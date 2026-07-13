Thời sự Lâm Đồng Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm làm việc với phường Phan Thiết Chiều 13/7, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Phan Thiết về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Quang cảnh buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Tôn Thiện Đồng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ theo dõi địa bàn 01; Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Khắc Bình, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Đặng Đức Hiệp, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Dương Khắc Mai, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Đồng chí Võ Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Phan Thiết báo cáo tại buổi làm việc

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Đảng ủy phường Phan Thiết, trong 6 tháng đầu năm, Đảng bộ, chính quyền phường Phan Thiết đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ chính trị. Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được triển khai toàn diện.

Đồng chí Tôn Thiện Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ theo dõi địa bàn 01 phát biểu tại buổi làm việc

Nổi bật, tổng thu ngân sách nhà nước của phường đạt gần 393 tỷ đồng, bằng 76,77% dự toán năm; giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 54% kế hoạch; sản lượng khai thác hải sản đạt khoảng 11.000 tấn.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải phát biểu tại buổi làm việc

Trong 6 tháng đầu năm, Phan Thiết đón khoảng 550.000 lượt khách du lịch, tăng 24,1% so với cùng kỳ. Phường cũng hoàn thành việc sắp xếp từ 44 tổ dân phố xuống còn 18 tổ dân phố, kết nạp 41 đảng viên mới; tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch đạt 100%, tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn đô thị đạt 95%.

Đồng chí Nguyễn Khắc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ban, ngành đã trao đổi, làm rõ những kiến nghị của địa phương liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư các dự án trọng điểm, biên chế, quốc phòng - an ninh, công tác kiểm tra, giám sát và định hướng tháo gỡ một số khó khăn trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vũ Tuấn Anh phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải cũng lưu ý, Phan Thiết cần quản lý chặt chẽ tàu thuyền, làm tốt công tác phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU); đồng thời chủ động phòng chống thiên tai, chú trọng bảo đảm vệ sinh môi trường và trật tự đô thị, tập trung giải ngân vốn đầu tư công.

Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Phan Thiết đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đánh giá cao tinh thần chủ động, đoàn kết của địa phương trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, nhất là việc giảm 26 tổ dân phố, đạt tỷ lệ 59,09%, thuộc nhóm địa phương có tỷ lệ sắp xếp cao của tỉnh.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Nhấn mạnh vai trò của Phan Thiết là đô thị trung tâm, cực tăng trưởng của tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm yêu cầu địa phương phải đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ngành dự buổi làm việc

Bước vào 6 tháng cuối năm, Phan Thiết không chỉ phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ ở mức bình quân mà phải tạo sức lan tỏa cho toàn tỉnh.

“ Mỗi cán bộ, đảng viên cần luôn ghi nhớ rằng sự phát triển của Phan Thiết không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng kinh tế mà còn bằng mức độ hài lòng của người dân, bằng diện mạo đô thị ngày càng văn minh, môi trường ngày càng trong lành và chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng cao. Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy phường Phan Thiết phát huy kết quả đạt được, tiếp tục xây dựng tập thể đoàn kết, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy; chủ động rà soát, bố trí cán bộ đúng vị trí việc làm, đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách hành chính.

Lãnh đạo các sở, ngành dự buổi làm việc

Bên cạnh đó, địa phương cần nỗ lực thực hiện hiệu quả mục tiêu tăng trưởng kinh tế "2 con số"; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tập trung tháo gỡ các dự án tồn đọng. Đồng thời, phải phát huy lợi thế kinh tế biển, phát triển du lịch, kinh tế đêm gắn với bảo vệ môi trường; tăng cường chỉnh trang đô thị, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy phường Phan Thiết dự buổi làm việc

Đặc biệt, phường tập trung chăm lo tốt đời sống Nhân dân, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; chủ động nắm tình hình, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Chiều cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm cùng các thành viên Đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh Bình Thuận.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng dâng hương viếng Bác

Đoàn bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại – Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc Việt Nam.