang hòa 1-1, sự xuất hiện của nhân tố mới trên hàng công được kỳ vọng sẽ giúp đại diện Mexico gia tăng áp lực nhằm tìm kiếm bàn thắng vượt lên.

70' Monterrey điều chỉnh nhân sự ở phút 70 Phút 70, Monterrey tiến hành thay đổi người khi I. Fimbres được tung vào sân thế chỗ cho J. Corona . Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1, sự bổ sung lực lượng này được kỳ vọng sẽ mang lại luồng sinh khí mới cho hàng công của đại diện Mexico.

74' Monterrey gia tăng sức ép tìm bàn dẫn trước Bước sang phút 74, Monterrey chủ động dâng cao đội hình nhằm phá vỡ thế hòa 1 - 1 khi nắm 58% - 42% thời lượng kiểm soát bóng và áp đảo về chỉ số dứt điểm 9 - 3 (trúng đích 3 - 1 ). Phía bên kia, Nashville SC kiên trì lùi sâu phòng ngự và chấp nhận phạm lỗi nhiều hơn ( 7 - 16 ) để ngắt nhịp các đợt hãm thành từ đối thủ.

78' Monterrey điều chỉnh nhân sự, C. Garza thay F. Ambriz Phút 78, Monterrey thực hiện sự thay đổi người khi C. Garza được tung vào sân để thế chỗ F. Ambriz . Khi tỷ số đang là 1-1, việc làm mới lực lượng được kỳ vọng sẽ giúp đại diện Mexico tạo ra đột biến trong khoảng thời gian cuối trận.

81' J. Maher nhận thẻ vàng ở phút 81 Phút 81, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo J. Maher bên phía Nashville SC. Khi tỷ số đang là 1-1 và trận đấu trôi về những phút cuối căng thẳng, tấm thẻ phạt này buộc hàng thủ của Nashville SC phải thi đấu tập trung và cẩn trọng hơn.

83' Nashville SC điều chỉnh nhân sự ở những phút cuối Phút 83, Nashville SC thực hiện sự thay đổi người khi J. Gaines được tung vào sân để thế chỗ cho A. Qasem . Trong bối cảnh trận đấu đang có tỷ số hòa 1-1, đây là động thái làm mới lực lượng nhằm đảm bảo sự an toàn và gia tăng thể lực cho chặng nước rút.

86' Monterrey gia tăng áp lực trong những phút cuối Tiến về những phút cuối trận, Monterrey tiếp tục gia tăng áp lực với 59% thời lượng kiểm soát bóng. Đại diện Mexico vượt trội ở các chỉ số tấn công khi sở hữu số lần dứt điểm 11 - 5 (trúng đích 3 - 1) cùng 9 - 2 quả phạt góc. Ở chiều ngược lại, Nashville SC nỗ lực gồng mình phòng ngự và sẵn sàng phạm lỗi để ngắt nhịp đối thủ (phạm lỗi 7 - 18).

90+2' H. Cuypers nổ súng phút bù giờ, Monterrey vượt lên dẫn 2-1 Phút 90+2', H. Cuypers ghi bàn thắng quý hơn vàng để nâng tỷ số lên 2-1 cho Monterrey. Pha lập công muộn màng ở những phút bù giờ giúp Monterrey hoàn tất màn lội ngược dòng ấn tượng sau khi bị đối thủ dẫn trước từ rất sớm.

KT Kết thúc: Monterrey 2-1 Nashville SC Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 09:11 13/08/2026

