Dòng chảy thông tin Bộ Xây dựng chỉ đạo nóng ứng phó với nguy cơ mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất Bộ Xây dựng yêu cầu tuyệt đối không cho người và phương tiện đi vào đường bị ngập, sạt lở và tàu thuyền không di chuyển vào khu vực nguy hiểm do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.

Các đơn vị quản lý đường bộ đã huy động tối đa nhân lực, thiết bị, phương tiện cơ giới, vật tư dự phòng, tập trung thông tuyến đường bị sạt lở do mưa lũ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bộ Xây dựng vừa có Công điện gửi các cục chuyên ngành, sở xây dựng địa phương về việc chủ động ứng phó nguy cơ mưa lớn, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ và ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm ngày 17-21/8/2026, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ (từ phía bắc Quảng Trị trở ra) có thể xảy ra đợt mưa lớn với lượng mưa phổ biến từ 150-300mm, cục bộ có nơi trên 450mm.

Ngoài ra, sáng ngày 18/8 vùng áp thấp trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Đây là đợt mưa lớn trên diện rộng, thời gian mưa dự kiến kéo dài ngay sau những đợt mưa liên tiếp vừa qua, nguy cơ xảy ra đợt lũ trên các sông, suối thượng nguồn, ngập lụt tại vùng trũng thấp và đô thị; lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở trung du, vùng núi; đồng thời trên biển có khả năng xuất hiện lốc xoáy, mưa dông, kèm theo gió giật mạnh.

Để chủ động ứng phó hậu quả do thiên tai gây ra, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và công trình hạ tầng giao thông, xây dựng, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam, sở xây dựng các địa phương chỉ đạo các đơn vị tập trung kiểm tra, rà soát, triển khai các phương án đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường được giao quản lý khi có tình huống thiên tai, kịp thời khắc phục các tuyến giao thông bị sạt lở, chia cắt, đảm bảo giao thông thông suốt, nhất là các tuyến quốc lộ trọng điểm, trục giao thông chính; chú trọng bảo đảm an toàn cho người, thiết bị thi công và các hạng mục công trình đang trong quá trình thi công, đặc biệt là các hạng mục thi công tại khu vực dễ bị sụt trượt, các công trình ở miền núi hay có lũ ống, lũ quét.

Các khu quản lý đường bộ phối hợp với các sở xây dựng và lực lượng chức năng của địa phương tổ chức trực, phân luồng giao thông, cử người canh gác, cắm phao tiêu, rào chắn, báo hiệu ở những vị trí đường bị ngập nước sâu, ngầm tràn, đoạn đường bị đứt, đoạn đường bị sạt lở… tuyệt đối không cho người và phương tiện đi vào những vị trí nêu trên, nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người, phương tiện.

Cục Đường sắt Việt Nam, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm chế độ tuần tra, chốt gác các công trình, vị trí xung yếu, khu vực trọng điểm; tập trung phương tiện, vật tư, thiết bị và nhân lực sẵn sàng khắc phục hậu quả mưa lũ và bảo đảm giao thông thông suốt trong thời gian nhanh nhất; xây dựng kế hoạch dừng tàu, giãn tàu, tăng bo, chuyển tải hành khách khi tình hình mưa lũ gây ngập úng, sụt trượt tại các khu gian phải dừng tàu.

Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, sở xây dựng các địa phương khẩn trương triển khai tổ chức thực hiện phương án điều tiết khống chế bảo đảm an toàn giao thông và thường trực chống va trôi tại các cầu trọng yếu trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia.

Các cảng vụ hàng hải và đường thủy nội địa phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên ngành, chính quyền địa phương giám sát chặt chẽ hoạt động của các phương tiện, nhất là tàu, thuyền du lịch hoạt động trên các vịnh, khu vực ven biển, đảo; tuyên truyền, hướng dẫn, quản lý quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện để tham gia cứu nạn, cứu hộ khi có lệnh.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam chỉ đạo hệ thống Đài thông tin duyên hải theo dõi chặt chẽ, cập nhật liên tục và phát sóng thông báo kịp thời vị trí, diễn biến, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới, lốc xoáy, gió giật mạnh; hướng dẫn tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc tuyệt đối không đi vào vùng nguy hiểm.