Birmingham 1-6 Brentford: Brentford giành chiến thắng Trận loại trực tiếp giữa Birmingham và Brentford lúc 02h00 ngày 26/08/2026 mang tính chất quyết định khi kẻ thắng bước tiếp còn đội bại trận phải dừng bước.

Birmingham 1 - 6 Brentford Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Birmingham tiếp đón Brentford.

6' C. Wilson mở tỷ số sớm cho Brentford Ngay phút thứ 6, Brentford đã tạo ra lợi thế sớm sau pha phối hợp sắc nét. Nhận đường kiến tạo chuẩn xác từ Y. Yarmolyuk , C. Wilson chớp thời cơ dứt điểm đưa đội khách vượt lên dẫn 0-1.

12' Brentford áp đảo sau bàn mở tỷ số Sau khi sớm vượt lên dẫn 0-1, Brentford tiếp tục làm chủ hoàn toàn thế trận trên sân. Đội khách áp đảo về quyền kiểm soát bóng với tỷ lệ 31% - 69% và tạo ra 0 - 2 pha dứt điểm, trong khi Birmingham vẫn đang hoàn toàn bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đối phương.

24' Brentford áp đảo và kiểm soát hoàn toàn thế trận Trôi qua nửa đầu hiệp một, Brentford vẫn hoàn toàn làm chủ cuộc chơi với tỷ lệ cầm bóng áp đảo 30% - 70% . Đội khách tạo ra sức ép liên hồi với số pha dứt điểm vượt trội 2 - 5 (trúng đích 0 - 2 ), khiến Birmingham gặp rất nhiều khó khăn và chưa có nổi cú sút trúng đích nào để tìm bàn gỡ.

26' J. Schuster nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi Phút 26, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo J. Schuster bên phía Brentford sau một tình huống phạm lỗi. Trong thế trận giằng co với tỷ số đang là 1-1, đội khách cần duy trì sự tập trung để tránh gặp bất lợi về quân số.

28' D. Gray gỡ hòa 1-1 cho Birmingham Phút 28, đón đường kiến tạo của Paik Seung-Ho, D. Gray dứt điểm chính xác mang về bàn gỡ hòa 1-1 cho Birmingham. Pha lập công quan trọng giúp đội bóng lấy lại tinh thần và đưa trận đấu trở về thế cân bằng trước Brentford.

35' A. Hickey tái lập thế dẫn bàn cho Brentford Phút 35, A. Hickey lập công giúp Brentford vượt lên dẫn 1-2 . Đội khách nhanh chóng giành lại lợi thế dẫn bàn chỉ ít phút sau khi Birmingham gỡ hòa, qua đó tiếp tục làm chủ cục diện trận đấu trên sân St. Andrew's @ Knighthead Park.

36' Brentford áp đảo kiểm soát bóng và dứt điểm Bước sang phút 36, Brentford tiếp tục làm chủ hoàn toàn thế trận với thời lượng cầm bóng áp đảo 32% - 68% . Đội khách liên tục duy trì sức ép với thống kê dứt điểm 3 - 6 (trúng đích 1 - 3) cùng phạt góc 1 - 3, buộc Birmingham phải lùi sâu phòng ngự nhằm níu giữ hy vọng lật ngược tỷ số 1 - 2.

37' Solis Romero nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi Phút 37, J. E. Solis Romero bên phía Birmingham phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Việc vừa để Brentford tái lập thế dẫn trước 1-2 dường như đang khiến các cầu thủ chủ nhà có phần nóng vội.

40' N. Collins lập công nới rộng cách biệt 1-3 cho Brentford Phút 40, đón đường kiến tạo từ J. Anthony , N. Collins dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 1-3 cho Brentford. Bàn thắng giúp đội khách tạo ra cách biệt an toàn ngay trước khi hiệp một khép lại trên sân St. Andrew's @ Knighthead Park.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 3.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Brentford thay người ngay đầu hiệp hai Ngay đầu hiệp hai, Brentford thực hiện sự thay đổi nhân sự khi tung K. Schade vào sân thế chỗ của D. Ouattara . Đang nắm lợi thế dẫn trước 1-3, đội khách tiếp tục bổ sung năng lượng cho mặt trận tấn công nhằm duy trì thế chủ động.

