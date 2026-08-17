Kinh tế Bô xít Lâm Đồng: Khơi thông nguồn quặng, tạo đà tăng trưởng Trước yêu cầu bảo đảm nguồn nguyên liệu cho chuỗi sản xuất bô xít - alumin, Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV đã chủ động phối hợp tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, tạo nền tảng cho sản xuất và tăng trưởng.

Nhà máy Alumin Nhân Cơ - công trình trọng điểm trong chuỗi sản xuất bô xít - alumin của Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV

Chủ động nguồn quặng, giữ nhịp sản xuất

Trong khai thác bô xít, việc chủ động diện tích khai trường có ý nghĩa quan trọng đối với việc duy trì nguồn nguyên liệu cho toàn bộ chuỗi sản xuất. Nhận thức rõ điều này, Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV tập trung nhiều giải pháp, từ mở rộng diện tích khai thác, tổ chức sản xuất đến tăng cường phối hợp giữa khai trường, Nhà máy Tuyển và Nhà máy Alumin Nhân Cơ.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, công ty đã huy động khai thác tại 22 khối trữ lượng, với tổng diện tích 32,68 ha. Riêng tháng 6, đơn vị tổ chức khai thác tại 12 khối trữ lượng, sản lượng quặng nguyên khai đạt 384.625 tấn, góp phần duy trì nguồn quặng cấp cho Nhà máy Tuyển.

Trong điều kiện thời tiết có thời điểm bất lợi, công ty chủ động rà soát hiện trường, điều chỉnh phương án vận tải, bố trí thiết bị và nhân lực phù hợp, qua đó hạn chế tác động đến hoạt động khai thác. Nguồn quặng nguyên khai được cân đối với năng lực tuyển và nhu cầu nguyên liệu của Nhà máy Alumin Nhân Cơ, giúp chuỗi sản xuất vận hành ổn định. Chỉ trong tháng 6, sản lượng quặng tinh vận chuyển sang Nhà máy Alumin đạt 141.200 tấn, bằng 97,4% kế hoạch tháng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, sản lượng quặng tinh sau tuyển đạt hơn 878.000 tấn.

Mặt bằng khai thông, giúp công ty chủ động bố trí khai trường, bảo đảm nguồn nguyên liệu ổn định

Theo ông Nguyễn Văn Phòng, Giám đốc Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV, để bảo đảm nguồn nguyên liệu cho Nhà máy Alumin Nhân Cơ, công ty xác định tổ chức sản xuất chủ động, linh hoạt và đồng bộ từ chuẩn bị khai trường, khai thác, tuyển quặng đến cung cấp quặng tinh là nhiệm vụ trọng tâm. “Công ty bám sát thiết kế mỏ, cập nhật kịp thời hộ chiếu khai thác theo điều kiện địa chất thực tế từng khu vực; đồng thời chủ động phương án ứng phó mùa mưa nhằm hạn chế gián đoạn khai thác, bảo đảm an toàn và duy trì sản xuất”, ông Nguyễn Văn Phòng cho biết.

Khơi thông mặt bằng, mở rộng sản xuất

Cùng với tổ chức khai thác linh hoạt, Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV đang phối hợp với chính quyền địa phương đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, từng bước tạo thêm quỹ đất phục vụ khai thác. Đây là giải pháp quan trọng để chủ động nguồn quặng, bảo đảm hoạt động sản xuất ổn định và tạo dư địa phát triển lâu dài.

Hệ thống băng tải vận chuyển, tập kết nguyên liệu tại nhà máy

Theo đó, từ đầu năm đến nay, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đã thực hiện 88,9/115,3 ha, đạt 77,1% kế hoạch. Đáng chú ý, đến ngày 30/6, diện tích đất sạch phục vụ khai thác đạt 11,5 ha, bằng 165,2% so với thời điểm đầu năm. Kết quả này cho thấy những chuyển biến tích cực trong quá trình tạo quỹ đất, từng bước đáp ứng yêu cầu mở rộng diện khai thác của công ty.

Tại các khai trường, công tác đo đạc, kiểm đếm, xác nhận nguồn gốc đất, lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được triển khai đồng bộ. Ở khai trường năm thứ 11 - 14 (đợt 1), công ty đã hoàn thành đo đạc, kiểm đếm 67 hộ với diện tích 54 ha; UBND xã Kiến Đức phê duyệt 3 phương án với diện tích 45,7 ha...

Việc chủ động nguồn vốn, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và tăng cường đối thoại đang góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Mỗi diện tích đất được bàn giao không chỉ bổ sung nguồn lực cho khai thác mà còn giúp công ty chủ động hơn trong bố trí thiết bị, tổ chức vận tải, xây dựng kế hoạch khai thác và dự trữ quặng.

Công nhân Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV kiểm tra quặng trên băng chuyền

“Đây là điều kiện tiên quyết để công ty chủ động bố trí khai trường và bảo đảm nguồn nguyên liệu ổn định, dài hạn cho Nhà máy Alumin Nhân Cơ. Khi diện khai thác được mở rộng, công ty có thêm cơ sở xây dựng các phương án điều hành linh hoạt, nâng cao hiệu quả thiết bị, nhân lực và tối ưu chi phí sản xuất”, ông Nguyễn Văn Phòng cho biết.

Tạo dư địa cho tăng trưởng

Từ việc khai thông mặt bằng, Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV tiếp tục tổ chức khai thác theo hướng khoa học, hiệu quả, gắn với năng lực tuyển và nhu cầu nguyên liệu của Nhà máy Alumin Nhân Cơ. Công ty ưu tiên các khu vực đã có mặt bằng, chủ động phương án khai thác, vận chuyển và dự trữ quặng, đồng thời tăng cường phối hợp giữa các khâu nhằm duy trì nguồn nguyên liệu liên tục. Bên cạnh đó, doanh nghiệp đẩy mạnh tối ưu hóa các thông số công nghệ tuyển - rửa quặng, nâng cao tỷ lệ thu hồi quặng tinh, giảm tổn thất tài nguyên và kiểm soát chất lượng quặng tinh đầu vào.

Định hướng này có ý nghĩa quan trọng khi công ty hướng tới mở rộng năng lực sản xuất, trong đó có mục tiêu xây dựng dây chuyền 2 Nhà máy Alumin Nhân Cơ với công suất 1,2 triệu tấn/năm trong giai đoạn 2026 - 2030. Nguồn quặng ổn định, lâu dài sẽ là một trong những điều kiện quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu này.

Ông Nguyễn Văn Phòng, Giám đốc Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV cho rằng: “Với quỹ đất từng bước được khơi thông, công ty kỳ vọng sẽ hình thành được diện khai thác liên tục, bảo đảm nguồn quặng cho Nhà máy Alumin Nhân Cơ, đồng thời tạo nền tảng để mở rộng quy mô sản xuất và tăng trưởng bền vững trong những năm tiếp theo”.

Sản phẩm alumina (nhôm ôxit) được đóng bao, xếp dỡ và xuất kho tại nhà máy

Cùng với mở rộng khai trường, công ty chú trọng gắn hoạt động khai thác với bảo vệ, phục hồi môi trường và sử dụng đất hiệu quả; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học công nghệ, cải tiến kỹ thuật trong khai thác, tuyển quặng và xử lý môi trường, hướng tới sản xuất bô xít - alumin hiệu quả, bền vững.