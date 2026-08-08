Bị Willem II dẫn trước, GO Ahead Eagles ngược dòng thắng tưng bừng 4-1
Để Willem II vượt lên dẫn trước từ sớm, GO Ahead Eagles đã lội ngược dòng xuất sắc để giành chiến thắng 4-1 trên sân De Adelaarshorst tại vòng mở màn Eredivisie.
- 0'Trận đấu bắt đầu
GO Ahead Eagles tiếp đón Willem II.
- 13'D. Haen mở tỷ số cho Willem II
Phút 13, từ đường kiến tạo của N. Tjoe a On, D. Haen lập công khai thông thế bế tắc cho Willem II. Bàn thắng sớm giúp đội khách vươn lên dẫn trước 0-1 ngay trên sân De Adelaarshorst của GO Ahead Eagles.
- 13'GO Ahead Eagles làm chủ thế trận
Những phút đầu trận diễn ra với ưu thế nghiêng về GO Ahead Eagles khi họ nắm 62% - 38% thời lượng kiểm soát bóng. Đội chủ nhà đã tung ra 2 - 1 lần dứt điểm (trúng đích 1 - 0) và khiến hàng thủ Willem II phải có 0 - 1 tình huống cứu thua ở phút 13.
- 19'D. James nhận thẻ vàng, GO Ahead Eagles thêm khó khăn
Phút 19, D. James bên phía GO Ahead Eagles phải nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi ngáng chân (Tripping). Trong bối cảnh đang bị Willem II dẫn trước 0-1 ngay tại De Adelaarshorst, tấm thẻ phạt sớm này càng làm gia tăng áp lực lên đội chủ nhà.
- 25'GO Ahead Eagles gia tăng sức ép tìm bàn gỡ
Bước sang phút 25, GO Ahead Eagles nỗ lực tràn lên tấn công sau khi bị dẫn 0-1. Đội chủ nhà vượt trội về tỷ lệ cầm bóng 69% - 31%, nhưng Willem II lại tỏ ra nguy hiểm trong các đợt phản công với chỉ số dứt điểm 3-4 (trúng đích 2-1). Sức ép của GO Ahead Eagles cũng buộc thủ môn đối phương phải làm việc nhiều hơn với chỉ số cứu thua 0-2.
- 30'Tengstedt quân bình tỷ số 1-1 cho GO Ahead Eagles
Phút 30, nhận đường chuyên từ M. Meulensteen, S. Tengstedt dứt điểm chính xác mang về bàn gỡ hòa 1-1 cho GO Ahead Eagles. Bàn thắng phản ánh đúng thế trận khi đội chủ nhà đang làm chủ cuộc chơi với 69% thời lượng kiểm soát bóng trước Willem II.
- 34'J. Dirksen nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi ở phút 34
Phút 34, trọng tài rút thẻ vàng phạt J. Dirksen của GO Ahead Eagles sau tình huống phạm lỗi ngáng chân đối thủ. Đây đã là thẻ phạt thứ hai dành cho đội chủ nhà trong hiệp một, sau tấm thẻ của D. James ở phút 19 khi tỷ số đang hòa 1-1.
- 38'GO Ahead Eagles làm chủ thế trận
Bước sang phút 38, GO Ahead Eagles áp đảo về thời lượng kiểm soát bóng với 69% - 31% và vượt trội ở số lần dứt điểm 7 - 5 (trúng đích 4 - 1). Dù lép vế, Willem II vẫn đứng vững nhờ 0 - 3 lần cứu thua để giữ tỷ số hòa 1 - 1.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 51'GO Ahead Eagles gia tăng sức ép
Bước sang phút 51, GO Ahead Eagles đang hoàn toàn áp đảo về mặt thế trận khi sở hữu 67% - 33% thời lượng kiểm soát bóng. Đội chủ nhà liên tục vây hãm và đã tung ra 11 - 7 cú dứt điểm (trúng đích 4 - 1), buộc thủ thành phía Willem II phải thực hiện 0 - 3 lần cứu thua để giữ nguyên tỷ số 1 - 1.
