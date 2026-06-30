Bi kịch tại Boston: Tuyển Đức gục ngã trước Paraguay và hồi kết của Julian Nagelsmann Thất bại chấn động trên chấm luân lưu khiến "Die Mannschaft" sớm rời World Cup 2026, phơi bày sự sụp đổ về bản sắc và tương lai bất định của HLV Julian Nagelsmann.

Đã từng có một thời đại mà đội tuyển Đức bước vào các giải đấu lớn với tâm thế mặc định của một ứng cử viên vô địch. Nhưng tại Boston, trong một đêm thi đấu đầy ám ảnh, những tàn dư cuối cùng của đế chế ấy đã chính thức sụp đổ. Thất bại trước Paraguay tại vòng 32 đội World Cup 2026 không chỉ là một kết quả thua cuộc đơn thuần; đó là lời xác nhận cho sự thoái trào toàn diện của một nền bóng đá từng thống trị thế giới.

Nagelsmann đối mặt áp lực lớn khi Đức dừng bước sớm ở World Cup 2026. Ảnh: Getty Images.

Sự bế tắc của "cỗ xe tăng" và cái dớp luân lưu lịch sử

Kể từ sau đỉnh cao năm 2014, bóng đá Đức đã trượt dài trong một chu kỳ khủng hoảng không lối thoát. Sau hai kỳ World Cup liên tiếp dừng bước từ vòng bảng, hy vọng phục hưng tại Bắc Mỹ đã tan thành mây khói trước một Paraguay chỉ xếp hạng 41 thế giới. Trên sân vận động tại Boston, tuyển Đức trình diễn một lối chơi kiểm soát bóng vô hồn với tỷ lệ cầm bóng lên tới 75%, nhưng hoàn toàn bất lực trước hệ thống phòng ngự lùi sâu và kỷ luật của đại diện Nam Mỹ.

Kịch tính đẩy lên cao khi Julio Enciso đưa Paraguay vượt lên dẫn trước. Dù Kai Havertz đã thắp lại hy vọng bằng cú đánh đầu chéo góc hiểm hóc, và Jonathan Tah bị VAR từ chối một bàn thắng đầy tranh cãi, tuyển Đức vẫn không thể định đoạt trận đấu trong 120 phút. Để rồi, trên chấm luân lưu định mệnh – nơi người Đức từng sở hữu kỷ lục bách chiến bách thắng tại World Cup – áp lực ngàn cân đã khiến những đôi chân triệu đô run rẩy.

Đức thất bại ở loạt sút luân lưu. Ảnh: Sky Sports.

Lần đầu tiên trong lịch sử, Đức thất bại trong một loạt sút penalty tại World Cup. Những cú dứt điểm hỏng ăn của Kai Havertz, Nick Woltemade và Jonathan Tah đã chính thức tiễn "Die Mannschaft" về nước với tỷ số luân lưu 3-4, để lại một khoảng trống mênh mông về niềm tin.

Triều đại Julian Nagelsmann và bóng ma của sự thất bại

Thất bại tủi hổ này đẩy chiếc ghế của Julian Nagelsmann đến sát bờ vực thẳm. Tiếp quản đội tuyển từ tháng 9/2023, cựu thuyền trưởng Bayern Munich vẫn chưa thể tạo ra một bộ khung ổn định và bản lĩnh. Dù có những chiến thắng tưng bừng trước Curacao hay Bờ Biển Ngà, nhưng khi đối mặt với sự thực dụng và lỳ lợm của Paraguay, hệ thống của Nagelsmann đã lộ rõ những điểm yếu chết người.

"Bị loại bởi Paraguay là một kết cục cay đắng. Điều đó chứng tỏ tuyển Đức không còn nằm trong nhóm những đội bóng đẳng cấp nhất nữa", Nagelsmann thừa nhận sau trận đấu. Lời thú nhận cay đắng này như xát muối vào lòng người hâm mộ, những người đang rầm rộ kêu gọi Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) bổ nhiệm Jurgen Klopp để trục vớt con tàu đắm.

Giới chuyên môn cũng không còn kiên nhẫn với vị chiến lược gia 38 tuổi. Arne Friedrich thẳng thắn nhận định trên BBC Radio 5 Live rằng đây là một thất bại xứng đáng và hành trình phía trước của đội tuyển cần một sự thay đổi triệt để trên băng ghế huấn luyện.

Đức nhận thất bại trước Paraguay. Ảnh: Sky Sports.

Cuộc khủng hoảng bản sắc: Khi sự hoa mỹ bóp nghẹt tính thực dụng

Sâu xa hơn một trận thua, bóng đá Đức đang đối mặt với cuộc khủng hoảng bản sắc trầm trọng. Cựu danh thủ Thomas Hitzlsperger chỉ ra rằng việc quá tập trung vào lối chơi hoa mỹ, khả năng chuyền bóng và đổi mới chiến thuật trong đào tạo trẻ đã khiến người Đức đánh mất đi sự gai góc và lỳ lợm vốn có.

Hiện tại, Đức không còn sở hữu thứ hào quang khiến đối thủ phải e sợ. So sánh với Argentina – đội bóng biết cách chơi xù xì khi cần thiết nhưng vẫn có những cá nhân tạo đột biến – tuyển Đức tỏ ra quá mong manh trong các thời điểm sinh tử. Bài học từ World Cup 2026 cho thấy, nếu không có một cuộc đại phẫu từ cấp độ học viện đến tư duy chiến thuật, hào quang của "cỗ xe tăng" sẽ còn rất lâu mới có thể trở lại.