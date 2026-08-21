Học và làm theo Bác Hồ Bí thư gieo niềm tin ở Tân Hạ Ở thôn Tân Hạ, xã Tà Năng, bà Cil Ka Hạnh là người được bà con tin tưởng bởi sự gần gũi, lắng nghe và tích cực vận động người dân thay đổi cách làm ăn. Từ tái canh cà phê, đưa giống mới vào sản xuất đến đa dạng hóa cây trồng, bà tiên phong làm trước rồi tận tình hướng dẫn cho bà con.

Bà Ka Hạnh (bên trái) chia sẻ kinh nghiệm trồng chanh dây với người dân

Nói đi đôi với làm

Nhiều năm qua, đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở Tân Hạ từng bước thay đổi phương thức sản xuất. Người dân mạnh dạn tái canh cà phê, đưa giống mới vào sản xuất và đa dạng hóa cây trồng. Trong những chuyển biến ấy có sự đóng góp của những người làm công tác cơ sở như bà Cil Ka Hạnh (SN 1989).

Là người có uy tín, đồng thời là Bí thư Chi bộ thôn, bà Cil Ka Hạnh thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con thay đổi cơ cấu cây trồng. Những giống mới, phù hợp với điều kiện đất đai cũng được bà giới thiệu để bà con lựa chọn. Với những gia đình có ít đất, bà hướng dẫn đa dạng hóa cây trồng. Cây dài ngày được kết hợp với cây ngắn ngày để có thêm nguồn thu trong thời gian chờ cây cà phê chủ lực cho thu hoạch. “Muốn người dân tập trung làm kinh tế thì trước hết phải giúp họ thay đổi tư duy. Mình cũng phải làm trước cho thật tốt thì những gì mình nói, người dân mới nghe”, bà Ka Hạnh chia sẻ.

Bà Ka Hạnh (ở giữa) thường xuyên phối hợp cán bộ xã, thôn đẩy mạnh tuyên truyền chính sách, pháp luật trong Nhân dân

Là người có uy tín trẻ, bà Ka Hạnh nhanh nhạy nắm bắt thông tin, mạnh dạn tái canh cà phê, đưa vào sản xuất các giống cây trồng mới như: chanh dây, rau màu… Theo bà, vận động bà con không thể chỉ bằng lời nói mà phải làm trước, tạo hiệu quả thực tế để người dân thấy được và mạnh dạn làm theo.

Từ công việc ban đầu là nhân viên y tế thôn bản, bà Ka Hạnh có điều kiện đến từng gia đình, nắm rõ hoàn cảnh, đất đai và cách làm ăn của từng hộ. Bà cho rằng, muốn người dân phát triển kinh tế bền vững trước hết phải thay đổi nhận thức. Trước đây, việc học chưa được quan tâm đúng mức, nhiều em bỏ học sớm, lập gia đình khi còn trẻ, thiếu kiến thức và nghề nghiệp, khiến việc phát triển kinh tế gặp nhiều khó khăn.

Vì vậy, bên cạnh vận động bà con sản xuất, bà Ka Hạnh thường nhắc các gia đình quan tâm đến việc học của con em. Theo bà, có kiến thức sẽ giúp người dân chủ động lựa chọn cây trồng, tiếp cận kỹ thuật và tìm hướng phát triển kinh tế phù hợp.

Gần dân để hiểu dân

Toàn thôn Tân Hạ hiện có 309 hộ với 1.474 nhân khẩu. Đây là khu vực tái định cư được thành lập từ năm 2004, phần lớn dân số chuyển từ nhiều nơi khác đến sinh sống. Những ngày đầu, đời sống còn khó khăn, điều kiện sản xuất hạn chế, tập quán và nhận thức cũng có những khác biệt. Vì vậy, việc vận động người dân thay đổi cách sản xuất cần sự kiên trì. “Muốn đưa chủ trương, chính sách vào cuộc sống thì trước hết phải hiểu người dân. Phải biết dân cần gì, hiểu biết vấn đề ra sao và muốn gì”, bà Ka Hạnh nói.

Bà thường đi từng nhà để nắm tình hình, tìm hiểu điều kiện sản xuất rồi mới vận động cách làm phù hợp. Bà cũng kiên trì phân tích lợi ích, khó khăn để người dân hiểu và tự lựa chọn. Với người lớn tuổi không rành tiếng Việt, bà giải thích bằng ngôn ngữ địa phương. Với phụ nữ, bà có cách vận động mềm mỏng, gần gũi. Là nữ duy nhất trong số 14 người có uy tín tại địa phương, bà Ka Hạnh có thêm lợi thế khi tuyên truyền, vận động phụ nữ trong thôn.

Bà Cil Ka Hạnh (thứ 2 từ phải sang) thường xuyên vận động, hướng dẫn người dân thôn Tân Hạ chuyển đổi sản xuất hiệu quả

Chị Ka Ngợi, người dân thôn Tân Hạ, thường tìm đến bà Ka Hạnh để học hỏi cách làm kinh tế. Chị cho biết, bà Ka Hạnh tận tình hướng dẫn gia đình tái canh cà phê, thay đổi giống và kỹ thuật canh tác để nâng năng suất. “Nhờ chị Ka Hạnh chỉ dẫn, vườn cà phê nhà mình nay đã trồng giống mới, năng suất cao hơn. Mình cũng đang học kỹ thuật trồng chanh dây từ gia đình chị Ka Hạnh để có thêm thu nhập”, chị Ka Ngợi chia sẻ.