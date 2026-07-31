Bóng đá Việt Nam trước rào cản bản quyền 3 triệu USD và quyết tâm hạ Singapore Bản quyền FIFA ASEAN Cup 2026 chạm mốc 3 triệu USD gây nguy cơ trắng sóng truyền hình, trong khi HLV Kim Sang-sik cùng các học trò quyết tâm lấy 3 điểm trước Singapore tại Mỹ Đình.

Bóng đá Việt Nam đang đứng trước hai điểm nóng thu hút sự chú ý lớn từ dư luận: cuộc đua gay gắt trên sân cỏ tại đấu trường khu vực và bài toán thương mại đầy thách thức ở hậu trường. Trong khi thầy trò HLV Kim Sang-sik tích cực chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Singapore tại chảo lửa Mỹ Đình, bài toán sở hữu bản quyền truyền hình FIFA ASEAN Cup 2026 với mức giá lên tới 3 triệu USD đang đặt các nhà đài trong nước vào thế khó.

Bản quyền FIFA ASEAN Cup 2026 đang có giá rất cao. (Ảnh: FIFA)

Rào cản bản quyền 3 triệu USD và cú hích tiền thưởng kỷ lục

Khán giả truyền hình Việt Nam đang phải đối mặt với nguy cơ không thể theo dõi trực tiếp giải đấu khu vực trên các kênh sóng nội địa. Đơn vị phân phối từ FIFA đưa ra mức giá 3 triệu USD (khoảng 78 tỷ đồng) cho gói bản quyền trọn gói 20 trận đấu. Đây là con số kỷ lục, tạo nên áp lực tài chính đè nặng lên các doanh nghiệp truyền thông trong việc tìm kiếm phương án thu hồi vốn thông qua quảng cáo.

Dù đã có những cuộc đàm phán diễn ra, khoảng cách về mức giá kỳ vọng giữa hai bên vẫn chưa thể san lấp. Việc cân đối giữa doanh thu kinh doanh và chi phí sở hữu bản quyền trở thành bài toán chưa có lời giải đáp chính thức.

Ở chiều ngược lại, quy mô tài chính của giải đấu năm nay ghi nhận bước nhảy vọt đáng chú ý. FIFA chính thức nâng mức thưởng cho đội vô địch lên tới 1 triệu USD (khoảng 26 tỷ đồng), gấp ba lần con số 300.000 USD mà AFF từng áp dụng tại kỳ giải 2024. Với tổng quỹ tiền thưởng toàn giải vượt mốc 4 triệu USD, mỗi đội tuyển tham dự đều nhận tối thiểu 125.000 USD kinh phí hỗ trợ, cộng thêm tiền thưởng cho từng trận thắng hoặc hòa. Sự đầu tư trực tiếp từ cơ quan quản lý bóng đá thế giới biến FIFA ASEAN Cup 2026 trở thành đấu trường có giá trị danh hiệu khổng lồ.

Mỹ Đình đón dàn sao nhập tịch và tính toán của HLV Kim Sang-sik

Trở lại thi đấu tại sân vận động Mỹ Đình sau gần hai năm, tuyển Việt Nam mang tới diện mạo mới mẻ với sự góp mặt của dàn cầu thủ nhập tịch chất lượng. Những cái tên như Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc lần đầu tiên hít thở bầu không khí giải đấu chính thức trong màu áo quốc gia trên mặt cỏ này. Dù đã chứng tỏ được năng lực chuyên môn tại V-League, áp lực và kỳ vọng từ khán giả nhà vẫn là trải nghiệm hoàn toàn đặc biệt với nhóm trụ cột mới.

Đội tuyển Việt Nam quyết tâm đánh bại Singapore. (Ảnh: VFF)

Trước trận đại chiến mang tính then chốt tại bảng A, HLV Kim Sang-sik bày tỏ sự cẩn trọng dù tuyển Việt Nam sở hữu lịch sử đối đầu vượt trội trước Singapore – đội bóng chưa từng thắng "Rồng Vàng" kể từ năm 1998. Phát biểu trong buổi họp báo, chiến lược gia người Hàn Quốc nhấn mạnh:

"Thành tích trong quá khứ giúp toàn đội có thêm sự tự tin, nhưng Singapore hiện tại đã tiến bộ rõ rệt. Họ sở hữu dàn nhân sự có phong độ cao và đang dẫn đầu bảng. Tuyển Việt Nam sẽ tập trung tối đa, chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án chiến thuật để hướng tới mục tiêu 3 điểm trọn vẹn trước khi tính đến trận gặp Indonesia."

Cổ động viên khu vực đánh giá cao sức mạnh tuyển Việt Nam

Hiện tại, Singapore đang tạm dẫn đầu bảng A với 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận, tạo lợi thế 3 điểm so với Việt Nam và Indonesia. Dù vậy, giới phân tích quốc tế không đánh giá quá cao khả năng gây bất ngờ của đội khách. Hãng thông tin ESPN nhận định một kết quả hòa tại Mỹ Đình đã có thể coi là thành công lớn đối với thầy trò HLV Gavin Lee, bất chấp tham vọng lấy trọn 3 điểm của tiền đạo Ilhan Fandi cùng các đồng đội.

Đáng chú ý, trên các diễn đàn bóng đá khu vực, đông đảo cổ động viên Indonesia cũng dành sự tin tưởng lớn cho chiến thắng của đội chủ nhà. Sau trận thắng đậm 7-0 trước Timor Leste, sức mạnh tấn công của tuyển Việt Nam nhận được nhiều phản hồi tích cực. Nhiều ý kiến dự đoán thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ giành chiến thắng cách biệt 3-0, trong đó những chân sút trẻ như Đình Bắc tiếp tục duy trì duyên ghi bàn để khẳng định vị thế tại bảng đấu.