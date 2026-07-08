Bị Famalicao dẫn trước, Estoril nhọc nhằn giật lại một điểm trên sân nhà Đón tiếp Famalicao trên sân Estadio Antonio Coimbra da Mota tại Primeira Liga, Estoril để Koutsias mở tỷ số ở phút 32 trước khi Begraoui gỡ hòa 1-1 ở phút 72, khiến hai đội đành chấp nhận chia điểm.

Estoril 1 - 1 Famalicao Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Estoril tiếp đón Famalicao.

13' Estoril chủ động ép sân trong những phút đầu Nhập cuộc chủ động trong 13 phút đầu tiên, Estoril đang tạo ra sức ép tốt hơn về phía khung thành Famalicao dù tỷ lệ kiểm soát bóng khá cân bằng ở mức 51% - 49% . Đội chủ nhà đã sở hữu 3 - 0 lần dứt điểm (trúng đích 1 - 0 ) cùng 1 - 0 quả phạt góc, trong khi Famalicao vẫn chưa thể tạo ra cơ hội hãm thành nào và nỗ lực duy trì tỷ số hòa 0 - 0 .

25' Estoril ép sân dồn dập trong 25 phút đầu Trôi qua 25 phút đầu tiên, Estoril tạo ra thế trận một chiều nghiêng hẳn về phía khung thành Famalicao. Đội chủ nhà làm chủ cuộc chơi với tỷ lệ cầm bóng 62% - 38%, liên tục dồn ép với số lần dứt điểm 9 - 0 (trúng đích 2 - 0) cùng 3 - 0 về phạt góc, trong khi Famalicao chưa thể tung ra cú sút nào.

32' G. Koutsias xé lưới Estoril, mở tỷ số cho Famalicao Phút 32, nhận đường chuyền dọn cỗ từ Gil Dias, G. Koutsias dứt điểm chính xác mở tỷ số 0-1 cho Famalicao. Dù lép vế về thời lượng kiểm soát bóng (33%) trước đội chủ nhà Estoril, đội khách vẫn biết cách tận dụng cơ hội để tạo nên sự khác biệt.

37' Estoril gia tăng sức ép tìm bàn gỡ Nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ sau khi bị dẫn 0 - 1, Estoril liên tục bắn phá khung thành đối phương với chỉ số dứt điểm vượt trội 10 - 4 (trúng đích 2 - 1). Dù tỷ lệ cầm bóng có phần lép vế hơn (48% - 52%), Famalicao vẫn đứng vững đến phút 37 để bảo toàn lợi thế dẫn bàn.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' Estoril gia tăng sức ép tìm bàn gỡ Bước sang phút 50, Estoril chủ động gia tăng sức ép nhằm tìm bàn gỡ hòa dù đang bị Famalicao dẫn 0 - 1. Đội chủ nhà lấn lướt về số lần dứt điểm 11 - 4 và phạt góc 5 - 2, nhưng Famalicao vẫn giữ được sự chủ động nhờ tỷ lệ kiểm soát bóng 47% - 53%.

53' Thẻ vàng cho R. Sanchez ở phút 53 Phút 53', trọng tài đã rút thẻ vàng cảnh cáo R. Sanchez bên phía Estoril. Trong thế bị dẫn 0-1, đội chủ nhà đang gặp thêm nhiều áp lực khi nỗ lực đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ trước Famalicao.

62' Estoril nỗ lực dồn ép tìm bàn gỡ hòa Bước sang phút 62, Estoril đang nỗ lực gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa trước Famalicao. Dù chỉ nắm 46% - 54% thời lượng kiểm soát bóng, đội chủ nhà vẫn vượt trội về chỉ số dứt điểm 11 - 4 (trúng đích 2 - 2) và phạt góc 5 - 4 . Mặc dù vậy, Famalicao vẫn thi đấu vô cùng tập trung để bảo vệ tỷ số 0 - 1.

