Borac Banja Luka thắng tối thiểu, ML Vitebsk chịu bất lợi ở vòng loại Borac Banja Luka đánh bại ML Vitebsk 1-0 nhờ bàn thắng của Savic ở phút 14 tại Gradski Stadion, Banja Luka, thuộc vòng loại thứ ba UEFA Europa Conference League; chiến thắng giúp đội chủ nhà nắm lợi thế, còn ML Vitebsk rơi vào thế bất lợi.

Borac Banja Luka 1 - 0 ML Vitebsk Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Borac Banja Luka tiếp đón ML Vitebsk.

13' Borac Banja Luka chiếm ưu thế đầu trận Phút 13 , Borac Banja Luka đang chiếm quyền kiểm soát với tỷ lệ cầm bóng 64% - 36% và hưởng 1 - 0 quả phạt góc. ML Vitebsk chủ yếu phải lùi về phòng ngự, trong khi thế trận vẫn diễn ra khá thận trọng khi hai đội chưa tạo được khác biệt.

14' S. Savic đưa Borac Banja Luka vượt lên Phút 14', S. Savic lập công sau đường kiến tạo của D. Hrelja, đưa Borac Banja Luka dẫn trước ML Vitebsk 1-0. Bàn thắng sớm giúp Borac Banja Luka nắm lợi thế trên sân Gradski Stadion.

21' M. Mohammadi nhận thẻ vàng Phút 21', M. Mohammadi (ML Vitebsk) nhận thẻ vàng. Đây là lời cảnh báo sớm cho ML Vitebsk khi họ đang bị Borac Banja Luka dẫn 1-0.

25' Borac Banja Luka nhỉnh thế sau 25 phút Sau 25 phút, Borac Banja Luka đang dẫn 1-0 và nhỉnh hơn về kiểm soát bóng với 55% - 45%. ML Vitebsk chịu sức ép nhẹ khi đội chủ nhà cũng có lợi thế 1 - 0 về phạt góc.

33' M. Mohammadi nhận thẻ vàng Phút 33, M. Mohammadi của ML Vitebsk nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Trận đấu vẫn đang nghiêng về Borac Banja Luka với tỷ số 1-0.

33' M. Mohammadi nhận thẻ đỏ Phút 33', M. Mohammadi (ML Vitebsk) nhận thẻ đỏ, khiến đội bóng này lâm vào thế bất lợi khi đang bị Borac Banja Luka dẫn 1-0.

36' A. Mesarovic nhận thẻ vàng ở phút 36 Phút 36', A. Mesarovic của ML Vitebsk nhận thẻ vàng sau một pha phạm lỗi. Đây là lời cảnh báo cho ML Vitebsk trong bối cảnh đội đang gặp bất lợi về quân số.

37' Borac Banja Luka kiểm soát thế trận Đến phút 37, Borac Banja Luka đang kiểm soát thế trận với 55% thời lượng cầm bóng so với 45% của ML Vitebsk. Đội chủ nhà cũng có 2 quả phạt góc, trong khi đối thủ chưa được hưởng quả nào, cho thấy ML Vitebsk vẫn chủ yếu phòng ngự sau khi bị dẫn 1-0.

45+1' S. Herrera nhận thẻ vàng cuối hiệp Phút 45+1', S. Herrera của Borac Banja Luka nhận thẻ vàng. Borac Banja Luka vẫn giữ lợi thế dẫn bàn trước giờ nghỉ.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

51' Borac Banja Luka duy trì thế chủ động Sang phút 51, Borac Banja Luka vẫn nhỉnh hơn khi kiểm soát bóng 55% - 45% và dẫn 1-0. ML Vitebsk phải lùi về phòng ngự, trong thế trận chưa quá dồn dập khi số phạt góc mới là 2 - 1.

54' ML Vitebsk thay người ở phút 54 Phút 54', ML Vitebsk thay người: N. Baranok vào sân, B. Diabate rời sân. Đây có thể là điều chỉnh cần thiết khi ML Vitebsk đang bị dẫn và chơi thiếu người.

60' A. Hiros vào sân, Borac Banja Luka điều chỉnh Phút 60', A. Hiros vào sân thay M. Deket bên phía Borac Banja Luka. Đội bóng này điều chỉnh nhân sự trong thế đang dẫn trước, hướng tới việc duy trì lợi thế.

64' Borac Banja Luka kiểm soát thế trận Phút 64', Borac Banja Luka vẫn kiểm soát thế trận sau khi dẫn 1-0, thể hiện qua thời lượng cầm bóng 56% - 44% và ưu thế phạt góc 4 - 1. ML Vitebsk đang phải phòng ngự nhiều hơn, trong khi đội chủ nhà duy trì sức ép ở mức vừa phải.

67' ML Vitebsk thay người ở phút 67 Phút 67, I. Moskalenchik vào sân thay Y. Skibskiy bên phía ML Vitebsk. Trong thế thiếu người, đội khách bổ sung nhân sự để tiếp tục cuộc chơi.

67' ML Vitebsk điều chỉnh nhân sự ở phút 67 Phút 67', ML Vitebsk đưa S. Gnaka vào sân thay V. Gromyko. Đây là sự điều chỉnh nhân sự của đội khách trong hiệp hai.

70' Borac Banja Luka thay người ở phút 70 Phút 70', A. Roguljic vào sân thay D. Hrelja bên phía Borac Banja Luka. Với lợi thế dẫn 1-0, sự điều chỉnh này có thể giúp Borac Banja Luka duy trì sức ép trong phần còn lại.

78' Borac Banja Luka thay người phút 78 Phút 78, Borac Banja Luka đưa D. Vukovic vào sân thay S. Savic. Đội bóng này có thêm sự điều chỉnh nhân sự trong những phút cuối khi đang nắm lợi thế.

78' Borac Banja Luka duy trì thế ép sân Phút 78', Borac Banja Luka vẫn làm chủ thế trận với 58% thời lượng kiểm soát bóng và ưu thế phạt góc 6-1. ML Vitebsk phải lùi sâu chịu sức ép, trong khi Borac duy trì nhịp tấn công để bảo toàn lợi thế.

83' A. Kontsevoy nhận thẻ vàng ở phút 83 Phút 83, A. Kontsevoy (ML Vitebsk) nhận thẻ vàng. Đây là thêm một bất lợi cho ML Vitebsk trong những phút cuối, sau khi đội đã mất M. Mohammadi vì thẻ đỏ.

84' ML Vitebsk thay người ở phút 84 Phút 84', ML Vitebsk đưa D. Cleonise vào sân thay A. Kontsevoy. Trong thế trận đội khách đang bị dẫn, sự thay đổi này mang đến thêm phương án ở những phút cuối.

84' ML Vitebsk thay người ở phút 84 Phút 84', V. Zhuk vào sân thay R. Bosic bên phía ML Vitebsk. Đang bị dẫn 1-0 và chơi thiếu người, đội khách cần thêm sức sống cho những phút cuối.

90' Borac Banja Luka vẫn làm chủ thế trận Phút 90', Borac Banja Luka vẫn kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 60% - 40% và tạo sức ép rõ nét qua 8 - 1 quả phạt góc. ML Vitebsk phải lùi sâu chống đỡ trong những phút cuối.

KT Kết thúc: Borac Banja Luka 1-0 ML Vitebsk Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 03:28 07/08/2026

Đội hình chính thức Borac Banja Luka Sơ đồ 4-2-1-3 · HLV Vinko Marinovic ML Vitebsk Sơ đồ 4-3-3 · HLV Mikhail Martinovich 72 Mladen Jurkas 19 Viktor Rogan 24 Jurich Carolina 2 Bart Meijers 16 Sebastian Herrera 18 Miloš Jojić 98 Sandi Ogrinec 89 Matej Deket 11 Damir Hrelja 7 Luka Juričić 77 Stefan Savić 1 Pavel Pavlyuchenko 22 Yan Skibskiy 20 Zakhar Volkov 6 Kirill Gomanov 5 Milad Mohammadi 27 Aleksandar Mesarović 15 Valeriy Bocherov 55 Valeriy Gromyko 80 Artem Kontsevoy 9 Bassekou Diabaté 12 Radivoj Bosić Dự bị Borac Banja Luka 1 Damjan Siskovski 3 Abel Pascual 6 Siniša Saničanin 30 Nemanja Jakšić 10 David Vuković 12 Amer Hiroš 22 Ivan Kukavica 23 Stojan Vranješ 44 Ante Roguljić ML Vitebsk 30 Pavel Shcherbachenya 46 Daniil Kotov 3 Nikita Baranok 45 Ilya Moskalenchik 8 Silas Gnaka 10 Denilho Cleonise 18 Vladislav Zhuk 23 Sergey Balanovich 7 Timur Ivanov Cập nhật đội hình lúc 01:25 07/08/2026

Borac Banja Luka Thống kê ML Vitebsk 60% Kiểm soát bóng 40% 11 Trúng đích 2 8 Phạt góc 1 15 Phạm lỗi 14 1 Việt vị 0

Thông tin trận đấu

Borac Banja Luka sẽ đối đầu ML Vitebsk tại UEFA Europa Conference League lúc 01h30 ngày 07/08/2026. Trận đấu diễn ra trên sân Gradski stadion Banja Luka, nơi đội chủ nhà có cơ hội tận dụng sự quen thuộc về không gian thi đấu để tạo thế chủ động.

Đây là cuộc chạm trán có sự tương phản nhất định về nhịp phong độ. Borac Banja Luka vừa trải qua hai trận gần nhất với một chiến thắng và một trận hòa, trong khi ML Vitebsk toàn thắng trong hai trận gần nhất được cung cấp.

Phong độ tạo nên điểm nhấn trước trận

Borac Banja Luka bước vào trận đấu với chuỗi kết quả gần nhất gồm một chiến thắng và một trận hòa. Việc không phải nhận thất bại trong hai trận này cho thấy đội bóng vẫn duy trì được sự ổn định nhất định, dù dữ liệu hiện có chưa đủ để đánh giá sâu hơn về khả năng ghi bàn, phòng ngự hay cách họ kiểm soát từng trận đấu.

Ở phía đối diện, ML Vitebsk có nền tảng kết quả tích cực hơn khi giành chiến thắng trong cả hai trận gần nhất. Chuỗi này có thể giúp đội khách bước vào cuộc đối đầu với tâm lý tự tin, đặc biệt khi trận đấu được quyết định bởi khả năng duy trì sự tập trung trong những thời điểm then chốt.

Tuy nhiên, khoảng cách về phong độ tổng hợp không đồng nghĩa với ưu thế tuyệt đối trên sân. Borac Banja Luka được thi đấu tại Gradski stadion Banja Luka, còn ML Vitebsk phải xử lý sức ép từ môi trường sân khách. Vì vậy, diễn biến thực tế nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào cách mỗi đội chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công.

Thế trận có thể được quyết định ở khu vực giữa sân

Với những dữ liệu hạn chế về sơ đồ và đội hình, chưa thể khẳng định cách bố trí cụ thể của hai huấn luyện viên. Dù vậy, khu vực giữa sân vẫn có thể trở thành điểm nóng của trận đấu. Đội kiểm soát tốt bóng và hạn chế những pha mất bóng ở vị trí nguy hiểm sẽ có điều kiện duy trì áp lực lâu hơn.

Borac Banja Luka có thể cần tận dụng lợi thế sân nhà bằng cách nhập cuộc chủ động, nhưng sự cân bằng sẽ rất quan trọng. Nếu đẩy đội hình lên quá cao, họ có thể để lộ khoảng trống phía sau; ngược lại, cách tiếp cận thận trọng sẽ giúp đội chủ nhà bảo toàn cấu trúc nhưng có nguy cơ làm giảm sức ép lên hàng thủ ML Vitebsk.

ML Vitebsk có cơ sở để lựa chọn lối chơi thực dụng sau hai chiến thắng liên tiếp. Đội khách không nhất thiết phải kiểm soát trận đấu trong thời gian dài nếu có thể giữ cự ly đội hình, chờ thời điểm phản công và tận dụng những sai sót trong quá trình triển khai bóng của đối thủ.

Không có dữ liệu về lực lượng vắng mặt

Thông tin được cung cấp không nêu cầu thủ chấn thương, bị treo giò hoặc vắng mặt bên phía Borac Banja Luka và ML Vitebsk. Vì vậy, chưa thể đánh giá tác động của nhân sự lên chiến thuật, cũng như chưa có cơ sở để dự đoán đội hình xuất phát của hai đội.

Nhận định trước giờ bóng lăn

ML Vitebsk sở hữu tín hiệu phong độ tốt hơn với hai chiến thắng liên tiếp, trong khi Borac Banja Luka cũng duy trì trạng thái bất bại trong hai trận gần nhất bằng một chiến thắng và một trận hòa. Sự khác biệt này tạo lợi thế tâm lý cho đội khách, nhưng sân Gradski stadion Banja Luka có thể giúp cán cân trở nên cân bằng hơn.

Trận đấu nhiều khả năng được định hình bởi sự thận trọng ở giai đoạn đầu, khi hai đội tìm cách kiểm tra khả năng tổ chức của đối phương. Borac Banja Luka cần biến lợi thế sân nhà thành sức ép thực tế, còn ML Vitebsk phải chứng minh chuỗi chiến thắng gần đây có thể được duy trì trong một bối cảnh khó khăn hơn.

Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu mà phong độ đang nghiêng nhẹ về ML Vitebsk, nhưng chưa đủ dữ liệu để khẳng định một bên hoàn toàn vượt trội. Khả năng kiểm soát nhịp độ, giữ kỷ luật vị trí và tận dụng cơ hội sẽ là những yếu tố quan trọng nhất tại Gradski stadion Banja Luka.

Borac Banja Luka 5 trận gần nhất H T B H B 2 Trận 1-1-0 T-H-B 6 Ghi (TB 3.0) 3 Thủng lưới ML Vitebsk 5 trận gần nhất T T B 2 Trận 2-0-0 T-H-B 5 Ghi (TB 2.5) 1 Thủng lưới