46' Brentford thay người ngay đầu hiệp hai Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Brentford thực hiện sự điều chỉnh nhân sự khi M. Sangare được tung vào sân thay thế cho Y. Yarmolyuk . Đang nắm lợi thế dẫn trước 1-3, đội khách chủ động làm mới đội hình để duy trì quyền kiểm soát thế trận.

49' Brentford duy trì thế trận áp đảo đầu hiệp hai Bước sang đầu hiệp hai, Brentford tiếp tục làm chủ thế trận với lợi thế dẫn trước 1-3 cùng tỷ lệ kiểm soát bóng 36% - 64%. Sự lấn lướt của đội khách thể hiện rõ qua thông số dứt điểm 4-8 (trúng đích 1-5), khiến Birmingham gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm cơ hội rút ngắn cách biệt.

55' Thẻ vàng cho B. Osayi-Samuel của Birmingham Phút 55, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo B. Osayi-Samuel sau một pha phạm lỗi. Trong bối cảnh đang bị dẫn 1-3 ngay trên sân nhà, Birmingham tiếp tục đối mặt với muôn vàn khó khăn trước lối chơi kiểm soát của đối thủ.

61' Birmingham điều chỉnh nhân sự: J. Stansfield vào sân Phút 61, Birmingham quyết định có sự thay đổi về mặt nhân sự khi J. Stansfield được tung vào sân thế chỗ cho K. Fujimoto . Đội chủ nhà đang nỗ lực tìm kiếm sự đột biến trên hàng công để nuôi hy vọng lật ngược tình thế khi đang bị đối thủ dẫn 1-3.

61' Birmingham điều chỉnh nhân sự, Priske vào sân Phút 61, Birmingham thực hiện sự thay đổi người khi A. Priske được tung vào sân thế chỗ L. Vazquez . Đội chủ nhà nỗ lực tìm kiếm sự tươi mới trên hàng công trong bối cảnh đang bị dẫn trước 1-3.

61' Birmingham tăng cường nhân sự với A. Cochrane Phút 61, Birmingham tiến hành điều chỉnh đội hình khi A. Cochrane được tung vào sân thay thế cho K. Lund . Đội chủ sân St. Andrew's nỗ lực tìm kiếm sự đột biến khi đang bị đối thủ dẫn trước 1-3.

61' Brentford tiếp tục áp đảo và kiểm soát thế trận Bước qua phút 61, Brentford vẫn duy trì thế trận vượt trội khi nắm quyền kiểm soát bóng với tỷ lệ 35% - 65% trước Birmingham. Đội khách không ngừng gây sức ép lên khung thành đối phương và áp đảo hoàn toàn ở chỉ số dứt điểm (5 - 12, trúng đích 1 - 5) để bảo toàn vững chắc lợi thế dẫn trước 1-3.

62' Brentford làm mới hàng công với I. Thiago Phút 62, ban huấn luyện Brentford quyết định đưa I. Thiago vào sân thế chỗ cho C. Wilson . Đội khách đang nắm lợi thế lớn khi dẫn trước 1-3 và muốn duy trì áp lực trên mặt trận tấn công.

70' M. Damsgaard nâng tỷ số lên 1-4 cho Brentford Phút 70, M. Damsgaard lập công giúp Brentford nới rộng cách biệt lên 1-4. Bàn thắng thứ tư trên sân St. Andrew's @ Knighthead Park phản ánh trọn vẹn thế trận lấn lướt của đội khách trước Birmingham.

71' Brentford làm mới đội hình ở phút 71 Phút 71, Brentford tiến hành thay đổi nhân sự khi K. Lewis-Potter được tung vào sân thế chỗ R. Henry . Nắm lợi thế dẫn 1-4 đầy an toàn, đội khách chủ động điều chỉnh đội hình để duy trì nhịp độ thi đấu.

