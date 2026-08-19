Bóng đá hôm nay: Tuyển Việt Nam quyết thắng Malaysia tại Mỹ Đình và thử thách của CAHN ở cúp C1 châu Á Tuyển Việt Nam quyết tâm đánh bại Malaysia ở bán kết lượt về ASEAN Cup 2026, trong khi CLB CAHN chuẩn bị chạm trán 5 đại diện Nhật Bản ở C1 châu Á.

Đội tuyển Việt Nam đang bước vào giai đoạn then chốt tại ASEAN Cup 2026 với tâm thế cửa trên sau chiến thắng 2-0 ngay trên sân khách ở lượt đi bán kết. Cùng lúc đó, ở cấp độ câu lạc bộ, CLB Công An Hà Nội (CAHN) cũng có những bước chuẩn bị quan trọng về lực lượng trước khi dấn thân vào thử thách đầy khắc nghiệt tại giải đấu châu lục.

Truyền thông khu vực kỳ vọng trận chung kết trong mơ giữa Việt Nam và Thái Lan

Chiến thắng thuyết phục 2-0 của tuyển Việt Nam trước Malaysia ngay trên sân khách tại bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 đã thu hút sự chú ý đặc biệt từ giới truyền thông Đông Nam Á. Báo chí Thái Lan đồng loạt dự đoán về kịch bản thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ tái đấu đội tuyển Thái Lan ở trận tranh chức vô địch.

Việt Nam và Thái Lan được kỳ vọng tạo nên trận chung kết trong mơ. Ảnh: VFF.

Trang tin Ball Thai Stand nhận định cơ hội tái đấu giữa hai thế lực hàng đầu khu vực là vô cùng lớn khi nhà đương kim vô địch Việt Nam đã nắm lợi thế cực kỳ vững chắc. Dù trước mắt tuyển Việt Nam vẫn còn 90 phút lượt về trên sân Mỹ Đình vào ngày 19 tháng 8, một kết quả thuận lợi sẽ chính thức thiết lập trận chung kết trong mơ.

Ở chiều ngược lại, truyền thông Malaysia dành sự e dè đặc biệt cho tiền đạo Nguyễn Xuân Son. Tờ Berita Harian gọi chân sút này là "cơn ác mộng" mới của hàng thủ đội nhà khi anh ghi tới 3 bàn thắng chỉ sau 2 lần đụng độ gần nhất. Khả năng chọn vị trí và chớp thời cơ trong vòng cấm của Xuân Son tiếp tục là mối đe dọa lớn nhất đối với Malaysia trong trận lượt về.

Xuân Mạnh quyết tâm cùng tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia. Ảnh: VFF

Bên phía tuyển Việt Nam, toàn đội thể hiện tinh thần tập trung cao độ. Hậu vệ Phạm Xuân Mạnh khẳng định mục tiêu của đội bóng là giành chiến thắng thay vì thi đấu cầu hòa để bảo toàn lợi thế lượt đi: "Mục tiêu duy nhất của Mạnh và các đồng đội mỗi khi ra sân là giành chiến thắng. Trận đấu tới cũng không ngoại lệ, mục tiêu của đội tuyển Việt Nam chắc chắn là đánh bại Malaysia và giành quyền vào chơi ở trận chung kết."

CLB Công An Hà Nội gia hạn với trụ cột, đối mặt bảng đấu cam go tại C1 châu Á

Tại sân chơi quốc nội và châu lục, CLB Công An Hà Nội đã hoàn tất thỏa thuận gia hạn hợp đồng với nhạc trưởng Leo Artur đến năm 2028. Kể từ khi chuyển tới từ Bình Định vào mùa hè năm 2024, tiền vệ người Brazil đã khẳng định vai trò nhân tố không thể thay thế trong lối chơi của đội bóng Thủ đô nhờ khả năng điều tiết trận đấu và nhãn quan chiến thuật sắc bén.

Động thái giữ chân Leo Artur giúp CAHN củng cố bộ khung lực lượng trong bối cảnh họ chuẩn bị bước vào thử thách lịch sử tại League Stage AFC Champions League Elite 2026/27. Kết quả bốc thăm đã đưa thầy trò HLV Mano Polking vào một bảng đấu cực kỳ chông gai với sự xuất hiện của 8 đối thủ mạnh, bao gồm 5 đại diện hàng đầu từ Nhật Bản: Kashima Antlers, Vissel Kobe, Kashiwa Reysol, Kyoto Sanga FC và Gamba Osaka.

Ngoài các CLB Nhật Bản, đại diện Việt Nam còn phải đụng độ Shanghai Port, Beijing FC của Trung Quốc và CLB Johor Darul Ta’zim đến từ Malaysia. Lịch thi đấu dày đặc trước các đối thủ đẳng cấp cao đòi hỏi CAHN phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về thể lực lẫn chiều sâu đội hình.