Đội hình chính thức Monterrey Sơ đồ 4-4-2 · HLV Matias Almeyda Nashville SC Sơ đồ 4-4-2 · HLV Brian Callaghan 22 Luis Cárdenas 7 Lucas Ocampos 4 Victor Guzmán 19 Alonso Aceves 30 Jorge Rodríguez 5 Fidel Ambríz 8 Óliver Torres 25 Orbelín Pineda 17 Jesús Corona 9 Diego Rossi 99 Hugo Cuypers 13 Xavier Valdez 22 Josh Bauer 5 Jack Maher 21 Thomas Williams 27 Reed Baker-Whiting 37 Ahmed Qasem 12 Charles-Emile Brunet 6 Bryan Acosta 19 Alex Muyl 10 Hany Mukhtar 14 Shakur Mohammed Dự bị Monterrey 31 César Ramos 232 Santiago Lomelin 3 Gerardo Arteaga 2 Ricardo Chávez 21 Luis Reyes 34 César Bustos 10 Luca Orellano 200 Omar Galvez 11 Iker Fimbres Nashville SC 99 Brian Schwake 1 Joe Willis 2 Daniel Lovitz 29 Julian Gaines 23 Jordan Knight 33 Christopher Applewhite 16 Matthew Corcoran 20 Edvard Tagseth 7 Cristian Espinoza Cập nhật đội hình lúc 06:31 13/08/2026

Monterrey Thống kê Nashville SC 58% Kiểm soát bóng 42% 16 Dứt điểm 7 5 Trúng đích 1 11 Phạt góc 3 8 Phạm lỗi 18 0 Việt vị 2 0 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật Orbelín Pineda Monterrey 1 bàn Hugo Cuypers Monterrey 1 bàn Ahmed Qasem Nashville SC 1 bàn Lucas Ocampos Monterrey 1 kiến tạo · điểm 7.3 Diego Rossi Monterrey 1 kiến tạo · điểm 7.3 Alonso Aceves Monterrey Điểm 7.2

Màn đọ sức giữa Monterrey và Nashville SC trong khuôn khổ giải đấu Leagues Cup là cuộc chạm trán đầy duyên nợ giữa hai nền bóng đá hàng đầu khu vực là Liga MX và MLS. Trận đấu diễn ra vào lúc 07:00 ngày 13/08/2026 trên sân vận động Geodis Park, hứa hẹn mang đến những diễn biến chiến thuật căng thẳng.

Phong độ thi đấu và lịch sử đối đầu

Xét về phong độ gần đây, Monterrey thể hiện màn trình diễn chưa thực sự ổn định khi trải qua 2 trận đấu gần nhất với kết quả gồm 1 trận thắng và 1 trận thua. Đội bóng đại diện cho giải VĐQG Mexico vẫn đang nỗ lực tìm kiếm sự gắn kết cao nhất trong lối chơi để duy trì sự chủ động trên sân khách.

Về lịch sử đối đầu, hai CLB mới chỉ có duy nhất 1 lần chạm trán trực tiếp trong quá khứ. Ở cuộc đọ sức đó, Nashville SC đã thi đấu xuất sắc để giành 1 chiến thắng, trong khi Monterrey nhận 1 thất bại và chưa có trận hòa nào giữa hai đội. Chiến thắng trong quá khứ mang lại ưu thế tâm lý không nhỏ cho đại diện của bóng đá Mỹ trước cuộc tái đấu này.

Nhận định thế trận và điểm tựa chiến thuật

Việc phải thi đấu trên sân vận động Geodis Park sẽ mang lại lợi thế không nhỏ về mặt không gian và sự cổ vũ cho Nashville SC. Với điểm tựa sân nhà cùng thành tích đối đầu ủng hộ, Nashville SC dự kiến sẽ thi đấu chủ động nhằm kiểm soát nhịp độ trận đấu ngay từ những phút đầu.

Ở chiều ngược lại, Monterrey dù gặp bất lợi khi làm khách nhưng sở hữu nền tảng kỹ thuật tốt từ các cầu thủ Liga MX. Đại diện Mexico chắc chắn sẽ tập trung tối đa cho khâu phòng ngự và chờ đợi thời cơ tổ chức phản công nhanh để tìm kiếm kết quả có lợi.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Monterrey · 0 thắng 0 hòa Nashville SC · 1 thắng Monterrey 0 - 2 Nashville SC NS

Monterrey 5 trận gần nhất T B T B T 2 Trận 1-0-1 T-H-B 3 Ghi (TB 1.5) 3 Thủng lưới Nashville SC 5 trận gần nhất T B H B T