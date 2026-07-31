Birmingham City và FC Barcelona chia điểm sau màn rượt đuổi tại St. Andrew's Trong trận giao hữu CLB tại St. Andrew's Stadium, Birmingham City hòa FC Barcelona 2-2, khiến hai đội cùng rời sân với một điểm và không bên nào giành chiến thắng.

Birmingham City 2 - 2 FC Barcelona Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Birmingham City tiếp đón FC Barcelona.

12' Barcelona kiểm soát thế trận Bước sang phút 12', FC Barcelona đang kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng 31 - 69 và nhỉnh hơn về dứt điểm 0 - 1. Birmingham City chủ yếu chịu sức ép, trong khi trận đấu vẫn diễn ra với cách biệt chưa được tạo ra.

18' Christoph Klarer nhận thẻ vàng Phút 18', Christoph Klarer nhận thẻ vàng. Birmingham City và FC Barcelona vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi.

24' Barcelona kiểm soát thế trận Sau 24 phút, Barcelona chiếm ưu thế rõ rệt về thời lượng kiểm soát bóng với 34 - 66, buộc Birmingham City phải chịu sức ép. Tuy nhiên, thế trận chưa tạo ra nhiều cơ hội khi số pha dứt điểm mới là 2 - 1, còn phạt góc cân bằng 1 - 1.

31' August Priske mở tỷ số cho Birmingham City Phút 31, August Priske lập công sau đường kiến tạo của Alex Cochrane, đưa Birmingham City dẫn trước FC Barcelona 1-0. Birmingham City đã tận dụng tốt cơ hội để tạo lợi thế trong trận đấu.

36' Barcelona kiểm soát, Birmingham City giữ lợi thế Sau 36 phút, FC Barcelona kiểm soát bóng 38 - 62 nhưng Birmingham City vẫn dẫn 1-0. Đội khách chưa biến ưu thế ấy thành sức ép rõ rệt khi số pha dứt điểm là 3 - 2, còn Birmingham City đang phòng ngự chặt và chờ cơ hội phản công.

42' Hamza Abdelkarim gỡ hòa cho FC Barcelona Phút 42', Hamza Abdelkarim lập công trên chấm phạt đền, đưa FC Barcelona gỡ hòa 1-1 trước Birmingham City. Trận đấu trở lại thế cân bằng ngay trước giờ nghỉ.

44' Hamza Abdelkarim nhận thẻ vàng ở phút 44 Phút 44, Hamza Abdelkarim nhận thẻ vàng. Trận đấu đang diễn ra cân bằng với tỷ số Birmingham City 1-1 FC Barcelona.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Roony Bardghji vào sân đầu hiệp hai Phút 46', Roony Bardghji được tung vào sân thay Karim Adeyemi. FC Barcelona thay đổi nhân sự khi tỷ số đang là Birmingham City 1-1 FC Barcelona.

46' Barcelona thay người ngay đầu hiệp hai Phút 46, Álvaro Cortés vào sân thay Gerard Martín. FC Barcelona thực hiện sự điều chỉnh khi trận đấu đang ở thế cân bằng.

46' Ibrahim Diarra vào sân đầu hiệp hai Phút 46', Ibrahim Diarra được tung vào sân thay Ebrima Tunkara. Sự điều chỉnh diễn ra khi Birmingham City và FC Barcelona đang hòa 1-1, hứa hẹn tiếp thêm năng lượng cho hiệp hai.

46' Álex González vào sân thay Shane Kluivert Phút 46', Álex González vào sân thay Shane Kluivert khi Birmingham City và FC Barcelona đang hòa 1-1. Sự điều chỉnh này mở đầu cho những thay đổi nhân sự sau giờ nghỉ.

