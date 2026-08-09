61' Fortuna Sittard tung E. Michut vào sân thay Zeefuik

Phút 61, Fortuna Sittard thực hiện sự thay đổi người khi E. Michut được tung vào sân để thay thế cho L. Zeefuik, cầu thủ trước đó đã nhận một thẻ vàng ở phút 33. Sự bổ sung này được kỳ vọng sẽ giúp đội khách củng cố đội hình khi tỷ số đang là 1-1 trước sức ép rất lớn từ phía PSV Eindhoven.