66' Estoril tăng cường nhân sự, F. Garcia vào sân Phút 66, Estoril quyết định thực hiện sự thay đổi người khi F. Garcia được tung vào sân để thế chỗ A. Lacximicant . Trong bối cảnh đang bị Famalicao dẫn 0-1 ngay trên sân nhà, ban huấn luyện Estoril kỳ vọng làn gió mới này sẽ giúp đội bóng sớm tìm được bàn quân bình tỷ số.

66' Estoril thay người: P. Carvalho vào sân thế chỗ R. Sanchez Phút 66, ban huấn luyện Estoril quyết định rút R. Sanchez ra nghỉ để nhường chỗ cho P. Carvalho . Trước đó, R. Sanchez đã phải nhận thẻ vàng ở phút 53 trong bối cảnh Estoril đang bị Famalicao dẫn 0-1.

66' Famalicao điều chỉnh nhân sự: T. Szucs thế chỗ P. Santos Phút 66, Famalicao đưa ra sự thay đổi người khi T. Szucs được tung vào sân thế chỗ P. Santos . Đội khách đang nỗ lực gia cố đội hình để bảo toàn lợi thế dẫn trước 0-1.

72' Y. Begraoui san bằng tỷ số 1-1 cho Estoril Phút 72, nhận đường kiến tạo từ P. Carvalho , Y. Begraoui dứt điểm chính xác san bằng tỷ số 1-1 cho Estoril. Bàn gỡ quan trọng giúp đội chủ nhà cụ thể hóa thế trận áp đảo và đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

76' Thẻ vàng cho R. Pinheiro sau khi Famalicao bị gỡ hòa Phút 76, trọng tài rút thẻ vàng phạt R. Pinheiro bên phía Famalicao. Sau khi để Estoril gỡ hòa 1-1, đội khách chịu thêm nhiều sức ép và R. Pinheiro đã phải nhận án phạt cảnh cáo từ trọng tài.

76' Estoril áp đảo dứt điểm dù tỷ số vẫn hòa 1 - 1 Bước sang phút 76, trận đấu vẫn giữ thế cân bằng với tỷ số 1 - 1 . Dù Famalicao nhỉnh hơn đôi chút về tỷ lệ kiểm soát bóng 49% - 51% , Estoril mới là đội chơi hãm thành tích cực hơn hẳn khi vượt trội ở chỉ số dứt điểm 12 - 4 (trúng đích 3 - 2 ) và phạt góc 5 - 4 .

77' Famalicao điều chỉnh nhân sự: R. Beney thế chỗ Sorriso Phút 77, Famalicao quyết định đưa R. Beney vào sân thay thế cho Sorriso . Trong bối cảnh vừa bị Estoril gỡ hòa 1-1, đội khách rất cần nhân tố mới để lấy lại thế trận và tìm kiếm cơ hội ở những phút cuối.

77' Famalicao tung O. Aranda vào sân thay Gil Dias Phút 77, Famalicao quyết định có sự thay đổi nhân sự khi O. Aranda được tung vào sân thay thế cho Gil Dias. Sau khi bị Estoril gỡ hòa 1-1 ở phút 72, đội khách đang rất cần những nhân tố mới để gia tăng sức ép trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

83' Estoril thay người: Jandro vào sân thế chỗ Xeka Phút 83, Estoril thực hiện điều chỉnh nhân sự khi Jandro được tung vào sân thay thế cho Xeka . Trong bối cảnh tỷ số đang cân bằng 1-1, làn gió mới này được kỳ vọng sẽ giúp đội chủ nhà tạo ra đột biến ở những phút thi đấu cuối cùng.

83' Famalicao rút G. Koutsias, tung U. Abubakar vào sân Phút 83, Famalicao quyết định điều chỉnh nhân sự khi tung U. Abubakar vào sân thay cho G. Koutsias . Trong thế trận đang hòa 1-1, sự bổ sung nhân sự này được kỳ vọng sẽ giúp đội khách tạo nên khác biệt ở những phút thi đấu cuối cùng.

87' Estoril thay người ở những phút cuối trận Phút 87, Estoril thực hiện sự thay đổi nhân sự khi T. Brito được tung vào sân thay thế A. Tsoungui. Trong bối cảnh tỷ số đang hòa 1-1, đội chủ nhà hy vọng sự tiếp viện này sẽ giúp họ gia tăng sức ép trong những phút thi đấu còn lại.

