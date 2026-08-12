Bị Hapoel Tel Aviv dẫn trước, GKS Katowice ngược dòng thắng 2-1 đầy kịch tính Dù để Hapoel Tel Aviv vươn lên dẫn trước từ phút 23, GKS Katowice vẫn lội ngược dòng thành công nhờ hai bàn thắng liên tiếp ở phút 83 và 90 để khép lại trận thắng 2-1 trên sân Stadium Katovice tại vòng loại thứ ba UEFA Europa Conference League.

GKS Katowice 2 - 1 Hapoel Tel Aviv Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu GKS Katowice tiếp đón Hapoel Tel Aviv.

13' GKS Katowice áp đặt thế trận sớm Nhập cuộc chủ động trong 13 phút đầu tiên, GKS Katowice chiếm ưu thế kiểm soát bóng vượt trội với tỷ lệ 65% - 35% trước Hapoel Tel Aviv. Dù áp đặt được nhịp độ chơi bóng, trận đấu vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi khi tỷ số giữ nguyên 0-0 và chỉ số phạt góc tạm thời là 0 - 0 .

23' S. Turiel mở tỷ số cho Hapoel Tel Aviv Phút 23, đón đường kiến tạo thuận lợi từ D. Leidner , S. Turiel đã dứt điểm chuẩn xác ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Pha lập công quan trọng giúp Hapoel Tel Aviv vươn lên dẫn trước 0-1 ngay trên sân của GKS Katowice.

25' GKS Katowice dâng cao nỗ lực tìm bàn gỡ Sau 25 phút thi đấu, GKS Katowice đang nỗ lực đẩy cao đội hình và nắm 59% - 41% thời lượng kiểm soát bóng. Dẫu vậy, Hapoel Tel Aviv vẫn thi đấu chủ động để bảo vệ tỷ số 0 - 1 , đồng thời nhỉnh hơn ở chỉ số phạt góc với 0 - 2 .

37' GKS Katowice nỗ lực ép sân tìm bàn gỡ Dù đang bị dẫn 0 - 1 , GKS Katowice vẫn nỗ lực làm chủ thế trận với thời lượng cầm bóng lên tới 64% - 36% . Tuy nhiên, Hapoel Tel Aviv lại tỏ ra hiệu quả hơn trong các pha hãm thành khi nhỉnh hơn ở chỉ số phạt góc 1 - 3 , trong một thế trận tranh chấp giằng co với 7 - 7 lần phạm lỗi chia đều cho cả hai đội.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' M. Coco nhận thẻ vàng ở đầu hiệp hai Phút 50, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo M. Coco bên phía Hapoel Tel Aviv sau tình huống phạm lỗi. Đang nắm lợi thế dẫn 0-1 , đội khách cần giữ sự cái đầu lạnh để tránh những tổn thất lực lượng không đáng có.

50' GKS Katowice nỗ lực ép sân tìm bàn gỡ Bước sang phút 50, GKS Katowice nỗ lực gia tăng áp lực nhằm tìm bàn hòa khi kiểm soát bóng 59% - 41% . Dù vậy, Hapoel Tel Aviv vẫn thi đấu rình rập hiệu quả và nhỉnh hơn ở số lần phạt góc 1 - 3 để bảo toàn tỷ số 0 - 1. Cục diện trên sân diễn ra khá căng thẳng với 9 - 8 lần phạm lỗi từ hai đội.

62' GKS Katowice nỗ lực gia tăng sức ép Bước sang phút 62, GKS Katowice dù đang bị Hapoel Tel Aviv dẫn trước 0 - 1 nhưng vẫn nỗ lực làm chủ cuộc chơi với 62% - 38% thời lượng cầm bóng. Đội chủ nhà cố gắng gia tăng sức ép qua 4 - 3 quả phạt góc, tuy nhiên trận đấu liên tục bị xé nhỏ bởi 11 - 10 tình huống phạm lỗi từ hai đội.

