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    Bỏ lỡ cơ hội

    Lê Ngọc 02/08/2026 18:24

    Sau khi đội bóng dẫn đầu giải Nhà nghề Mỹ (MLS) giành chiến thắng ở trận đấu sớm hơn, Inter Miami đã bỏ lỡ cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi bị Columbus Crew cầm hòa trên sân nhà.

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    Columbus Crew là mt trong nhng đội bóng được xem là có năng lc thc s ti gii MLS, vi phong cách thi đấu đề cao tính klut và khnăng phi hp đồng đội. Đoàn quân ca HLV Laurent Courtois thường không quá phthuc vào mt cá nhân mà xây dng li chơi da trên scân bng gia các tuyến. Tuy nhiên, chuyến hành quân đến sân ca Inter Miami chc chn slà ththách cc kkhó khăn. Do vy, Columbus cn đặc bit chú ý đến khnăng chuyn trng thái nhanh ca đối th, bi chmt sai lm nhỏ ở khu vc gia sân, cũng có thkhiến hphi trgiá. Vi đối thủ đa năng trên mi tuyến như Inter Miami, Columbus Crew chc chn phi la chn cách chơi thn trng, tp trung số đông cu thủ ở phn sân nhà và chờ đợi cơ hi tcác tình hung phn công. Tuy nhiên, trước mt Inter Miami có khnăng to áp lc liên tc, đội khách dù đã duy trì stp trung cao độ và đã tránh được mt tht bi.521-202608021815382.jpg

    Vphía Inter Miami, đội chnhà bước vào trn đấu vi tâm lý hưng phn khi đang cho thy sự ổn định trong cách vn hành li chơi. Đội bóng ca David Beckham không chci thin khnăng kim soát thế trn mà còn thhin snguy him trong nhng pha tchc tn công. Sc mnh ca Inter Miami đến tkhnăng kết hp gia kinh nghim và ssáng to. Hcó thtrin khai bóng chm rãi để kéo giãn hàng thủ đối phương, nhưng cũng sn sàng tăng tc bng nhng pha phi hp nhanh khu vc cui sân. Các cu thtn công ca đội chnhà luôn có khnăng to ra khác bit nhkthut cá nhân và nhãn quan chiến thut tt. Đặc bit, khi được thi đấu trên sân nhà, Inter Miami thường nhp cuc đầy chủ động. Hcó xu hướng kim soát bóng nhiu hơn, đẩy cao đội hình và gây sc ép ngay tnhng phút đầu tiên. Đây chính là vũ khí quan trng giúp đội bóng Florida thưởng đánh bi các đối th. Tuy nhiên, trong màn đối đầu vi Columbus Crewvòng đấu th18 - MLS, Inter Miami không thể đánh bi được đội khách, dù 2 ln vươn lên dn trước.521-202608021815383.jpg

    Li thế sân nhà, giúp cho Inter Miami chơi có phn ln lướt đối th, và chsau 15 phút thi đấu, bàn thng đã đến vi đội chsân Nu Stadium, khi Luis Suarez nhn đường kiến to ca Y. Bright, mtscho Inter Miami. Tuy nhiên, li thế dn bàn ca Inter Miami chduy trì được gn 20 phút. Đến phút 34, bàn phn lưới nhà ca tin vCasemiro, người mi tMan United chuyn đển, đã quân bình tscho Columbus Crew. Khi nhiu người nghĩ rng hip mt skhép li vi tshòa, Inter Miami bt ngtái lp thế dn bàn phút bù githnăm. Noah Allen tn dng cơ hi để ghi bàn, giúp đội chnhà bước vào ginghvi li thế 2-1.521-202608021815384.jpg

    Bước sang hip hai, HLV Guillermo Hoyos tung Messi vào sân tphút 53 nhm gia tăng sc mnh tn công. Sxut hin ca La Pulga mang đến nhiu nét khi sc cho li chơi đội chnhà. Tin đạo người Argentina hot động năng n, tham gia vào nhiu pha phi hp và to ra không ít cơ hi nguy him, nhưng tt cchdng li 2 tcơ hi. Khi chiến thng tưởng như đã nm chc trong tay Inter Miami, kch tính li xut hin phút 84, Brais Mendes trthành người hùng ca Columbus Crew vi bàn thng ghòa 2-2, qua đó khép li trn đấu vi 1 đim có được trên sân Nu Stadium.

    Lê Ngọc Lê Ngọc

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