88' Estoril dồn ép Famalicao ở những phút cuối Tiến về phút 88 khi tỷ số đang hòa 1 - 1, Estoril tỏ ra lấn lướt ở các chỉ số tấn công với số lần dứt điểm 14 - 5 (trúng đích 3 - 2 ) cùng 7 - 4 phạt góc. Dù Famalicao duy trì tỷ lệ kiểm soát bóng 49% - 51% khá tương đồng, họ vẫn đang phải tập trung phòng ngự trước sức ép liên tục từ đội chủ nhà.

90+3' R. Beney nhận thẻ vàng ở phút bù giờ 90+3 Ở phút 90+3, cầu thủ R. Beney bên phía Famalicao đã phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Trận đấu trôi về những phút bù giờ cuối cùng trong thế giằng co khi tỷ số đang là 1-1.

KT Kết thúc: Estoril 1-1 Famalicao Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 04:08 08/08/2026

Đội hình chính thức Estoril Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Vasco Matos Famalicao Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Carlos Carvalhal 1 Joel Robles 2 Ricard Sánchez 4 Ferro 15 Ismael Sierra Arnal 3 Fernando Medrano 8 Xeka 5 Antef Tsoungui 99 Rafik Guitane 12 João Carvalho 7 André Lacximicant 14 Yanis Begraoui 25 Lazar Carević 17 Rodrigo Pinheiro 3 Léo Realpe 4 Finn van Breemen 28 Pedro Bondo 6 Tom Van De Looi 14 Mathias De Amorim 23 Gil Dias 10 Pedro Santos 7 Sorriso 70 Georgios Koutsias Dự bị Estoril 16 Martin Turk 31 Diogo Dias 22 Pedro Carvalho 55 Tiago Parente 18 Gonçalo Costa 42 Jordan Arnolin 80 Luis Gomes 6 Jandro Orellana 90 Tiago Brito Famalicao 1 Ivan Zlobin 5 Leny Meyer 30 Vojin Serafimović 36 Matheus Mattara 2 Gustavo García 11 Óscar Aranda 8 Marcos Peña 21 Tamás Szűcs 19 Paulo Moreira Cập nhật đội hình lúc 02:35 08/08/2026

Estoril Thống kê Famalicao 50% Kiểm soát bóng 50% 14 Dứt điểm 5 3 Trúng đích 2 7 Phạt góc 5 12 Phạm lỗi 12 3 Việt vị 1 0 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật Yanis Begraoui Estoril 1 bàn Georgios Koutsias Famalicao 1 bàn Pedro Carvalho Estoril 1 kiến tạo · điểm 7.2 Gil Dias Famalicao 1 kiến tạo · điểm 6.2 Sorriso Famalicao Điểm 7.2

Estoril sẽ tiếp đón Famalicao tại Estadio Antonio Coimbra da Mota trong khuôn khổ Primeira Liga vào lúc 02:15 ngày 08/08/2026. Đây là trận đấu có sự tương phản đáng chú ý về vị trí trên bảng xếp hạng: Estoril đứng hạng 3, còn Famalicao đứng hạng 18. Tuy nhiên, cả hai đội cùng chưa có điểm.

Estoril đứng cao hơn nhưng chưa có điểm

Vị trí hạng 3 giúp Estoril bước vào trận đấu với lợi thế nhất định về mặt bối cảnh. Dù vậy, con số 0 điểm cho thấy vị trí hiện tại chưa phản ánh một nền tảng điểm số ổn định. Trên sân nhà, Estoril cần tận dụng quyền chủ động để tạo ra thế trận tích cực ngay từ đầu, đồng thời tránh để khoảng cách trên bảng xếp hạng dẫn đến sự chủ quan.