49' Barcelona kiểm soát, Birmingham rình rập Bước sang phút 49', Barcelona đang nắm thế chủ động với thời lượng cầm bóng 37-63 và dứt điểm 4-5 . Birmingham ít bóng hơn nhưng vẫn tạo ra nhiều cú sút trúng đích hơn, 3-1 , cho thấy thế trận chưa nghiêng hoàn toàn.

50' Thẻ vàng cho Jay Stansfield Phút 50, Jay Stansfield nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi.

59' Scott Wright vào sân thay Jay Stansfield Phút 59, Scott Wright được tung vào sân thay Jay Stansfield, khi Birmingham City và FC Barcelona đang hòa 1-1.

60' Hamza Abdelkarim đưa FC Barcelona vượt lên Phút 60', Hamza Abdelkarim lập công, giúp FC Barcelona vượt lên dẫn trước Birmingham City với tỷ số 1-2. Đội khách tiếp tục tạo dấu ấn trong thế trận có phần lấn lướt.

61' Barcelona kiểm soát thế trận Phút 61, FC Barcelona kiểm soát thế trận rõ rệt với thời lượng cầm bóng 30-70 và nhỉnh hơn về dứt điểm 4-7 . Birmingham City chủ yếu chống đỡ, nhưng chênh lệch dứt điểm trúng đích 3-3 cho thấy đội chủ nhà vẫn có khả năng gây sức ép khi lên bóng.

62' Barcelona điều chỉnh nhân sự ở phút 62 Phút 62, Brian Fariñas Pérez vào sân thay Marc Bernal khi FC Barcelona đang dẫn 1-2.

62' Toni Fernández vào sân ở phút 62 Phút 62, Toni Fernández vào sân thay Hamza Abdelkarim. FC Barcelona có sự điều chỉnh nhân sự trong bối cảnh đang dẫn 2-1.

62' Héctor Fort vào sân, Barcelona điều chỉnh hàng thủ Phút 62', Héctor Fort vào sân thay Andreas Christensen. FC Barcelona thực hiện điều chỉnh khi đang dẫn 1-2.

62' Òscar Gistau được tung vào sân Phút 62, Òscar Gistau vào sân thay Jofre Torrents. Sự điều chỉnh này diễn ra không lâu sau bàn thắng của FC Barcelona ở phút 60.

62' Orian Goren vào sân, Marc Casadó rời trận Phút 62', Orian Goren vào sân thay Marc Casadó khi FC Barcelona đang dẫn 1-2. Sự thay đổi diễn ra không lâu sau khi FC Barcelona vượt lên dẫn trước.

62' Jordi Pesquer vào sân phút 62 Phút 62, Jordi Pesquer vào sân thay Xavi Espart. Một sự điều chỉnh nhân sự giữa lúc trận đấu đang diễn ra căng thẳng.

62' Áron Yaakobishvili vào sân thay Szczesny Phút 62, Áron Yaakobishvili vào sân thay Wojciech Szczesny. FC Barcelona có sự điều chỉnh nhân sự sau khi vượt lên dẫn trước.

68' Jhon Solís đưa Birmingham City trở lại Phút 68, Jhon Solís lập công với đường kiến tạo của Christoph Klarer, đưa Birmingham City gỡ hòa 2-2 trước FC Barcelona. Thế trận lại trở nên cân bằng sau màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn.

73' Barcelona kiểm soát thế trận Phút 73, Barcelona đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 36 - 64 và dứt điểm 5 - 7. Birmingham City phải lùi sâu chịu sức ép, dù thế trận vẫn cân bằng khi hai đội đang hòa 2 - 2.

77' Dael Fry vào sân, Phil Neumann rời trận Phút 77', Dael Fry được tung vào sân thay Phil Neumann. Sự điều chỉnh này diễn ra khi trận đấu đang ở thế giằng co, hứa hẹn giúp hàng thủ được củng cố trong chặng cuối.

77' Ethan Laird vào sân ở phút 77 Phút 77, Ethan Laird vào sân thay Bright Osayi-Samuel. Màn thay người diễn ra khi trận đấu đang ở thế cân bằng.