- 61'GO Ahead Eagles vượt lên dẫn 2-1 nhờ công M. Meulensteen
Phút 61, từ đường kiến tạo của M. Suray, M. Meulensteen dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 2-1 cho GO Ahead Eagles. Đội chủ nhà đã hoàn tất màn lội ngược dòng thành công sau khi để đối phương mở tỷ số ở đầu trận.
- 62'GO Ahead Eagles điều chỉnh nhân sự sau khi vượt lên 2-1
Phút 62, GO Ahead Eagles thực hiện sự thay đổi người khi E. Flataker được tung vào sân để thay thế cho S. I. Sigurdarson. Ngay sau bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 61, đội chủ nhà nhanh chóng có sự điều chỉnh lực lượng nhằm duy trì thế chủ động trên sân.
- 63'E. Flataker nới rộng cách biệt lên 3-1 cho GO Ahead Eagles
Chỉ hai phút sau khi vượt lên dẫn trước, GO Ahead Eagles tiếp tục bùng nổ ở phút 63. Nhận đường kiến tạo từ V. Edvardsen, E. Flataker dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 3-1, giúp đội chủ nhà gia tăng khoảng cách an toàn trước Willem II.
- 64'GO Ahead Eagles áp đảo, nắm chắc thế trận
Bước sang phút 64, GO Ahead Eagles vẫn duy trì thế chủ động khi nắm lợi thế dẫn 3-1. Đội chủ nhà áp đảo hoàn toàn với tỷ lệ cầm bóng 67% - 33% cùng 13-9 lần dứt điểm (trúng đích 5-1), khiến Willem II gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm cơ hội bật lên.
- 68'Phút 68: Willem II tung W. van der Steen vào sân
Phút 68, Willem II quyết định thực hiện sự thay đổi nhân sự khi W. van der Steen được tung vào sân thay cho T. Didillon Hodl. Đội khách cần một luồng gió mới sau khi liên tiếp nhận các bàn thua và đang bị GO Ahead Eagles dẫn trước với tỷ số 3-1.
- 68'Willem II điều chỉnh nhân sự khi đang bị dẫn 1-3
Phút 68, Willem II quyết định đưa A. Et Taibi vào sân để thay thế cho P. van Loon. Trong thế bị dẫn 1-3 sau khi để đối thủ ghi liền nhiều bàn thắng, đội khách buộc phải có sự thay đổi nhằm tìm kiếm làn gió mới cho hàng công.
- 69'J. Dirksen ghi bàn, GO Ahead Eagles nới rộng cách biệt lên 4-1
Phút 69, J. Dirksen điền tên mình lên bảng tỷ số, nâng cách biệt lên 4-1 cho GO Ahead Eagles. Đội chủ nhà tiếp tục thể hiện sự áp đảo toàn diện trước Willem II sau khi bị dẫn trước từ sớm.
- 75'GO Ahead Eagles rút J. Dirksen ra nghỉ ở phút 75
Phút 75, GO Ahead Eagles đưa G. van Zwam vào sân thay cho J. Dirksen. Trong bối cảnh đang dẫn 4-1 vô cùng an toàn, đội chủ nhà chủ động rút Dirksen — người đã phải nhận thẻ vàng từ phút 34 — ra nghỉ để đảm bảo an toàn quân số.
- 75'GO Ahead Eagles điều chỉnh nhân sự khi dẫn 4-1
Phút 75, GO Ahead Eagles thực hiện sự thay đổi người khi C. Twigt được tung vào sân thay cho M. Meulensteen. Nắm lợi thế cách biệt 4-1 rất an toàn, đội chủ nhà chủ động làm mới tuyến giữa nhằm duy trì sự chủ động trong những phút còn lại của trận đấu.
- 75'GO Ahead Eagles thay người: T. Baeten thế chỗ D. James
Phút 75, GO Ahead Eagles có sự thay đổi nhân sự khi T. Baeten được tung vào sân thay cho D. James. Trong thế trận đang dẫn 4-1, việc rút D. James – cầu thủ đã nhận thẻ vàng ở hiệp một – ra nghỉ có thể giúp đội chủ nhà duy trì sự an toàn cho những phút còn lại.
