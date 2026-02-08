Thể thao 360 Bỏ lỡ cơ hội Sau khi đội bóng dẫn đầu giải Nhà nghề Mỹ (MLS) giành chiến thắng ở trận đấu sớm hơn, Inter Miami đã bỏ lỡ cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi bị Columbus Crew cầm hòa trên sân nhà.

Columbus Crew là một trong những đội bóng được xem là có năng lực thực sự tại giải MLS, với phong cách thi đấu đề cao tính kỷ luật và khả năng phối hợp đồng đội. Đoàn quân của HLV Laurent Courtois thường không quá phụ thuộc vào một cá nhân mà xây dựng lối chơi dựa trên sự cân bằng giữa các tuyến. Tuy nhiên, chuyến hành quân đến sân của Inter Miami chắc chắn sẽ là thử thách cực kỳ khó khăn. Do vậy, Columbus cần đặc biệt chú ý đến khả năng chuyển trạng thái nhanh của đối thủ, bởi chỉ một sai lầm nhỏ ở khu vực giữa sân, cũng có thể khiến họ phải trả giá. Với đối thủ đa năng trên mọi tuyến như Inter Miami, Columbus Crew chắc chắn phải lựa chọn cách chơi thận trọng, tập trung số đông cầu thủ ở phần sân nhà và chờ đợi cơ hội từ các tình huống phản công. Tuy nhiên, trước một Inter Miami có khả năng tạo áp lực liên tục, đội khách dù đã duy trì sự tập trung cao độ và đã tránh được một thất bại.

Về phía Inter Miami, đội chủ nhà bước vào trận đấu với tâm lý hưng phấn khi đang cho thấy sự ổn định trong cách vận hành lối chơi. Đội bóng của David Beckham không chỉ cải thiện khả năng kiểm soát thế trận mà còn thể hiện sự nguy hiểm trong những pha tổ chức tấn công. Sức mạnh của Inter Miami đến từ khả năng kết hợp giữa kinh nghiệm và sự sáng tạo. Họ có thể triển khai bóng chậm rãi để kéo giãn hàng thủ đối phương, nhưng cũng sẵn sàng tăng tốc bằng những pha phối hợp nhanh ở khu vực cuối sân. Các cầu thủ tấn công của đội chủ nhà luôn có khả năng tạo ra khác biệt nhờ kỹ thuật cá nhân và nhãn quan chiến thuật tốt. Đặc biệt, khi được thi đấu trên sân nhà, Inter Miami thường nhập cuộc đầy chủ động. Họ có xu hướng kiểm soát bóng nhiều hơn, đẩy cao đội hình và gây sức ép ngay từ những phút đầu tiên. Đây chính là vũ khí quan trọng giúp đội bóng Florida thưởng đánh bại các đối thủ. Tuy nhiên, trong màn đối đầu với Columbus Crew ở vòng đấu thứ 18 - MLS, Inter Miami không thể đánh bại được đội khách, dù 2 lần vươn lên dẫn trước.

Lợi thế sân nhà, giúp cho Inter Miami chơi có phần lấn lướt đối thủ, và chỉ sau 15 phút thi đấu, bàn thắng đã đến với đội chủ sân Nu Stadium, khi Luis Suarez nhận đường kiến tạo của Y. Bright, mở tỉ số cho Inter Miami. Tuy nhiên, lợi thế dẫn bàn của Inter Miami chỉ duy trì được gần 20 phút. Đến phút 34, bàn phản lưới nhà của tiền vệ Casemiro, người mới từ Man United chuyển đển, đã quân bình tỉ số cho Columbus Crew. Khi nhiều người nghĩ rằng hiệp một sẽ khép lại với tỷ số hòa, Inter Miami bất ngờ tái lập thế dẫn bàn ở phút bù giờ thứ năm. Noah Allen tận dụng cơ hội để ghi bàn, giúp đội chủ nhà bước vào giờ nghỉ với lợi thế 2-1.

Bước sang hiệp hai, HLV Guillermo Hoyos tung Messi vào sân từ phút 53 nhằm gia tăng sức mạnh tấn công. Sự xuất hiện của La Pulga mang đến nhiều nét khởi sắc cho lối chơi đội chủ nhà. Tiền đạo người Argentina hoạt động năng nổ, tham gia vào nhiều pha phối hợp và tạo ra không ít cơ hội nguy hiểm, nhưng tất cả chỉ dừng lại 2 từ cơ hội. Khi chiến thắng tưởng như đã nằm chắc trong tay Inter Miami, kịch tính lại xuất hiện ở phút 84, Brais Mendes trở thành người hùng của Columbus Crew với bàn thắng gỡ hòa 2-2, qua đó khép lại trận đấu với 1 điểm có được trên sân Nu Stadium.