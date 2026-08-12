Xây dựng Đảng Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm làm việc với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sáng 12/8, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng có buổi làm việc với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng chủ trì buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng; các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Trong 7 tháng đầu năm 2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác; đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động các tầng lớp Nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận, tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Phạm Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng báo cáo tại buổi làm việc

Công tác chăm lo đời sống Nhân dân, nhất là người nghèo, gia đình chính sách và các trường hợp khó khăn, được MTTQ các cấp quan tâm. Riêng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, toàn tỉnh đã vận động, tiếp nhận, phân bổ và trao tặng 232.022 suất quà, tổng trị giá hơn 218 tỷ đồng.

Đồng chí Bùi Huy Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

MTTQ các cấp đồng thời chú trọng tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Trung ương và của tỉnh; phát huy vai trò của người tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc, chức việc các tôn giáo, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Khắc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

Công tác nắm tình hình Nhân dân, tổng hợp và phản ánh ý kiến, kiến nghị được tăng cường. Trong 7 tháng, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã tổng hợp 3.121 ý kiến, kiến nghị của Nhân dân để phản ánh đến các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đồng chí Nguyễn Văn Tám, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc

Công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tiếp tục được triển khai. MTTQ cấp xã và các tổ chức chính trị - xã hội đã tổ chức 356 cuộc giám sát, 49 hội nghị phản biện xã hội và 33 diễn đàn “Tháng nghe dân nói”.

Đồng chí Tôn Thiện Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

Qua đó, nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân được ghi nhận, kiến nghị cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Đồng chí Đa Cát Vinh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trả lời một số ý kiến được nêu ra tại buổi làm việc

Công tác bảo vệ môi trường được triển khai rộng khắp. 100% xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”. Các địa phương tổ chức 285 đợt ra quân, thu hút 36.898 lượt người dân tham gia, trồng mới và chăm sóc 18.258 cây xanh, xây dựng 27 mô hình sáng - xanh - sạch - đẹp.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng trả lời một số ý kiến được đưa ra tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo rà soát toàn diện các hội quần chúng không thuộc các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ để tham mưu sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Đồng chí Dương Công Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

MTTQ tỉnh cũng đề nghị quan tâm nguồn lực phục vụ chuyển đổi số; nâng cấp, mua sắm máy tính, trang thiết bị và hỗ trợ kết nối đường truyền trực tuyến giữa MTTQ cấp tỉnh với cấp xã, đáp ứng yêu cầu giao ban, hội nghị và triển khai nhiệm vụ trên môi trường số.

Đồng chí Trương Minh Quang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc

Đồng thời, đề nghị sớm sửa đổi, ban hành các nghị quyết liên quan đến chế độ, chính sách đối với cán bộ, người làm công tác tại các hội quần chúng; phụ cấp đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch hội quần chúng cấp xã; mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với Bí thư, Trưởng thôn, Trưởng ban Công tác Mặt trận và kinh phí hoạt động của Ban Công tác Mặt trận ở thôn, bon, tổ dân phố.

Phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm đánh giá, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Mặt trận các cấp đã có nhiều nỗ lực, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy và hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc

Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh, tỉnh Lâm Đồng đang bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian phát triển, quy mô dân số, tiềm năng và nguồn lực lớn hơn, cũng như đặt ra những yêu cầu mới, cao hơn trong quản trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị.

Trong bối cảnh đó, việc tạo sự thống nhất cao trong Đảng bộ, đồng thuận trong xã hội và phát huy sự tham gia tích cực của Nhân dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy kịp thời cụ thể hóa, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội.

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp Nhân dân, đặc biệt quan tâm đồng bào dân tộc thiểu số; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, cuộc vận động, công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc

Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm lưu ý MTTQ tỉnh phải chủ động nắm chắc tình hình Nhân dân, tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề phát sinh từ cơ sở; kịp thời tổng hợp, phản ánh, kiến nghị cấp ủy và phối hợp với chính quyền xem xét, giải quyết những kiến nghị chính đáng của Nhân dân. Qua đó, góp phần tạo đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu MTTQ bám sát Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh để kịp thời bổ sung, điều chỉnh chương trình, kế hoạch công tác, phù hợp với mô hình tổ chức và yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Trong triển khai nhiệm vụ phải xác định rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Về công tác xây dựng Đảng và đội ngũ cán bộ, Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm đề nghị tiếp tục thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng và quy chế làm việc; chú trọng công tác chính trị, tư tưởng, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, giữ vững đoàn kết, thống nhất nội bộ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm nêu gương.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc

Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội có bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực, uy tín, kỹ năng công tác quần chúng, sâu sát cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đối với công tác tổ chức bộ máy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu MTTQ Việt Nam tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, tham mưu phương án phù hợp; tiếp tục bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ theo vị trí việc làm, năng lực, sở trường và yêu cầu nhiệm vụ. Việc tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận phải được thực hiện chặt chẽ, không gián đoạn, không bỏ sót nhiệm vụ, không chồng chéo, xác định rõ đầu mối và trách nhiệm.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng phát biểu kết luận buổi làm việc

Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm cũng yêu cầu khẩn trương nghiên cứu, tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 20/7/2026 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và phát huy vai trò của các hội quần chúng trong giai đoạn phát triển mới.

Trong đó, chủ động tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai; đồng thời phối hợp rà soát toàn diện tổ chức, hoạt động của các hội quần chúng trên địa bàn tỉnh, tham mưu phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.