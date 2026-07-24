Văn hóa - Giải trí Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lấy ý kiến góp ý dự thảo sửa đổi Nghị định về quản lý Internet và thông tin trên mạng Chiều 23/7, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 147/2024/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phan Tâm chủ trì hội thảo.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cung cấp)

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Phan Tâm cho biết, việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 147/2024/NĐ-CP nhằm tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet, thông tin trên mạng, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế số và sự xuất hiện của các mô hình dịch vụ mới. Dự thảo cũng hướng đến việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp, phân quyền, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đổi mới sáng tạo và phát triển doanh nghiệp.

Theo Ban soạn thảo, dự thảo Nghị định tập trung sửa đổi, bổ sung sáu nhóm chính sách lớn, trong đó có cắt giảm thủ tục hành chính trong lĩnh vực Internet và trò chơi điện tử; tăng cường các quy định bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; hoàn thiện cơ chế xác thực tài khoản mạng xã hội và trò chơi điện tử; bổ sung chính sách khuyến khích phát triển ngành công nghiệp trò chơi điện tử Việt Nam; hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đối với các mô hình nền tảng số mới và bổ sung quy định về quản lý thể thao điện tử (eSports).

Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến đối với các nội dung của dự thảo, tập trung vào việc bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, tạo môi trường pháp lý minh bạch, bình đẳng cho doanh nghiệp, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng trên môi trường mạng.

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Phan Tâm nhấn mạnh, quan điểm xuyên suốt của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là xây dựng hành lang pháp lý rõ ràng, minh bạch, ổn định, phù hợp với thực tiễn phát triển của không gian số; chuyển mạnh từ phương thức tiền kiểm sang quản trị rủi ro, kết hợp giữa phát hiện, phòng ngừa và xử lý vi phạm trên cơ sở ứng dụng công nghệ và dữ liệu. Thứ trưởng đề nghị Ban soạn thảo tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị định, góp phần xây dựng môi trường số an toàn, lành mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế số và công nghiệp nội dung số tại Việt Nam.