Quốc phòng - An ninh Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng chăm lo sức khỏe, đời sống người dân vùng biên Sáng 24/7, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Lâm Đồng tổ chức thăm hỏi, tặng quà, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách, hộ nghèo tại bon Bu P'răng 1 và Bu P'răng 2, xã Quảng Trực.

Gia đình chính sách, hộ nghèo bon Bu P'răng 1 và Bu P'răng 2 tham gia buổi khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí

Tại chương trình, đội ngũ y, bác sĩ của Bộ CHQS tỉnh đã tiến hành khám tổng quát, tư vấn chăm sóc sức khỏe, hướng dẫn phòng ngừa các bệnh thường gặp và cấp phát thuốc miễn phí.

Hoạt động hướng đến chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, đặc biệt là người cao tuổi, gia đình chính sách và hộ nghèo ở khu vực vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Người dân được cán bộ quân y của Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng khám bệnh, tư vấn sức khỏe

Dịp này, Ban Tổ chức cũng trao 100 suất quà đến các gia đình chính sách và hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của các đơn vị, góp phần động viên các gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Người dân được cấp thuốc và hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn

Bên cạnh các hoạt động an sinh, cán bộ, chiến sĩ còn tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao ý thức bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.

Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng tặng 100 suất quà tới người dân bon Bu P'răng 1 và Bu P'răng 2

Đây là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). Thông qua chương trình, tình đoàn kết quân - dân tiếp tục được củng cố, góp phần lan tỏa hình ảnh người lính Bộ đội Cụ Hồ gần dân, sát dân, chung tay xây dựng thế trận lòng dân vững chắc ở khu vực biên giới.