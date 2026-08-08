Blackburn ngược dòng đi tiếp tại League Cup, Burton Albion ngậm ngùi bị loại Nhờ hai bàn thắng muộn của Gudjohnsen và Fevrier, Blackburn lội ngược dòng đánh bại Burton Albion 2-1 ngay trên sân Pirelli Stadium tại vòng Round of 128 League Cup, qua đó giành quyền đi tiếp và chính thức loại đội chủ nhà.

Burton Albion 1 - 2 Blackburn Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Burton Albion tiếp đón Blackburn.

13' Blackburn kiểm soát thế trận, Burton Albion rình rập Những phút đầu trận chứng kiến Blackburn chủ động áp đặt lối chơi với tỷ lệ cầm bóng 42% - 58% cùng số cú dứt điểm 1 - 3 vượt trội. Tuy nhiên, Burton Albion lại tỏ ra khá nguy hiểm trong các đợt phản công khi sở hữu chỉ số dứt điểm trúng đích 1 - 0 , buộc thủ môn đội khách phải chơi tập trung.

14' Z. Scutt mở tỷ số sớm cho Burton Albion Phút 14, Z. Scutt tỏa sáng ghi bàn đưa Burton Albion vượt lên dẫn trước Blackburn với tỷ số 1-0. Đội chủ sân Pirelli Stadium có khởi đầu đầy hiệu quả khi sớm cụ thể hóa cơ hội để chiếm ưu thế trên bảng tỷ số.

26' Burton Albion hiệu quả hơn dù cầm bóng ít Dù cầm bóng ít hơn với 39% - 61%, Burton Albion mới là đội tận dụng cơ hội tốt hơn để vươn lên dẫn 1-0 . Đến phút 26, đội chủ nhà tỏ ra áp đảo về chỉ số dứt điểm 6 - 4 (trúng đích 4 - 0), buộc khung thành Blackburn luôn phải đặt trong thế báo động.

28' F. Delap của Burton Albion nhận thẻ vàng ở phút 28 Phút 28, F. Delap bên phía Burton Albion đã phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Dù đang dẫn 1-0, đội chủ nhà cần thi đấu cẩn trọng hơn để tránh những rắc rối không đáng có trước sự bám đuổi từ Blackburn.

32' Cantwell nhận thẻ vàng, khó khăn chồng chất cho Blackburn Phút 32, T. Cantwell bên phía Blackburn phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một tình huống can thiệp quyết liệt. Trong thế đang bị Burton Albion dẫn trước 1-0, chiếc thẻ phạt này càng khiến đội khách thêm ức chế khi trận đấu liên tục bị gián đoạn bởi các pha va chạm.

39' Burton Albion sắc bén dù cầm bóng ít hơn Tiến gần đến những phút cuối hiệp một, Blackburn kiểm soát bóng nhỉnh hơn với tỷ lệ 43% - 57% , nhưng Burton Albion mới là đội thi đấu hiệu quả hơn. Dù hai bên cân bằng về số lần dứt điểm 9 - 9 , đội chủ nhà tỏ ra sắc bén hơn hẳn với chỉ số sút trúng đích 5 - 2 để duy trì lợi thế dẫn 1 - 0 .

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

52' Blackburn dồn ép tìm bàn gỡ hòa Bước sang phút 52, Blackburn đẩy cao đội hình nhằm tìm bàn gỡ khi chiếm ưu thế về thời lượng kiểm soát bóng (37% - 63%) cùng số lần dứt điểm 8 - 15. Dù vậy, Burton Albion vẫn giữ vững lợi thế 1 - 0 nhờ sự hiệu quả trong các đợt lên bóng khi nhỉnh hơn về số cú dứt điểm trúng đích (5 - 3).