71' Brentford đưa M. Kayode vào sân Phút 71, Brentford thực hiện sự thay đổi nhân sự khi M. Kayode được tung vào sân thế chỗ của V. Janelt . Đội khách chủ động làm mới đội hình để duy trì sự chắc chắn sau khi vừa nới rộng cách biệt lên thành 1-4.

73' I. Thiago nâng tỷ số lên 1-5 cho Brentford Phút 73, I. Thiago lập công nâng tỷ số lên 1-5 cho Brentford. Đội khách tiếp tục thể hiện sự áp đảo vượt trội ngay trên sân St. Andrew's @ Knighthead Park với liên tiếp các bàn thắng.

73' Brentford kiểm soát hoàn toàn thế trận Bước sang phút 73, Brentford tiếp tục làm chủ thế trận với tỷ lệ cầm bóng vượt trội 37% - 63% cùng cách biệt an toàn 1-5. Đội khách duy trì sức ép lớn khi lấn lướt về số pha dứt điểm 8 - 13 (trúng đích 2 - 6), khiến Birmingham gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm cơ hội lên bóng.

75' Birmingham điều chỉnh nhân sự: Neumann thế chỗ Gray Phút 75, phía Birmingham có sự thay đổi người khi P. Neumann được tung vào sân để thay thế cho D. Gray . Đội chủ nhà nỗ lực làm mới đội hình khi đang bị dẫn với tỷ số 1-5.

77' N. Collins nâng tỷ số lên 1-6 cho Brentford Phút 77, N. Collins ghi tên mình lên bảng điện tử để nới rộng cách biệt lên 1-6 cho Brentford. Đội khách đang tạo ra một cơn mưa bàn thắng áp đảo ngay trên sân của Birmingham.

83' Birmingham điều chỉnh nhân sự cuối trận Phút 83, Birmingham thực hiện quyền thay đổi người khi tung T. Iwata vào sân thay thế cho Paik Seung-Ho . Đội chủ nhà đang trải qua những phút cuối vô cùng khó khăn khi cách biệt đã là 1-6 nghiêng về Brentford.

85' Brentford áp đảo toàn diện ở những phút cuối Tiến về những phút cuối trận, Brentford vẫn áp đảo toàn diện với tỷ lệ kiểm soát bóng 34% - 66% trước Birmingham. Sự chênh lệch tiếp tục được thể hiện rõ qua thống kê dứt điểm 8 - 16 (trúng đích 2 - 8), giúp đội khách hoàn toàn làm chủ cuộc chơi với cách biệt 1-6.

KT Kết thúc: Birmingham 1-6 Brentford Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 6.

Cập nhật lúc 03:49 26/08/2026

Đội hình chính thức Birmingham Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Chris Davies Brentford Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Keith Andrews 21 Ryan Allsop 26 Bright Osayi-Samuel 23 Dael Fry 4 Christoph Klarer 25 Kristoffer Lund 14 Jhon Solís 8 Seung Ho Paik 7 Carlos Vicente 27 Kanya Fujimoto 10 Demarai Gray 32 Luis Vázquez 12 Hákon Rafn Valdimarsson 2 Aaron Hickey 44 Jannik Schuster 22 Nathan Collins 3 Rico Henry 6 Yehor Yarmoliuk 27 Vitaly Janelt 11 Dango Ouattara 24 Mikkel Damsgaard 19 Jaidon Anthony 13 Callum Wilson Dự bị Birmingham 1 James Beadle 2 Ethan Laird 5 Phil Neumann 20 Alex Cochrane 24 Tomoki Iwata 16 Patrick Roberts 9 August Priske 28 Jay Stansfield 33 Marvin Ducksch Brentford 1 Caoimhin Kelleher 33 Michael Kayode 23 Keane Lewis-Potter 20 Kristoffer Ajer 18 Mamadou Sangare 7 Kevin Schade 8 Mathias Jensen 9 Igor Thiago 14 Fabio Carvalho Cập nhật đội hình lúc 01:30 26/08/2026

