Bị Fortuna Sittard gỡ hòa phút 90, PSV Eindhoven chia điểm ở vòng 1 Eredivisie
Để Fortuna Sittard gỡ hòa 2-2 ở phút 90 ngay trên sân Philips Stadion, PSV Eindhoven đành chấp nhận chia điểm cùng đối thủ trong trận ra quân giải Eredivisie.
- 0'Trận đấu bắt đầu
PSV Eindhoven tiếp đón Fortuna Sittard.
- 13'PSV Eindhoven hoàn toàn áp đảo thế trận
Bước sang phút 13, PSV Eindhoven tạo ra thế trận áp đảo tuyệt đối khi nắm giữ tới 94% - 6% thời lượng kiểm soát bóng và áp đảo về chỉ số phạt góc 2 - 0. Mặc dù vậy, tỷ số vẫn ở mốc 0 - 0 khi số lần dứt điểm của hai đội đang là 1 - 1 (trúng đích 0 - 1).
- 26'PSV Eindhoven dồn ép nhưng chưa thể mở tỷ số
Đến phút 26, PSV Eindhoven áp đảo hoàn toàn về thời lượng kiểm soát bóng với 91% - 9% và vượt trội 3 - 0 về phạt góc. Dù vậy, Fortuna Sittard mới là đội tỏ ra sắc bén hơn khi đạt chỉ số dứt điểm trúng đích 1 - 2 (trên tổng số dứt điểm 3 - 2).
- 33'Thẻ vàng cho L. Zeefuik sau pha phạm lỗi thô bạo
Phút 33, trọng tài đã rút thẻ vàng phạt L. Zeefuik bên phía Fortuna Sittard sau một tình huống va chạm quyết liệt. Trong bối cảnh Fortuna Sittard bị lấn lướt hoàn toàn khi PSV Eindhoven kiểm soát bóng tới 89%, tấm thẻ phạt này càng làm gia tăng áp lực lên hàng thủ của đội khách.
- 38'PSV Eindhoven áp đảo nhưng chưa có bàn thắng
Tính đến phút 38, PSV Eindhoven đang kiểm soát hoàn toàn thế trận với tỷ lệ cầm bóng vượt trội 88% - 12% cùng số quả phạt góc 5 - 0. Dù áp đảo với 8 - 2 lần dứt điểm, đội chủ nhà vẫn chưa thể vượt lên dẫn trước khi tỷ số vẫn là 0 - 0.
- 42'O. ter Haar Romeny bất ngờ mở tỷ số cho Fortuna Sittard
Phút 42, O. ter Haar Romeny ghi bàn thắng quan trọng giúp Fortuna Sittard vượt lên dẫn 0-1 trước PSV Eindhoven. Dù chịu sức ép dồn dập và chỉ cầm bóng 13%, đội khách vẫn tạo nên bất ngờ lớn ngay trên sân Philips Stadion nhờ sự hiệu quả trong các đợt lên bóng.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 46'PSV tung A. Bouhamdi vào sân nhằm tìm bàn gỡ
Ngay đầu hiệp hai ở phút 46', PSV Eindhoven quyết định điều chỉnh nhân sự khi A. Bouhamdi vào sân thay cho R. van Bommel. Dù áp đảo hoàn toàn về tỷ lệ kiểm soát bóng 87% - 13%, đội chủ nhà vẫn đang bị Fortuna Sittard dẫn 0-1 và rất cần làn gió mới để tìm kiếm bàn gỡ.
- 54'PSV dồn ép nghẹt thở dù bị Fortuna Sittard dẫn trước
Bước sang phút 54, PSV Eindhoven dồn toàn lực ép sân nhằm tìm kiếm bàn gỡ dù đang bị Fortuna Sittard dẫn 0-1. Đội chủ nhà áp đảo hoàn toàn với thời lượng kiểm soát bóng 87% - 13%, vượt trội ở chỉ số dứt điểm 12 - 4 cùng 6 - 0 quả phạt góc nhưng vẫn chưa thể tìm thấy bàn thắng.