78' Briar Bateman vào sân ở phút 78 Phút 78, Briar Bateman vào sân thay August Priske. Birmingham City và FC Barcelona đang hòa 2-2, khiến những phút cuối hứa hẹn nhiều căng thẳng.

78' Buchanan vào sân, Cochrane rời trận Phút 78', Lee Buchanan vào sân thay Alex Cochrane. Khi Birmingham City và FC Barcelona đang hòa 2-2, sự điều chỉnh này có thể mang đến thêm năng lượng cho những phút cuối.

78' Cobi Maddox vào sân ở phút 78 Phút 78', Cobi Maddox vào sân thay Kanya Fujimoto. Birmingham City và FC Barcelona đang hòa 2-2, nên sự xuất hiện của Maddox có thể mang đến thêm năng lượng cho quãng cuối trận.

78' Menzi Mazwi vào sân ở phút 78 Phút 78', Menzi Mazwi vào sân thay Jhon Solís. Sự điều chỉnh này diễn ra khi Birmingham City và FC Barcelona đang giằng co, hứa hẹn những phút cuối đầy căng thẳng.

78' Patrick Roberts vào sân thay Carlos Vicente Phút 78, Patrick Roberts vào sân thay Carlos Vicente. Birmingham City đang ở thế cân bằng với FC Barcelona khi tỷ số là 2-2, hứa hẹn những phút cuối đầy căng thẳng.

78' Jack Robinson vào sân, Christoph Klarer rời trận Phút 78, Jack Robinson được tung vào sân thay Christoph Klarer. Birmingham City đang hướng tới những phút cuối đầy căng thẳng khi tỷ số là 2-2.

78' Luis Vázquez vào sân ở phút 78 Phút 78, Luis Vázquez vào sân thay Tomoki Iwata. Sự thay đổi nhân sự đến trong thời điểm Birmingham City và FC Barcelona đang giằng co ở thế cân bằng.

85' Barcelona kiểm soát thế trận cuối trận Phút 85', FC Barcelona đang kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng 34 - 66 và nhỉnh hơn về dứt điểm 7 - 9. Birmingham City chịu sức ép nhưng vẫn giữ thế trận giằng co khi tỷ số đang là 2-2.

KT Kết thúc: Birmingham City 2-2 FC Barcelona Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.

Cập nhật lúc 03:39 01/08/2026

Đội hình chính thức Birmingham City Sơ đồ 4-2-3-1 FC Barcelona Sơ đồ 4-3-3 1 James Beadle 26 Bright Osayi-Samuel 5 Phil Neumann 4 Christoph Klarer 20 Alex Cochrane 14 Jhon Solís 24 Tomoki Iwata 7 Carlos Vicente 28 Jay Stansfield 27 Kanya Fujimoto 9 August Priske 1 Wojciech Szczesny 2 Xavi Espart 15 Andreas Christensen 3 Gerard Martín 23 Jofre Torrents 17 Marc Casadó 28 Ebrima Tunkara 36 Marc Bernal 7 Karim Adeyemi 34 Hamza Abdelkarim 19 Shane Kluivert Dự bị Birmingham City 2 Ethan Laird 3 Lee Buchanan 6 Jack Robinson 11 Scott Wright 16 Patrick Roberts 21 Ryan Allsop 23 Dael Fry 30 Bradley Mayo 32 Luis Vázquez FC Barcelona 4 Ronald Araujo 11 Raphinha 16 Fermín López 29 Toni Fernández 30 Guille Fernández 40 Áron Yaakobishvili 43 Tomás Marqués 88 Iker Rodríguez 89 Jordi Pesquer Cập nhật đội hình lúc 01:08 01/08/2026

