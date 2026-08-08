25' GO Ahead Eagles gia tăng sức ép tìm bàn gỡ

Bước sang phút 25, GO Ahead Eagles nỗ lực tràn lên tấn công sau khi bị dẫn 0-1. Đội chủ nhà vượt trội về tỷ lệ cầm bóng 69% - 31%, nhưng Willem II lại tỏ ra nguy hiểm trong các đợt phản công với chỉ số dứt điểm 3-4 (trúng đích 2-1). Sức ép của GO Ahead Eagles cũng buộc thủ môn đối phương phải làm việc nhiều hơn với chỉ số cứu thua 0-2.