63' GKS Katowice điều chỉnh nhân sự nhằm tìm bàn gỡ Phút 63, GKS Katowice thực hiện sự thay đổi người khi K. Lukasiak được tung vào sân thay thế cho M. Kowalczyk . Đang trong thế bị Hapoel Tel Aviv dẫn trước 0-1, đội chủ nhà hy vọng điều chỉnh này sẽ mang lại làn gió mới cho hàng công.

70' Thẻ vàng cho D. Leidner ở phút 70 Phút 70, D. Leidner bên phía Hapoel Tel Aviv phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Đây là án phạt cảnh cáo tiếp theo dành cho đội khách trong trận đấu này, khi họ đang nỗ lực bảo vệ lợi thế 0-1 trước sức ép từ GKS Katowice.

71' GKS Katowice tăng cường nhân sự nhằm tìm bàn gỡ Phút 71, GKS Katowice quyết định đưa S. Bartlewicz vào sân thay thế cho M. Wedrychowski . Đang bị Hapoel Tel Aviv dẫn trước 0-1 ngay tại Stadium Katovice, đội chủ nhà rất cần làn gió mới để hy vọng lật ngược thế cờ trong thời gian còn lại.

71' GKS Katowice điều chỉnh nhân sự trên hàng công Phút 71, ban huấn luyện GKS Katowice thực hiện sự thay đổi người khi tung E. Jirka vào sân thay thế M. Wasielewski . Đội chủ nhà kỳ vọng làn gió mới này sẽ giúp cải thiện thế trận trong nỗ lực tìm bàn gỡ hòa khi đang bị dẫn 0-1.

73' Hapoel Tel Aviv tung A. Lemkin vào sân Phút 73, Hapoel Tel Aviv thực hiện sự thay đổi người khi A. Lemkin được tung vào sân thay thế cho R. Alkoukin . Đội khách đang nỗ lực làm mới đội hình nhằm bảo vệ tỷ số 0-1 trước sức ép từ đối thủ.

74' GKS Katowice gia tăng sức ép tìm bàn gỡ Bước sang phút 74, GKS Katowice nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ khi làm chủ thế trận với 63% - 37% thời lượng cầm bóng trước Hapoel Tel Aviv. Dù vậy, đội bóng Ba Lan vẫn đang bị dẫn 0-1 trong một trận đấu liên tục bị đứt quãng bởi 16 - 13 lần phạm lỗi cùng 4 - 3 quả phạt góc.

78' Hapoel Tel Aviv thay người: S. Piven thế chỗ M. Coco Phút 78, Hapoel Tel Aviv có sự thay đổi nhân sự khi S. Piven được tung vào sân để thay thế cho M. Coco . Quyết định rút cầu thủ đã nhận thẻ vàng ở phút 50 ra nghỉ cho thấy sự cẩn trọng của đội khách nhằm bảo toàn lợi thế dẫn trước 0-1 trong những phút cuối trận.

79' Hapoel Tel Aviv điều chỉnh nhân sự ở phút 79 Phút 79, Hapoel Tel Aviv thực hiện sự thay đổi người khi X. Silva được tung vào sân thay cho O. Altman . Trong thế đang dẫn trước 0-1, sự bổ sung thể lực này kỳ vọng sẽ giúp đội khách duy trì được sự chủ động ở những phút cuối trận.

81' Thẻ vàng cho A. Czerwinski bên phía GKS Katowice Phút 81, A. Czerwinski bên phía GKS Katowice đã phải nhận thẻ vàng sau tình huống can thiệp trái phép. Trong bối cảnh đội nhà đang bị Hapoel Tel Aviv dẫn 0-1, tấm thẻ phạt này càng làm gia tăng sức ép lên GKS Katowice trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

81' GKS Katowice tung M. Wdowiak vào sân ở những phút cuối Phút 81, GKS Katowice quyết định thay đổi nhân sự khi rút B. Galan ra nghỉ và đưa M. Wdowiak vào sân. Trong bối cảnh đang bị Hapoel Tel Aviv dẫn 0-1 ngay trên sân nhà, sự bổ sung này được kỳ vọng sẽ gia tăng sức ép cho hàng công của đội bóng trong khoảng thời gian còn lại.