56' M. Dennis nhận thẻ vàng ở phút 56 Phút 56, M. Dennis bên phía Burton Albion đã phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Dù đang dẫn 1-0, Burton Albion phải thi đấu lăn xả và chấp nhận phạm lỗi trong bối cảnh Blackburn liên tục gia tăng sức ép ép sân.

62' Blackburn tung K. Montgomery vào sân tìm bàn gỡ Phút 62, Blackburn quyết định điều chỉnh nhân sự khi tung K. Montgomery vào sân thay cho J. Garrett . Đội khách đang nỗ lực gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa trong thế bị Burton Albion dẫn trước 1-0.

62' Blackburn điều chỉnh hàng công tìm bàn gỡ Phút 62, Blackburn quyết định thực hiện sự thay đổi người trên hàng công khi A. Gudjohnsen được tung vào sân thay cho Y. Ohashi . Đội khách đang nỗ lực gia tăng áp lực nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa sau khi bị Burton Albion dẫn trước 1-0.

62' Blackburn làm mới hàng công với J. Fevrier Phút 62, Blackburn đưa J. Fevrier vào sân thay thế cho O. Afolayan . Ban huấn luyện đội khách muốn tăng cường sức ép để tìm kiếm bàn gỡ khi đang bị Burton Albion dẫn trước 1-0.

64' Blackburn dốc lực ép sân tìm bàn gỡ Bước sang phút 64, Blackburn nỗ lực gia tăng sức ép với tỷ lệ kiểm soát bóng 34% - 66% và thực hiện tới 10 - 19 cú dứt điểm cùng 2 - 7 quả phạt góc. Tuy nhiên, Burton Albion vẫn bảo vệ thành công lợi thế 1 - 0 nhờ sự chắt chiu hơn ở số lần dứt điểm trúng đích ( 5 - 3 ).

68' Burton Albion thay người, J. Willow thế chỗ C. Tilt Ở phút 68, Burton Albion thực hiện sự thay đổi nhân sự khi J. Willow được tung vào sân thay cho C. Tilt . Trong bối cảnh đang chịu sức ép lớn từ đối thủ, đội chủ nhà kỳ vọng sự bổ sung này sẽ giúp họ duy trì sự tập trung để bảo vệ lợi thế 1-0.

74' Blackburn thay người ở phút 74: S. Tavares vào sân Phút 74, Blackburn quyết định điều chỉnh nhân sự khi tung S. Tavares vào sân thế chỗ A. Forshaw . Đội khách đang nỗ lực gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ trong bối cảnh đang bị Burton Albion dẫn trước 1-0.

76' Burton Albion tung M. Matthews Lewis vào sân ở phút 76 Phút 76, đội chủ nhà Burton Albion thực hiện sự thay đổi người khi M. Matthews Lewis được tung vào sân thay cho S. Krubally . Trong thế trận đang chịu nhiều sức ép từ phía Blackburn, phương án tiếp sức này nhằm giúp Burton Albion duy trì sự tập trung để bảo vệ tỷ số 1-0.

79' Blackburn gia tăng sức ép tìm bàn gỡ Bước sang phút 79, Blackburn nỗ lực gia tăng sức ép tìm bàn gỡ khi vượt trội về tỷ lệ cầm bóng 38% - 62% cùng tổng số lần dứt điểm 10 - 21 . Dù chịu sức ép lớn và phải chịu tới 3 - 8 quả phạt góc, Burton Albion vẫn đang kiên cường bảo vệ tỷ số 1-0.

81' A. Gudjohnsen gỡ hòa 1-1 cho Blackburn Phút 81, A. Gudjohnsen tỏa sáng ghi bàn thắng quan trọng giúp Blackburn san bằng tỷ số 1-1. Pha lập công muộn màng là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực hãm thành liên tục của đội khách, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

88' J. Fevrier lập công giúp Blackburn vươn lên dẫn 1-2 Phút 88, từ đường kiến tạo của R. Alebiosu , J. Fevrier dứt điểm chính xác đưa Blackburn vượt lên dẫn 1-2. Bàn thắng muộn màng này giúp đội khách hoàn tất màn lội ngược dòng đầy ấn tượng ngay tại Pirelli Stadium.

