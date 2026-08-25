Pháp luật - Đời sống Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm chỉ đạo đẩy nhanh giải quyết vụ việc hồ chứa nước Tân Lai Sáng 25/8, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 8/2026.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi tiếp công dân

Tham dự buổi tiếp công dân còn có đại diện Ban Nội chính Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Thi hành án dân sự tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh và các đơn vị liên quan.

Theo báo cáo của Ban Nội chính Tỉnh ủy, trong tháng 8/2026 có 5 trường hợp đăng ký tiếp công dân. Nội dung phản ánh, kiến nghị chủ yếu liên quan đến tranh chấp dân sự giữa cá nhân với cá nhân, đất đai và một số vấn đề thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của các cơ quan chức năng.

Qua rà soát, Ban Nội chính Tỉnh ủy đề xuất Bí thư Tỉnh ủy tiếp, đối thoại với đại diện các hộ dân thôn 2, xã Tuy Phong liên quan đến sự cố vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai xảy ra ngày 1/11/2025.

Ông Trần Ngọc Quân, đại diện các hộ dân trình bày ý kiến tại buổi tiếp công dân

Đại diện các hộ dân thôn 2, xã Tuy Phong, ông Trần Ngọc Quân cho biết, sự cố vỡ hồ chứa nước đã gây ra thiệt hại rất lớn cho các hộ dân, khiến sinh kế của người dân bị ảnh hưởng nặng nề. Các hộ dân kiến nghị các cơ quan liên quan đẩy nhanh việc điều tra, xác định thiệt hại, bồi thường, hỗ trợ và khắc phục hậu quả; đồng thời đề nghị thông tin tiến độ giải quyết vụ việc và làm rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương trong công tác quản lý, xử lý các vi phạm trước khi xảy ra sự cố.

Các hộ dân cũng kiến nghị các cơ quan liên quan tổ chức một buổi đối thoại giữa người dân và chủ doanh nghiệp để tìm hướng giải quyết, khắc phục thiệt hại do sự cố vỡ hồ chứa nước gây ra.

Đồng chí Huỳnh Tấn Sinh, Phó Chủ tịch UBND xã Tuy Phong báo cáo tại buổi tiếp công dân

Báo cáo tại buổi tiếp công dân, lãnh đạo xã Tuy Phong cho biết ngay sau khi xảy ra vụ việc, xã đã tập trung lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Các tổ chức, cá nhân đã hỗ trợ người dân bị thiệt hại khoảng 8.500 suất nhu yếu phẩm và hơn 7,8 tỷ đồng; trong đó, Ban Cứu trợ tỉnh hỗ trợ 4 tỷ đồng để người dân ổn định đời sống ban đầu.

Đại tá Đậu Xuân Bảo, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi tiếp công dân

UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn cũng đang hướng dẫn, triển khai các chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất, hỗ trợ tín dụng và các biện pháp liên quan nhằm giúp người dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

Đồng chí Phan Nguyễn Hoàng Tân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo tại buổi tiếp công dân

Đối với việc xử lý vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và đang tiếp tục điều tra. Quá trình giải quyết hiện còn gặp khó khăn trong công tác định giá tài sản bị thiệt hại, trong đó Hội đồng định giá cấp xã gặp một số khó khăn về chuyên môn liên quan đến việc định giá.

Đồng chí Nguyễn Thành Minh, Tỉnh ủy viên, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi tiếp công dân

Đại diện xã Tuy Phong cho biết ngay sau buổi tiếp công dân xã sẽ làm việc với các hộ dân để thống nhất việc tổ chức buổi đối thoại giữa người dân và doanh nghiệp để trao đổi về các vấn đề liên quan.

Sau khi nghe ý kiến của người dân và các cơ quan liên quan, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm đã chia sẻ với những thiệt hại, khó khăn mà các hộ dân phải đối mặt sau sự cố. Với những hộ dân gặp khó khăn về đời sống, sức khỏe thì báo cáo với UBND xã Tuy Phong để địa phương, các sở, ngành liên quan có sự hỗ trợ phù hợp.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi tiếp công dân

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, vấn đề trước hết là phải khẩn trương xác định đầy đủ, rõ ràng mức độ thiệt hại của từng hộ dân. Việc thống kê, đánh giá phải cụ thể, khách quan và sau khi có kết quả cần công khai để người dân tham gia ý kiến.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu xã Tuy Phong chủ động trao đổi với các hộ dân để thống nhất cách thức, nội dung đối thoại. Việc đối thoại phải thực chất, làm rõ từng vấn đề còn vướng mắc. Về phía doanh nghiệp, cần nghiên cứu hình thức tham gia phù hợp, bảo đảm người đại diện có đủ thẩm quyền để trao đổi những vấn đề liên quan.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi tiếp công dân

Cùng với giải quyết bồi thường, khắc phục hậu quả, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu trong tháng 9, địa phương phải hoàn thiện kế hoạch chi tiết về các nhiệm vụ cần triển khai, trong đó xác định rõ những nội dung liên quan đến kinh phí và thẩm quyền giải quyết để báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý.

Đối với phục hồi sinh kế, hỗ trợ tín dụng, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm đề nghị địa phương tiếp tục phối hợp với các ngân hàng triển khai các khoản vay mới cho người dân theo quy định. Riêng những vướng mắc liên quan đến giãn, hoãn các khoản vay, địa phương cần sớm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để có phương án làm việc với các cơ quan có thẩm quyền, tháo gỡ theo đúng cơ chế tín dụng.

Các đại biểu tham dự buổi tiếp công dân

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các sở, ngành liên quan khẩn trương xem xét các chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất, khắc phục hậu quả.

“ Các cơ quan, đơn vị phải tăng cường thông tin về tiến độ giải quyết vụ việc. Từng sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ phải thường xuyên cập nhật công việc đang được xử lý đến đâu, cơ quan nào chịu trách nhiệm và thông tin về xã để địa phương kịp thời trao đổi với người dân. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm

Các đại biểu tham dự buổi tiếp công dân

Để tháo gỡ khó khăn trong công tác định giá, Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm đề nghị UBND tỉnh khẩn trương thành lập tổ hỗ trợ xã Tuy Phong đối với hoạt động của Hội đồng định giá, huy động cán bộ có chuyên môn cùng địa phương rà soát, xác định thiệt hại, bảo đảm kết quả khách quan, có cơ sở.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu địa phương và các sở, ngành liên quan phải khẩn trương, trách nhiệm, công khai trong giải quyết vụ việc, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, từng bước ổn định đời sống và tạo sự đồng thuận trong quá trình khắc phục hậu quả sự cố.