- 76'Willem II tung M. Lemmens vào sân ở phút 76
Phút 76, Willem II có sự thay đổi người khi M. Lemmens được tung vào sân thay thế cho E. Gurbuz. Khi đang bị GO Ahead Eagles dẫn 4-1, đội khách rất cần làn gió mới để hy vọng cải thiện thế trận trong thời gian còn lại.
- 77'GO Ahead Eagles áp đảo hoàn toàn Willem II
Đang dẫn 4 - 1 khi trận đấu bước sang phút 77, GO Ahead Eagles tiếp tục làm chủ cuộc chơi với tỷ lệ kiểm soát bóng 67% - 33%. Đội chủ nhà dồn ép liên tục, thể hiện rõ qua sự vượt trội về chỉ số dứt điểm trúng đích 8 - 1 cùng số quả phạt góc 4 - 1 so với Willem II.
- 83'GO Ahead Eagles tung R. Margaret vào sân ở phút 83
Phút 83, GO Ahead Eagles thực hiện sự thay đổi người khi R. Margaret được tung vào sân để thế chỗ cho M. Suray. Với lợi thế dẫn trước 4-1 an toàn cùng thế trận áp đảo, ban huấn luyện đội chủ nhà chủ động đưa ra những điều chỉnh nhân sự để dưỡng sức cho các trụ cột trong những phút còn lại.
- 89'GO Ahead Eagles kiểm soát hoàn toàn thế trận
Tới phút 89, GO Ahead Eagles tiếp tục thể hiện sự áp đảo với tỷ lệ cầm bóng vượt trội 68% - 32%. Đội chủ nhà liên tục tổ chức các đợt hãm thành khi tạo ra 17 - 11 cú dứt điểm (trúng đích 8 - 1), khiến Willem II hoàn toàn chịu trận trong những phút cuối.
- 90'Willem II điều chỉnh nhân sự ở phút 90
Đến phút 90, Willem II thực hiện sự thay đổi người khi I. Mouhoul vào sân thay thế cho J. Slory. Trong bối cảnh đang bị GO Ahead Eagles dẫn trước 4-1, đây có thể coi là sự điều chỉnh mang tính thủ tục khi thời gian thi đấu chính thức đã hết.
- 90'Willem II điều chỉnh nhân sự ở phút 90
Phút 90, Willem II thực hiện sự thay đổi người khi J. van Esdonk vào sân thay cho K. Boogaard. Đây chỉ là điều chỉnh mang tính thủ tục ở những phút cuối trận khi Willem II đang bị GO Ahead Eagles dẫn 4-1.
- 90+1'Thẻ vàng cho I. Mouhoul ở phút bù giờ
Phút 90+1', cầu thủ I. Mouhoul bên phía Willem II phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống ngáng chân đối phương. Việc bị GO Ahead Eagles dẫn 4-1 khiến đội khách khó giữ được sự bình tĩnh trong những phút thi đấu cuối cùng.
- KTKết thúc: GO Ahead Eagles 4-1 Willem II
Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 1.
Cập nhật lúc 01:40 09/08/2026
Bối cảnh trận đấu tại giải Eredivisie
Cuộc đối đầu giữa GO Ahead Eagles và Willem II diễn ra vào lúc 23h45 ngày 08/08/2026 trên sân vận động De Adelaarshorst. Đây là màn chạm trán đáng chú ý trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia Hà Lan (Eredivisie), thời điểm cả hai đội bóng đều bước vào trận đấu với sự chuẩn bị kỹ lưỡng.
Phân tích vị trí và lịch sử đối đầu
Trên bảng xếp hạng hiện tại, Willem II tạm thời xếp ở vị trí thứ 14 với 0 điểm. Trong khi đó, đội chủ nhà GO Ahead Eagles đứng ở vị trí thứ 16 và cũng chưa sở hữu điểm số nào.
Về khía cạnh đối đầu, thống kê trong 5 lần chạm trán gần đây nhất giữa hai đội ghi nhận lợi thế thuộc về GO Ahead Eagles. Đội bóng sân De Adelaarshorst đã giành chiến thắng 3 trận, hòa 0 trận, còn Willem II có 1 lần giành chiến thắng. Điểm tựa sân nhà cùng thành tích đối đầu nhỉnh hơn sẽ là cơ sở quan trọng cho GO Ahead Eagles trong cuộc đọ sức này.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)