- 55'R. Flamingo gỡ hòa 1-1 cho PSV Eindhoven
Phút 55, từ đường kiến tạo của I. Perisic, R. Flamingo dứt điểm tung lưới Fortuna Sittard, gỡ hòa 1-1 cho PSV Eindhoven. Pha lập công quan trọng này giúp đội chủ sân Philips Stadion cởi bỏ áp lực sau khi bị dẫn trước ở hiệp một.
- 61'Fortuna Sittard tung E. Michut vào sân thay Zeefuik
Phút 61, Fortuna Sittard thực hiện sự thay đổi người khi E. Michut được tung vào sân để thay thế cho L. Zeefuik, cầu thủ trước đó đã nhận một thẻ vàng ở phút 33. Sự bổ sung này được kỳ vọng sẽ giúp đội khách củng cố đội hình khi tỷ số đang là 1-1 trước sức ép rất lớn từ phía PSV Eindhoven.
- 67'PSV Eindhoven dồn ép toàn diện nhưng vẫn hòa 1-1
Bước sang phút 67, PSV Eindhoven đang tạo ra thế trận áp đảo toàn diện với tỷ lệ kiểm soát bóng 86% - 14% cùng 17 - 5 lần dứt điểm. Dù vượt trội ở chỉ số phạt góc 7 - 0, đội chủ nhà vẫn chưa thể vượt lên khi tỷ số tiếp tục là 1-1 và chỉ số sút trúng đích của hai bên đang cân bằng 4 - 4.
- 68'PSV Eindhoven tung A. Plea vào sân thay G. Til
Phút 68, PSV Eindhoven quyết định điều chỉnh nhân sự khi A. Plea vào sân thay thế cho G. Til. Trong bối cảnh tỷ số đang hòa 1-1 dù kiểm soát bóng tới 86% - 14%, đội chủ nhà rất cần sự đột biến trên hàng công để vươn lên dẫn trước.
- 69'PSV Eindhoven tung D. Man vào sân tìm kiếm bàn thắng
Phút 69, PSV Eindhoven thực hiện sự thay đổi người khi đưa D. Man vào sân thế chỗ S. Mijnans. Khi tỷ số đang là 1-1 dù đội chủ nhà kiểm soát bóng tới 84% - 16%, sự góp mặt của D. Man được kỳ vọng sẽ giúp PSV Eindhoven gia tăng áp lực để tìm kiếm bàn thắng quyết định.
- 74'N. Fernandez lập công, PSV Eindhoven vượt lên dẫn 2-1
Phút 74, N. Fernandez ghi bàn thắng quan trọng giúp PSV Eindhoven vượt lên dẫn Fortuna Sittard với tỷ số 2-1. Đội chủ nhà sân Philips Stadion đã cụ thể hóa thế trận áp đảo hoàn toàn với 84% thời lượng kiểm soát bóng để hoàn thành màn lội ngược dòng.
- 78'D. Man nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi ở phút 78
Phút 78, D. Man bên phía PSV Eindhoven phải nhận thẻ vàng sau tình huống ngáng chân đối thủ (Tripping). Tấm thẻ phạt diễn ra trong bối cảnh đội chủ nhà đang nỗ lực bảo vệ lợi thế dẫn 2-1 vừa có được ở phút 74.
- 79'Fortuna Sittard tăng cường nhân sự tìm bàn gỡ
Phút 79, Fortuna Sittard quyết định tung A. Descotte vào sân thay cho S. van Ottele. Rơi vào thế bị PSV Eindhoven dẫn ngược 2-1, đội khách buộc phải có sự điều chỉnh trên sân nhằm hy vọng tìm kiếm bàn gỡ trong những phút thi đấu còn lại.
- 79'Fortuna Sittard tung N. de Groot vào sân ở phút 79
Phút 79, Fortuna Sittard quyết định điều chỉnh nhân sự khi tung N. de Groot vào sân thay cho P. Brittijn. Trong thế bị PSV Eindhoven dẫn ngược 2-1, đội khách rất cần thêm sự tươi mới để tìm kiếm cơ hội ở chặng nước rút cuối trận.
