Đời sống Bồi đắp tình yêu văn hóa quê hương Không chỉ học qua sách vở, đội viên, thiếu nhi xã Hải Ninh còn được trực tiếp trải nghiệm, khám phá những giá trị văn hóa truyền thống qua mô hình “Em yêu văn hóa quê hương”.

Mô hình “Em yêu văn hóa quê hương” góp phần giáo dục lòng yêu nước, tình yêu quê hương, ý thức cộng đồng và trách nhiệm gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc

Đưa văn hóa truyền thống đến gần thiếu nhi

Những bàn tay nhỏ thoăn thoắt xoay khối đất mềm, tỉ mỉ nắn từng chiếc cốc, lọ hoa hay những đồ vật ngộ nghĩnh. Tiếng cười nói rộn ràng xen lẫn ánh mắt chăm chú của học sinh Trường Tiểu học Lê Văn Tám (xã Hải Ninh) đã tạo nên bầu không khí sôi nổi trong buổi trải nghiệm làm gốm. Không đơn thuần là một hoạt động ngoại khóa, đây còn là cách để các em chạm vào những giá trị văn hóa truyền thống bằng chính trải nghiệm của mình.

Là xã miền núi, nơi nhiều dân tộc anh em như Kinh, Hoa, Tày, Nùng, Chăm, Sán Dìu, Khơ Me, Thái, Dao… cùng sinh sống, Hải Ninh sở hữu đời sống văn hóa đa dạng với nhiều phong tục, tập quán và giá trị truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Đây cũng là nền tảng để Hội đồng Đội xã xây dựng mô hình “Em yêu văn hóa quê hương”, góp phần đưa văn hóa bản địa đến gần hơn với đội viên, thiếu nhi thông qua những hoạt động trực quan, sinh động.

Điểm nổi bật của mô hình là đưa những bài học về lịch sử, văn hóa ra khỏi khuôn khổ lớp học. Qua các buổi sinh hoạt Đội, hoạt động ngoại khóa và chuyên đề tìm hiểu quê hương, các em được giới thiệu về lịch sử hình thành địa phương, các di tích, danh lam thắng cảnh, phong tục, tập quán, nghề truyền thống và những nét đẹp văn hóa của cộng đồng các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn.

Trong đó, hoạt động trải nghiệm làm gốm đã để lại nhiều ấn tượng đối với các em học sinh Trường Tiểu học Lê Văn Tám. Dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân, các em được tìm hiểu về lịch sử nghề gốm, quy trình tạo nên một sản phẩm từ khâu chọn đất, nhào đất, tạo hình đến nung hoàn thiện...

Bên cạnh đó, Hội đồng Đội xã còn tổ chức các cuộc thi tìm hiểu truyền thống các dân tộc; phát động phong trào sưu tầm hình ảnh, tư liệu về lịch sử, văn hóa địa phương; xây dựng góc trưng bày giới thiệu nét đẹp văn hóa tại các liên đội; duy trì các hoạt động văn nghệ, dân ca, trò chơi dân gian… Qua mỗi hoạt động, thiếu nhi không chỉ được mở rộng hiểu biết mà còn thêm yêu và tự hào về những giá trị văn hóa của địa phương.

Hoạt động trải nghiệm trang phục truyền thống các dân tộc góp phần giúp học sinh hiểu và thêm yêu bản sắc văn hóa quê hương.

Gieo tình yêu quê hương từ những trải nghiệm

Không chỉ giúp đội viên, thiếu nhi hiểu hơn về lịch sử và văn hóa địa phương, mô hình còn góp phần giáo dục lòng yêu nước, tình yêu quê hương, ý thức cộng đồng và trách nhiệm gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Những trải nghiệm thực tế giúp các em nhận ra rằng bảo tồn văn hóa không phải là điều gì lớn lao mà bắt đầu từ việc trân trọng những giá trị truyền thống, gìn giữ phong tục đẹp.

Đánh giá về mô hình, chị Lê Thị Út Hựu - Bí thư Đoàn xã, Chủ tịch Hội đồng Đội xã Hải Ninh cho biết: Từ những hoạt động gần gũi nhưng giàu ý nghĩa, mô hình “Em yêu văn hóa quê hương” đã góp phần đưa văn hóa truyền thống đến gần hơn với thiếu nhi, khơi dậy niềm tự hào và ý thức gìn giữ bản sắc dân tộc. Đây cũng là hoạt động thiết thực góp phần thực hiện hiệu quả phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”, tạo nền tảng để những giá trị văn hóa tốt đẹp tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa trong thế hệ trẻ.