81' GKS Katowice tung E. Markovic vào sân nỗ lực tìm bàn gỡ Phút 81, GKS Katowice quyết định có sự thay đổi nhân sự khi E. Markovic được tung vào sân thay thế cho B. Nowak . Đội chủ nhà đang tích cực làm mới hàng công nhằm tìm kiếm phương án gỡ hòa trong bối cảnh vẫn đang bị Hapoel Tel Aviv dẫn trước 0-1.

83' I. Shkurin ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho GKS Katowice Phút 83, nhận đường kiến tạo từ M. Wdowiak, I. Shkurin đã dứt điểm chính xác san bằng tỷ số 1-1 cho GKS Katowice. Bàn thắng muộn màng này giúp đội chủ nhà giải tỏa áp lực và đưa trận đấu tại vòng loại thứ 3 UEFA Europa Conference League trở lại vạch xuất phát.

88' Hapoel Tel Aviv tung Y. Ferber vào sân ở phút 88 Phút 88, Hapoel Tel Aviv thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Y. Ferber vào sân thay cho E. Boateng . Bàn gỡ hòa 1-1 của GKS Katowice ở phút 83 buộc đại diện Israel phải có những điều chỉnh lực lượng trong những phút cuối trận.

88' Hapoel Tel Aviv điều chỉnh nhân sự ở phút 88 Phút 88, Hapoel Tel Aviv đưa M. Buskila vào sân thế chỗ S. Turiel . Đội khách quyết định gia tăng nhân sự tươi mới nhằm tìm lại lợi thế trong những phút cuối sau khi bị đối thủ gỡ hòa 1-1.

88' GKS Katowice gia tăng sức ép những phút cuối Trận đấu tiến về phút 88 trong thế giằng co khi tỷ số vẫn đang là 1 - 1. GKS Katowice kiểm soát phần lớn thời lượng bóng với tỷ lệ 65% - 35%, nhỉnh hơn ở chỉ số phạt góc 4 - 3 nhưng chưa thể có thêm bàn thắng trong bối cảnh hai đội chơi quyết liệt với 18 - 18 lần phạm lỗi chia đều cho mỗi bên.

90' A. Jedrych đá phạt đền thành công, GKS Katowice vươn lên dẫn 2-1 Ở phút 90, A. Jedrych thực hiện thành công quả phạt đền để nâng tỷ số lên 2-1 cho GKS Katowice. Màn lội ngược dòng đầy cảm xúc ở những phút cuối trận giúp đội chủ nhà vươn lên dẫn trước Hapoel Tel Aviv.

KT Kết thúc: GKS Katowice 2-1 Hapoel Tel Aviv Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 00:57 13/08/2026

Đội hình chính thức GKS Katowice Sơ đồ 3-4-3 · HLV Rafal Gorak Hapoel Tel Aviv Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Elyaniv Barda 87 Gabriel Kobylak 30 Alan Czerwiński 4 Arkadiusz Jędrych 6 Lukas Klemenz 23 Marcin Wasielewski 77 Mateusz Kowalczyk 68 Bartosz Wolski 8 Borja Galán 10 Marcel Wędrychowski 17 Ilia Shkurin 27 Bartosz Nowak 22 Assaf Tzur 97 Marcus Coco 5 Fernand Mayembo 4 Chico 16 Doron Leidner 98 Falcão 6 Andrian Kraev 11 Stav Torial 9 Emmanuel Boateng 15 Roee Alkokin 51 Omri Altman Dự bị GKS Katowice 1 Maciej Kikolski 14 Marius Olsen 55 Pau Resta 7 Mateusz Wdowiak 19 Kacper Łukasiak 22 Sebastian Milewski 31 Szymon Bartlewicz 97 Erik Jirka 15 Eman Marković Hapoel Tel Aviv 1 Dor Benyamini 18 Tal Archel 20 Or Israelov 21 Shahar Piven 8 Yonatan Ferber 14 El Yam Kancepolsky 23 Amit Lemkin 35 Douglas Owusu 7 Roy Korine Cập nhật đội hình lúc 22:36 12/08/2026

