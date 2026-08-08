65' FC Juarez rút Madson, tung J. Carmona vào sân

Phút 65, FC Juarez thực hiện sự thay đổi nhân sự khi J. Carmona được tung vào sân để thế chỗ cho Madson. Trong thế trận đang hòa 1-1 và đội khách phải chịu nhiều sức ép, sự bổ sung này được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới giúp FC Juarez thi đấu thi đấu tập trung hơn trong thời gian còn lại.