Birmingham Thống kê Brentford 31% Kiểm soát bóng 69% 8 Dứt điểm 16 2 Trúng đích 8 4 Phạt góc 6 9 Phạm lỗi 12 0 Việt vị 1 2 Thủ môn cứu thua 1

Cầu thủ nổi bật Nathan Collins Brentford 2 bàn Jaidon Anthony Brentford 3 kiến tạo · điểm 7.9 Mikkel Damsgaard Brentford 1 bàn Aaron Hickey Brentford 1 bàn Igor Thiago Brentford 1 bàn Demarai Gray Birmingham 1 bàn

Cuộc đối đầu giữa Birmingham và Brentford diễn ra vào lúc 02h00 ngày 26/08/2026 mang ý nghĩa sống còn khi cả hai bước vào thể thức loại trực tiếp. Ở một trận đấu mà kết quả chỉ có thắng hoặc thua, cơ hội sửa sai hoàn toàn không tồn tại và bất kỳ sự mất tập trung nào cũng sẽ phải trả giá đắt.

Cuộc chiến loại trực tiếp không có chỗ cho sai lầm

Khác với các vòng đấu tích điểm thông thường, thể thức loại trực tiếp luôn đẩy áp lực tâm lý lên mức cao nhất. Cả Birmingham lẫn Brentford đều hiểu rõ ranh giới giữa việc tiếp tục hành trình và việc dừng bước chỉ gói gọn trong những khoảnh khắc định đoạt trên sân.

Tính chất một mất một còn đòi hỏi ban huấn luyện hai bên phải có những toan tính vô cùng chặt chẽ. Sự an toàn nơi hậu phương sẽ được đặt lên hàng đầu, bởi một bàn thua ở các trận cầu sinh tử như thế này có thể khiến mọi kế hoạch sụp đổ hoàn toàn.

Ưu thế đối đầu và điểm tựa tâm lý

Xét về các chỉ số đối đầu trực tiếp gần đây, Birmingham đang nắm giữ sự tự tin đáng kể. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai câu lạc bộ, Birmingham đã giành được 2 chiến thắng và có 3 trận hòa, trong khi Brentford chưa có được thắng lợi nào.

Thành tích bất bại trước đối thủ là cơ sở vững chắc giúp đội bóng tự tin triển khai thế trận. Bên cạnh đó, phong độ ở trận đấu gần nhất của Birmingham cũng ghi nhận một chiến thắng, tạo đà tâm lý hưng phấn trước khi bước vào trận cầu then chốt này.

Toan tính chiến thuật và xu hướng trận đấu

Brentford dù gặp bất lợi từ những thống kê đối đầu trong quá khứ nhưng việc bước vào một trận đấu cúp luôn mang lại động lực rất khác biệt. Quyết tâm phá vỡ chuỗi trận không thắng trước Birmingham sẽ là động lực lớn thúc đẩy họ nhập cuộc với tinh thần cao nhất.

Nhiều khả năng hai đội sẽ khởi đầu trận đấu với sự thận trọng cao độ, chủ động thăm dò và kiểm soát khu vực giữa sân nhằm hạn chế tối đa các pha chuyển đổi trạng thái của đối phương. Trận đấu hứa hẹn diễn ra giằng co, nơi đội bóng nào duy trì được bản lĩnh và tận dụng triệt để cơ hội sẽ giành tấm vé đi tiếp.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Birmingham · 2 thắng 3 hòa Brentford · 0 thắng Brentford 0 - 0 Birmingham Hòa Birmingham 1 - 0 Brentford BIR Birmingham 1 - 1 Brentford Hòa Brentford 0 - 1 Birmingham BIR Birmingham 0 - 0 Brentford Hòa

Birmingham 5 trận gần nhất H H T H T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 0 Thủng lưới Brentford 5 trận gần nhất T T T H H 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới