Thể thao 360 Bóng dáng nhà vô địch Sau 2 cơn địa chấn tại World Cup 2026, khi đội tuyển Đức và Hà Lan cùng bị loại trong 1 ngày, đội tuyển Pháp đã không để cho Thụy Điển tạo nên cơn địa chấn thứ 3. Bóng dáng nhà vô địch đang dần hiện rõ, khi Gà trống Gôloa đánh bại đội bóng Bắc Âu với tỉ số 3 - 0.

Thụy Điển thi đấu không thực sự ấn tượng ở vòng bảng, khi chỉ giành vé vào vòng 1/16 với tư cách là đội đứng thứ ba bảng F, sau Hà Lan và Nhật Bản. Trước đối thủ cực mạnh là đội tuyển Pháp ở vòng 1/16, dù Thụy Điển không sở hữu một đội hình “khủng” như đối thủ, nhưng đội bóng Bắc Âu lại sở hữu “khẩu súng 2 nòng” Alexander Isak và Viktor Gyokeres, khiến cho hàng thủ của đội tuyển Pháp phải hết sức đề phòng. Nếu so sánh với Pháp tại thời điểm này, Thụy Điển lép vế hơn rất nhiều trên mọi phương diện. Tuy vậy, khi thi đấu trên sân trung lập, Thụy Điển lại chơi khá khởi sắc, với 2 thắng, 1 hòa và chỉ 1 bại. Song với tương quan lực lượng, rất khó để đội bóng Bắc Âu chơi đôi công với đội đương kim á quân thế giới, vì thế khả năng Thụy Điển sẽ chọn lối chơi phòng ngự lùi sâu, tranh chấp quyết liệt ở tuyến giữa, chờ cơ hội từ các pha bóng cố định và phản công nhanh cũng như khả năng không chiến của bộ đôi Isak và Gyokeres. Tuy nhiên, trước một tuyển Pháp đang rất toàn diện trong thời điểm này, đội bóng Bắc Âu khó có thể tạo nên bất ngờ tại sân MetLife. Và đúng như dự đoán, Thụy Điển dù rất cố gắng cũng không thể chống lại sức mạnh khủng khiếp của đội tuyển Pháp trong màn đối đầu ở vòng 1/16, diễn ra vào sáng 1/7 (giờ Hà Nội).

Bên chiến tuyến, Pháp đang có phong độ rất tuyệt vời. Gà trống Gôloa là 1 trong 3 đội toàn thắng ở vòng bảng và giành ngôi đầu với 9 điểm tuyệt đối ở bảng I. Điều đó cho thấy sức mạnh hủy diệt của các học trò HLV Didier Deschamps trong thời điểm này, dù cho họ vẫn còn chưa bung hết sức của mình tại 3 trận vòng bảng. Chiều sâu đội hình và bản lĩnh của một ông lớn giúp Pháp chỉ thua 1 trong 14 trận gần nhất, còn lại là 12 chiến thắng và 1 trận hòa. Sự phối hợp ngày càng ăn ý giữa các ngôi sao, khiến tuyển Pháp đáng sợ hơn bao giờ hết. Đặc biệt tại vòng bảng, 2 ngôi sao sáng nhất của Les Bleus đều chơi ấn tượng, theo đó Kylian Mbappe và Dembele mỗi người đã ghi 4 bàn. Trên sân trung lập, đội tuyển Pháp còn mạnh hơn Thụy Điển rất nhiều khi Gà trống Gôloa toàn thắng ở 6 trận gần đây và luôn ghi được ít nhất 2 bàn mỗi trận. Và trong trận đấu với Thụy Điển ở vòng 1/16, sân MetLife đã chứng kiến màn hủy diệt của đội tuyển Pháp đối với đội bóng Bắc Âu.

Bị đánh giá thấp hơn đội tuyển Pháp, nhưng cơ hội đầu tiên lại thuộc về Thụy Điển, khi Isak đón đường trả ngược rồi tung cú sút từ sát mép vòng cấm nhưng không thắng được thủ môn Maignan. Những phút sau đó thế trận hoàn toàn thuộc về đội tuyển Pháp. Hàng loạt các cơ hội được Gà trống Gôloa tạo ra, khiến cho khung thành của Thụy Điển luôn đặt vào trạng thái báo động. Tuy nhiên, đội bóng Bắc Âu chỉ đứng vững tới phút cuối cùng thời gian thi đấu chính thức của hiệp thi đấu thứ nhất. Bởi đến phút 45, Mbappe đón đường chuyền từ Dembele rồi đi bóng lắt léo trong vòng cấm Thụy Điển trước khi tung cú sút hiểm hóc về góc xa, mở tỷ số cho Pháp.

Kịch bản hiệp 1 tiếp tục được tái diễn trong hiệp thi đấu thứ 2, đội tuyển Pháp hoàn toàn áp đảo Thụy Điển. Dù Pháp không tấn công dồn dập mà chủ động thực hiện những pha phối hợp qua lại, như thách thức đối thủ, nhưng khi cơ hội tới, Gà trống Gôloa đều tận dụng rất tốt. Đầu tiên là bàn thắng nâng tỉ số lên 2 - 0, khi Barcola đón đường chọc khe của Olise rồi tung cú sút cháy lưới đối phương. Và sau một vài tình huống bỏ lỡ đáng tiếc, đến phút 74, Mbappe đã có bàn thắng thứ 2 cho riêng mình để nâng tỉ số lên 3 - 0 cho đội tuyển Pháp. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Giành chiến thắng thuyết phục trước Thụy Điển với tỉ số 3 - 0, là sự khẳng định mạnh mẽ tham vọng chinh phục Cúp vàng World Cup 2026 của Gà trống Gôloa.