Điểm quan trọng với Estoril là khả năng biến lợi thế sân bãi thành sức ép thực tế. Khi đối thủ đang đứng hạng 18, đội chủ nhà có thể phải đối mặt với một trận đấu mà họ được kỳ vọng kiểm soát nhiều hơn. Tuy nhiên, việc chưa có điểm cũng khiến từng tình huống xử lý trở nên quan trọng, đặc biệt trong giai đoạn đầu trận.

Famalicao có ưu thế đối đầu rõ rệt

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Estoril chỉ thắng 1 trận, không có trận hòa nào, còn Famalicao thắng 4 trận. Xu hướng này mang lại cho đội khách sự tự tin đáng kể trước chuyến làm khách, dù vị trí hạng 18 đang đặt họ dưới áp lực lớn hơn.

Famalicao có cơ sở để tin vào khả năng gây khó khăn cho Estoril, nhưng lợi thế đối đầu không thể thay thế cho màn trình diễn ở hiện tại. Đội khách cần duy trì sự tập trung, bởi Estoril đang đứng cao hơn trên bảng xếp hạng và được thi đấu tại Estadio Antonio Coimbra da Mota.

Thế trận có thể được quyết định bởi khả năng kiểm soát sức ép

Với Estoril, hướng tiếp cận hợp lý là cố gắng kiểm soát nhịp độ và đưa trận đấu về thế chủ động. Đội chủ nhà cần tránh việc đẩy cao đội hình thiếu cân bằng, bởi Famalicao đã cho thấy khả năng tạo ra kết quả tích cực trong xu hướng đối đầu gần đây.

Trong khi đó, Famalicao có thể ưu tiên sự chặt chẽ và kiên nhẫn. Vị trí hiện tại khiến đội khách cần bảo đảm an toàn trước khi tìm cách khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ Estoril. Nếu duy trì được cự ly đội hình, Famalicao sẽ có cơ hội kéo trận đấu vào thế giằng co, nơi kinh nghiệm từ 5 lần đối đầu gần nhất có thể trở thành yếu tố tinh thần đáng kể.

Lực lượng và lựa chọn đội hình

Nguồn thông tin hiện có không nêu cầu thủ vắng mặt, lý do chấn thương hoặc đội hình dự kiến của hai bên. Vì vậy, chưa thể đánh giá tác động của những thay đổi nhân sự cụ thể đến cách vận hành chiến thuật.

Điều có thể chờ đợi là cuộc đấu về cách mỗi đội xử lý áp lực. Estoril cần chứng minh vị trí hạng 3 bằng thế trận chủ động hơn, còn Famalicao phải biến ưu thế đối đầu thành màn trình diễn đủ chắc chắn để chống lại lợi thế sân nhà của đối thủ.

Nhận định trước trận

Estoril có lợi thế sân nhà và vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng, nhưng Famalicao sở hữu ưu thế áp đảo về thành tích đối đầu trong 5 lần gặp nhau gần nhất. Vì cả hai đội đều chưa có điểm, trận đấu nhiều khả năng sẽ diễn ra với sự thận trọng nhất định, đặc biệt ở những thời điểm có thể làm thay đổi thế trận.

Nhìn chung, Estoril có lý do để hướng tới việc kiểm soát trận đấu, trong khi Famalicao sẽ trông cậy vào sự chắc chắn và tâm lý tích cực từ lịch sử đối đầu. Kết quả sẽ phụ thuộc lớn vào việc đội nào xử lý tốt hơn sức ép và duy trì được sự cân bằng trong suốt trận đấu.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Estoril · 1 thắng 0 hòa Famalicao · 4 thắng Estoril 0 - 1 Famalicao FAM Famalicao 4 - 0 Estoril FAM Estoril 1 - 2 Famalicao FAM Famalicao 3 - 0 Estoril FAM Estoril 2 - 1 Famalicao EST

Estoril 5 trận gần nhất H H B T B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Famalicao 5 trận gần nhất B H H T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Estrela 0 0 0 0 0 0 2 Guimaraes 0 0 0 0 0 0 3 Estoril 0 0 0 0 0 0 4 GIL Vicente 0 0 0 0 0 0 … 17 Alverca 0 0 0 0 0 0 18 Famalicao 0 0 0 0 0 0