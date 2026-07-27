Quốc phòng - An ninh Binh đoàn 16 hỗ trợ xây dựng nhà ở cho con liệt sĩ Ngày 27/7, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 16 tổ chức trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7).

Đại diện lãnh đạo Binh đoàn 16 cùng các đại biểu trao kinh phí hỗ trợ và quà tặng công nhân viên Vũ Thị Ất, con liệt sĩ

Tại buổi lễ, đại diện Binh đoàn 16 đã trao 100 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà ở và quà tặng gia đình công nhân viên Vũ Thị Ất, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 726, là con liệt sĩ, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Đại diện các đơn vị trao quà tặng các gia đình chính sách trên địa bàn xã Quảng Trực

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 726 (Binh đoàn 16) phối hợp với UBND xã Quảng Trực (tỉnh Lâm Đồng) và các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa nhân dịp Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.

Bác sĩ Bệnh xá Quân dân y Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 726 khám bệnh các thương binh, bệnh binh và gia đình chính sách trên địa bàn

Trong chương trình, các đơn vị đã trao 100 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, tặng các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn xã Quảng Trực.

Bên cạnh đó, đội ngũ y, bác sĩ Bệnh xá Quân dân y Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 726 đã trực tiếp khám tổng quát, kiểm tra các bệnh lý về tim mạch, huyết áp, hô hấp, xương khớp, mắt, tai mũi họng, răng - hàm - mặt; cấp phát thuốc miễn phí, tư vấn chăm sóc sức khỏe và hướng dẫn phòng, chống các bệnh thường gặp theo mùa cho các đối tượng chính sách.