- 79'PSV Eindhoven áp đảo hoàn toàn về thế trận
Bước sang phút 79, PSV Eindhoven đang kiểm soát hoàn toàn thế trận khi nắm giữ 84% - 16% thời lượng cầm bóng. Áp lực liên tục được dồn lên phần sân đối phương với 19 - 7 lần dứt điểm và 7 - 0 về phạt góc, khiến Fortuna Sittard gần như chỉ biết gồng mình phòng ngự dù khoảng cách tỷ số vẫn đang là 2 - 1.
- 80'PSV Eindhoven tung K. Sildillia vào thay R. Pepi
Phút 80, PSV Eindhoven thực hiện sự thay đổi người khi K. Sildillia vào sân thay thế cho R. Pepi. Đang nắm lợi thế dẫn 2-1 sau màn lội ngược dòng, đội chủ nhà quyết định điều chỉnh nhân sự nhằm duy trì sự chủ động trong những phút cuối trận.
- 87'Fortuna Sittard nỗ lực tìm bàn gỡ ở phút 87
Phút 87, Fortuna Sittard quyết định thay đổi nhân sự khi G. Buyukhan vào sân thế chỗ J. Dahlhaus. Đang bị PSV Eindhoven dẫn 2-1, đội khách rất muốn gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm cơ hội gỡ hòa ở những phút ít ỏi còn lại.
- 87'Fortuna Sittard thay người ở những phút cuối
Phút 87, Fortuna Sittard đưa M. Gbemou vào sân thay cho Y. Oukili. Trong thế bị dẫn 1-2, đội khách đang nỗ lực tìm kiếm hy vọng giật lại 1 điểm ở thời gian ít ỏi còn lại của trận đấu.
- 90+2'E. Michut gỡ hòa kịch tính 2-2 cho Fortuna Sittard
Đúng vào phút 90+2', E. Michut đã tỏa sáng đúng lúc để ghi bàn thắng quý giá, giúp Fortuna Sittard quân bình tỷ số 2-2 trước PSV Eindhoven. Bàn gỡ muộn màng ngay tại sân Philips Stadion giúp đội khách giật lại kết quả hòa đầy kịch tính dù bị ép sân trong phần lớn thời gian thi đấu.
- KTKết thúc: PSV Eindhoven 2-2 Fortuna Sittard
Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.
Cập nhật lúc 02:54 09/08/2026
Cuộc đối đầu giữa PSV Eindhoven và Fortuna Sittard trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia Hà Lan (Eredivisie) sẽ diễn ra vào lúc 01:00 ngày 09/08/2026 trên sân vận động Philips Stadion. Trận đấu hứa hẹn mang đến nhiều diễn biến hấp dẫn khi hai đội bước vào cuộc so tài đầy tính cạnh tranh.
Thế đối đầu áp đảo của đội chủ nhà
Lịch sử chạm trán gần đây đang chứng kiến sự vượt trội rõ rệt từ phía PSV Eindhoven. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai câu lạc bộ, PSV Eindhoven đã giành được 4 chiến thắng, hòa 1 trận và không để thua trận nào trước Fortuna Sittard. Điểm tựa sân nhà Philips Stadion cùng thành tích đối đầu vượt trội mang lại ưu thế tâm lý lớn cho đội bóng chủ nhà.
Tương quan vị trí trên bảng xếp hạng
Trước khi bước vào màn so tài này, cả hai đội đều chưa tích lũy được điểm số nào tại giải đấu (0 điểm). Trên bảng xếp hạng Eredivisie, Fortuna Sittard hiện đang tạm thời đứng ở vị trí thứ 3, trong khi PSV Eindhoven xếp ở vị trí thứ 5.
Đánh giá chung trước trận đấu
Với lợi thế sân nhà cùng thành tích đối đầu vượt trội khi thắng 4 trong 5 lần chạm trán gần nhất, PSV Eindhoven được đánh giá nắm giữ nhiều lợi thế hơn trước Fortuna Sittard. Cuộc so tài trên sân Philips Stadion sẽ là thử thách lớn đối với Fortuna Sittard trong nỗ lực tìm kiếm một kết quả có lợi.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)