GKS Katowice Thống kê Hapoel Tel Aviv 67% Kiểm soát bóng 33% 7 Trúng đích 3 7 Phạt góc 3 18 Phạm lỗi 18 3 Việt vị 2

23h00 ngày 12/08/2026 - Arena Katowice - UEFA Europa Conference League

GKS Katowice sẽ đối đầu với Hapoel Tel Aviv trên sân nhà Arena Katowice trong khuôn khổ giải đấu UEFA Europa Conference League vào lúc 23h00 ngày 12/08/2026. Đây là cuộc so tài hứa hẹn nhiều kịch tính khi đại diện chủ nhà quyết tâm lấy lại phong độ, trong khi đội khách Hapoel Tel Aviv đang duy trì nhịp độ thi đấu vô cùng ấn tượng.

Phong độ gần đây và lịch sử đối đầu

GKS Katowice bước vào trận đấu này với phong độ chưa thực sự ổn định. Trong 3 trận gần nhất trên mọi đấu trường, đội bóng này phải nhận 2 thất bại và chỉ giành được 1 chiến thắng. Việc thiếu nhất quán trong kết quả thi đấu đang tạo ra thách thức lớn cho đại diện chủ nhà trước thềm cuộc chạm trán quan trọng.

Ở chiều ngược lại, Hapoel Tel Aviv thể hiện màn trình diễn tích cực hơn hẳn. Đội khách sở hữu chuỗi 3 trận gần nhất duy trì thành tích bất bại, bao gồm 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Sự tự tin cùng sự gắn kết trong lối chơi đang là điểm tựa lớn giúp Hapoel Tel Aviv hướng tới mục tiêu giành kết quả thuận lợi trong chuyến làm khách lần này.

Lịch sử đối đầu giữa hai câu lạc bộ ghi nhận cuộc chạm trán duy nhất gần đây nghiêng hoàn toàn về phía Hapoel Tel Aviv. Ở lần đối đầu đó, GKS Katowice đã phải nhận thất bại trước đại diện đến từ Tel Aviv. Yếu tố tâm lý từ quá khứ có thể sẽ tiếp tục tạo lợi thế cho đội khách trong lần tái đấu trên sân Arena Katowice.

Đánh giá cục diện trận đấu

Với lợi thế sân nhà Arena Katowice, GKS Katowice chắc chắn muốn tận dụng sự cổ vũ của khán giả để vực dậy tinh thần. Tuy nhiên, thử thách dành cho họ không hề dễ dàng khi đối thủ sở hữu phong độ nhỉnh hơn ở thời điểm hiện tại.

Hapoel Tel Aviv nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát nhịp độ nhờ sự hưng phấn từ chuỗi trận bất bại. Cuộc so tài tại UEFA Europa Conference League giữa hai đội dự kiến sẽ diễn ra chặt chẽ và giằng co, nơi bản lĩnh cùng khả năng tận dụng thời cơ sẽ quyết định cục diện trận đấu.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất GKS Katowice · 0 thắng 0 hòa Hapoel Tel Aviv · 1 thắng Hapoel Tel Aviv 2 - 0 GKS Katowice HTA

GKS Katowice 5 trận gần nhất B T T B 3 Trận 1-0-2 T-H-B 4 Ghi (TB 1.3) 5 Thủng lưới Hapoel Tel Aviv 5 trận gần nhất T H T H H 3 Trận 2-1-0 T-H-B 6 Ghi (TB 2.0) 2 Thủng lưới