Xây dựng Đảng Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tổ chức xây dựng Đảng Chiều 29/6, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, chủ trì điểm cầu.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Y Thanh Hà Niê Kđăm chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm, ngành tổ chức xây dựng Đảng đã quán triệt, cụ thể hóa đồng bộ các nội dung về công tác tổ chức xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; triển khai quyết liệt các nhiệm vụ với quyết tâm chính trị cao.

Đến ngày 28/6/2026, toàn ngành đã cơ bản hoàn thành 41/64 đề án, nhiệm vụ theo chương trình công tác năm 2026, đạt 64%, sớm hơn so với cùng kỳ các nhiệm kỳ trước.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các tỉnh, thành phố trong cả nước

Nổi bật là công tác tham mưu vận hành ổn định mô hình hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 3 cấp; đổi mới công tác cán bộ theo hướng đánh giá bằng sản phẩm, kết quả và dữ liệu kiểm chứng; đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Toàn ngành đã triển khai đồng bộ cơ sở dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên; số hóa hồ sơ, thực hiện các thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử và hoàn thiện hạ tầng số phục vụ công tác quản lý.

Đồng chí Tôn Thiện Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng cùng các đại biểu tham dự

Tính đến tháng 6/2026, toàn Đảng có 55.837 tổ chức cơ sở đảng. Tổ chức cơ sở đảng ở khu dân cư tiếp tục được củng cố, hoàn thiện, nhiều địa phương đã đạt tỷ lệ 100% thôn, ấp, bản, tổ dân phố có chi bộ trực thuộc Đảng ủy cấp xã. Toàn Đảng kết nạp được 71.895 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng lên 5.694.399 đảng viên.

Hội nghị cũng đánh giá những tồn tại, hạn chế trong quá trình vận hành mô hình chính quyền 3 cấp, chất lượng đội ngũ cán bộ và hạ tầng số ở cơ sở; đề ra các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Theo đó, ngành tổ chức xây dựng Đảng tập trung triển khai hoàn thành các đề án, nhiệm vụ theo chương trình công tác năm 2026, đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng và hoàn thiện quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương; tham mưu, hoàn thiện mô hình tổng thể của hệ thống chính trị, biên chế và thi hành Điều lệ Đảng.

Toàn ngành đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên; tăng cường chuyển đổi số, xây dựng ngành tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Hội nghị cũng quán triệt, triển khai một số văn bản mới của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Cụ thể: Kết luận số 41 ngày 3/6/2026 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương thành lập bộ phận nghiên cứu chuyên đề ở Trung ương và địa phương; Hướng dẫn số 02 ngày 22/5/2026 của Ban Tổ chức Trung ương về đánh giá định kỳ hằng quý đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị; Quy định số 183 và Quyết định số 185 ngày 2/6/2026 của Bộ Chính trị về quản lý biên chế và biên chế các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng.