Birmingham City Thống kê FC Barcelona 32% Kiểm soát bóng 68% 8 Dứt điểm 13 4 Trúng đích 6 3 Phạt góc 5 18 Phạm lỗi 9 3 Việt vị 1 4 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật Hamza Abdelkarim FC Barcelona 2 bàn Jhon Solís Birmingham City 1 bàn August Priske Birmingham City 1 bàn Alex Cochrane Birmingham City 1 kiến tạo · điểm 6.73 Christoph Klarer Birmingham City 1 kiến tạo · điểm 6.61

Thông tin trận đấu

Birmingham City sẽ đối đầu FC Barcelona trong khuôn khổ Giao hữu CLB. Trận đấu diễn ra lúc 01:45 ngày 01/08/2026 tại St. Andrew's Stadium.

Đây là màn so tài giữa hai đội bóng có tên tuổi và bối cảnh thi đấu khác nhau. Với tính chất giao hữu, trận đấu có thể được xem là cơ hội để ban huấn luyện đánh giá nhân sự, thử nghiệm cách vận hành và duy trì nhịp thi đấu.

Điểm đáng chú ý trước giờ bóng lăn

FC Barcelona là cái tên tạo sức hút lớn cho cuộc đối đầu tại St. Andrew's Stadium. Sự hiện diện của đội bóng này nhiều khả năng khiến trận đấu nhận được sự quan tâm đặc biệt, trong khi Birmingham City có cơ hội kiểm chứng khả năng tổ chức trước một đối thủ giàu sức cạnh tranh.

Tuy nhiên, do đây là trận giao hữu, cách tiếp cận của hai đội có thể không hoàn toàn giống một trận đấu mang tính quyết định. Việc luân phiên cầu thủ hoặc điều chỉnh chiến thuật trong trận có thể ảnh hưởng đến thế trận, vì vậy các diễn biến trên sân sẽ đáng chú ý hơn những dự đoán cứng nhắc về kết quả.

Nhận định chiến thuật

Birmingham City nhiều khả năng cần ưu tiên sự chặt chẽ trong tổ chức đội hình, đặc biệt ở khả năng giữ cự ly giữa các tuyến khi đối đầu FC Barcelona. Nếu duy trì được cấu trúc phòng ngự ổn định và tận dụng tốt những thời điểm chuyển trạng thái, đội chủ nhà có thể tạo ra thế trận cân bằng hơn.

Ở chiều ngược lại, FC Barcelona được kỳ vọng sẽ hướng tới việc kiểm soát bóng và chủ động triển khai thế trận. Dù vậy, tính chất giao hữu khiến mục tiêu thử nghiệm có thể được đặt ngang với yêu cầu giành kết quả. Những thay đổi về nhân sự và cách bố trí trong từng thời điểm sẽ là yếu tố quan trọng quyết định nhịp độ trận đấu.

Nhận định chung

Cuộc đối đầu giữa Birmingham City và FC Barcelona hứa hẹn tạo ra sự tương phản về cách tiếp cận. Birmingham City có lợi thế sân St. Andrew's Stadium, còn FC Barcelona mang đến sức hút và kỳ vọng lớn hơn từ tên tuổi của mình.

Nhìn chung, đây là trận đấu phù hợp để quan sát khả năng thích nghi, tổ chức lối chơi và sự phối hợp giữa các vị trí của hai đội. Kết quả cuối cùng sẽ phụ thuộc nhiều vào cách mỗi bên sử dụng trận giao hữu này, đặc biệt là mức độ ưu tiên giữa thử nghiệm đội hình và duy trì tính ổn định trong thi đấu.

Birmingham City 5 trận gần nhất T T B T T FC Barcelona 5 trận gần nhất T B T B T

Tình hình lực lượng Birmingham City ✚ Marc Leonard (Achilles tendon rupture) ✚ Marvin Ducksch (Fitness) ✚ Lee Buchanan (Cruciate Ligament Injury) ✚ Ethan Laird (Hamstring Injury) FC Barcelona ✚ Frenkie de Jong (Knee Medial Ligament Tear)