90+4' Burton Albion tung M. Henry vào sân ở phút bù giờ Ở phút 90+4', Burton Albion đưa M. Henry vào sân thay cho Z. Scutt. Bị Blackburn dẫn ngược 1-2 sau hai bàn thua liên tiếp ở cuối trận, đội chủ nhà dồn toàn lực cho hàng công trong khoảng thời gian bù giờ ít ỏi còn lại với hy vọng tìm bàn gỡ.

KT Kết thúc: Burton Albion 1-2 Blackburn Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

Cập nhật lúc 22:56 08/08/2026

Đội hình chính thức Burton Albion Sơ đồ · HLV Gary Bowyer Blackburn Sơ đồ · HLV Tony Mowbray Cập nhật đội hình lúc 20:35 08/08/2026

Burton Albion Thống kê Blackburn 37% Kiểm soát bóng 63% 15 Dứt điểm 25 6 Trúng đích 7 5 Phạt góc 8 12 Phạm lỗi 14 1 Việt vị 2 5 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật Jayden Fevrier Blackburn 1 bàn Zac Scutt Burton Albion 1 bàn Andri Guðjohnsen Blackburn 1 bàn Todd Cantwell Blackburn 1 kiến tạo · điểm 7.9 Ryan Alebiosu Blackburn 1 kiến tạo · điểm 6.9 Curtis Tilt Burton Albion Điểm 7.6

Cuộc đối đầu giữa Burton Albion và Blackburn trong khuôn khổ giải đấu EFL Cup (Carabao Cup) sẽ diễn ra vào lúc 21:00 ngày 08/08/2026 trên sân vận động Pirelli Stadium. Đây là màn so tài thu hút sự chú ý khi cả hai đội bóng đều hướng tới mục tiêu giành quyền bước tiếp vào vòng trong.

Tính chất loại trực tiếp đầy căng thẳng

Trận đấu này được tổ chức theo thể thức loại trực tiếp. Điều đó đồng nghĩa với việc đội chiến thắng sẽ giành tấm vé đi tiếp, trong khi đội thất bại sẽ ngay lập tức dừng bước tại EFL Cup mùa này. Do không phải là thi đấu vòng bảng, hai đội không còn cơ hội sửa sai hay cải thiện điểm số ở các lượt trận sau.

Bối cảnh sinh tử này buộc cả Burton Albion lẫn Blackburn phải có những tính toán chiến thuật cẩn trọng. Một sơ suất nhỏ cũng có thể trả giá bằng cả hành trình tại giải đấu cúp quốc nội.

Lịch sử đối đầu cân bằng giữa hai đội

Nhìn vào lịch sử đối đầu gần đây, hai câu lạc bộ cho thấy sự bất phân thắng bại. Trong 2 lần chạm trán gần nhất, Burton Albion có 0 trận thắng, hòa 2 trận và chưa để thua trận nào trước Blackburn. Ở chiều ngược lại, Blackburn cũng chưa có được chiến thắng nào trước đối thủ.

Kết quả hòa trong cả 2 lần đụng độ trước đó phản ánh sự giằng co và cân bằng về mặt thế trận khi hai đội gặp nhau. Trở lại cuộc tái đấu lần này tại Pirelli Stadium, sự cân bằng đó hứa hẹn sẽ đẩy drama lên cao trào khi một trong hai bắt buộc phải dứt điểm trận đấu để đi tiếp.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Burton Albion · 0 thắng 2 hòa Blackburn · 0 thắng Burton Albion 1 - 1 Blackburn Hòa Blackburn 2 - 2 Burton Albion Hòa

Burton Albion 5 trận gần nhất T H B B H 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Blackburn 5 trận gần nhất H T B T H 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới