Bóng đá Việt Nam khẳng định vị thế số một khu vực trước sự sa sút toàn diện của Thái Lan Những thất bại liên tiếp xóa tan cái cớ mang tên đội hình B, phơi bày cuộc khủng hoảng thế hệ của Thái Lan trước chuỗi 25 trận bất bại ấn tượng của Việt Nam.

Trong suốt nhiều thập kỷ, bóng đá Đông Nam Á từng chứng kiến sự thống trị gần như tuyệt đối của đội tuyển Thái Lan. Tuy nhiên, những diễn biến tại chung kết ASEAN Cup 2024 cùng giải đấu năm 2026 đã đánh dấu bước ngoặt lịch sử: trật tự bóng đá khu vực chính thức đổi ngôi. Những thất bại liên tiếp của "Voi chiến" trước đội tuyển Việt Nam không còn là bất ngờ nhất thời, mà là kết quả tất yếu từ một quá trình thoái trào mang tính hệ thống.

Chiến thắng thuyết phục tại trận chung kết lượt đi như 1 lời khẳng định về sự chênh lệch trình độ giữa Việt Nam và Thái Lan. Ảnh: VFF.

Cuộc khủng hoảng đào tạo và ảo tưởng về 'đội hình A'

Giới chuyên môn Thái Lan thường viện dẫn lý do thiếu vắng trụ cột hoặc chỉ sử dụng "đội hình B" để giảm bớt sức ép sau mỗi thất bại. Dẫu vậy, lập luận này ngày càng bộc lộ sự thiếu thực tế khi những ngôi sao ưu tú như Chanathip Songkrasin, Teerasil Dangda hay Theerathon Bunmathan đều đã bước qua sườn dốc sự nghiệp và không còn duy trì được phong độ đỉnh cao, trong khi lứa kế cận lại chưa thể khỏa lấp khoảng trống.

Sự sa sút của bóng đá xứ Chùa vàng đã manh nha từ công tác đào tạo trẻ suốt gần một thập kỷ qua. Cụ thể, đội tuyển U23 Thái Lan chưa từng giành HCV SEA Games kể từ năm 2017, đội U19 trắng tay tại đấu trường khu vực cũng từ mốc thời gian này, còn đội U17 đã không thể bước lên bục cao nhất kể từ năm 2015. Thậm chí ở cấp độ đội tuyển quốc gia, người Thái suýt mất tấm vé dự Asian Cup 2027 nếu không có kết quả bất ngờ từ các đối thủ nhỏ như Sri Lanka.

Theo phân tích từ Tiến sĩ Chanwit Pholcheewin, cấu trúc đào tạo lạc hậu và việc thiếu vắng một hệ thống tuyển trạch quy chuẩn trên toàn quốc đã khiến thế hệ cầu thủ mới của Thái Lan thiếu đột biến, hạn chế về kỹ năng cá nhân và kém thích nghi về mặt chiến thuật. Lối chơi rập khuôn khiến bóng đá Thái Lan dần đánh mất vị thế uy hiếp vốn có trước các đối thủ lân bang.

Thái Lan phải thừa nhận sức mạnh của tuyển Việt Nam thông qua những kết quả gần đây. Ảnh: VFF.

Bản lĩnh, hạ tầng và tính bền vững của bóng đá Việt Nam

Trái ngược với sự bế tắc của đại kình địch, bóng đá Việt Nam duy trì được đà phát triển ổn định nhờ tầm nhìn dài hạn và định hướng quản trị bài bản. Kể từ cuối năm 2017, việc đặt niềm tin vào các chiến lược gia Hàn Quốc đã mang lại hiệu quả vượt trội. Tiếp nối nền móng vững chắc từ người tiền nhiệm Park Hang-seo, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã đưa đội tuyển Việt Nam chạm tới kỷ lục 25 trận bất bại liên tiếp tại khu vực Đông Nam Á.

Sự ổn định này còn được nâng đỡ bởi hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, tiêu biểu là việc học viện PVF đạt tiêu chuẩn "Học viện ba sao" từ Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC). Ứng dụng công nghệ định vị GPS cùng thiết bị bay không người lái (drone) trong theo dõi và huấn luyện đã giúp thế hệ cầu thủ trẻ Việt Nam phát triển tư duy kỷ luật và chiến thuật tương thích với bóng đá đỉnh cao, minh chứng qua tấm vé dự World Cup U17 năm 2026.

Bên cạnh đó, chiến lược nhập tịch có chọn lọc với những cái tên chất lượng như Xuân Son (Rafaelson), Hoàng Hên (Hendrio) hay Tài Lộc (Geovane Magno) đã gia tăng sức mạnh chiều sâu cho đội tuyển, đồng thời thúc đẩy nội lực cạnh tranh của dàn cầu thủ bản địa.

Trong khi người Thái rơi vào vòng xoáy loay hoay thay đổi triết lý từ phong cách Nhật Bản sang châu Âu dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Anthony Hudson, đội tuyển Việt Nam đã thiết lập vị thế dẫn đầu khu vực nhờ một chiến lược phát triển nhất quán và hiệu quả từ sân cỏ đến hệ thống vận hành.