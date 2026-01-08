Borussia Dortmund hạ FC Tokyo, Silva định đoạt trận giao hữu tại Grenada
Borussia Dortmund thắng FC Tokyo 0-1 tại Grenada National Stadium trong trận giao hữu CLB, với bàn duy nhất của Silva ở phút 54; FC Tokyo khép lại trận đấu trong cảnh trắng tay.
- 0'Trận đấu bắt đầu
FC Tokyo tiếp đón Borussia Dortmund.
- 12'Dortmund kiểm soát thế trận
Phút 12, Borussia Dortmund đang làm chủ thế trận với thời lượng cầm bóng 29-71, buộc FC Tokyo chủ yếu lùi về phòng ngự. Dù vậy, sức ép vẫn chưa chuyển hóa thành cơ hội rõ rệt khi Dortmund chưa có pha dứt điểm nào, còn FC Tokyo đang có thống kê 1-0.
- 23'Takato Yamamoto vào sân phút 23
Phút 23, Takato Yamamoto vào sân thay Carney Chukwuemeka. Trận đấu vẫn chưa có bàn thắng, và sự thay đổi này mang đến một nhân tố mới cho FC Tokyo.
- 24'Dortmund kiểm soát thế trận
Phút 24, Borussia Dortmund kiểm soát bóng vượt trội với tỷ lệ 25 - 75, buộc FC Tokyo chủ yếu lùi sâu phòng ngự. Tuy nhiên, thế trận chưa tạo ra khác biệt lớn khi số lần dứt điểm chỉ là 2 - 1 và tỷ số vẫn là 0 - 0.
- 31'Roméo Ritter nhận thẻ vàng phút 31
Phút 31, Roméo Ritter nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Trận đấu giữa FC Tokyo và Borussia Dortmund vẫn chưa có bàn thắng.
- 37'Dortmund kiểm soát bóng, Tokyo vẫn nguy hiểm
Bước sang phút 37', Borussia Dortmund đang kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng 26-74, nhưng FC Tokyo vẫn cho thấy sự nguy hiểm qua số lần dứt điểm 3-1. Thế trận vì vậy chưa hoàn toàn một chiều khi tỷ số vẫn là 0-0.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 46'Kashif Bangnagande vào sân đầu hiệp hai
Phút 46', Kashif Bangnagande vào sân thay Kento Hashimoto. FC Tokyo và Borussia Dortmund vẫn đang hòa 0-0, khi trận đấu bước vào hiệp hai.
- 46'Enzo dos Santos vào sân phút 46
Phút 46', Enzo dos Santos vào sân, thay Felix Nmecha. Đây là sự điều chỉnh nhân sự ngay sau giờ nghỉ khi trận đấu vẫn chưa có bàn thắng.
- 46'Hirokazu Ishihara vào sân phút 46
Phút 46, Hirokazu Ishihara vào sân thay Kein Sato. Sự điều chỉnh của FC Tokyo diễn ra trong bối cảnh Borussia Dortmund đang kiểm soát thế trận tốt hơn.
- 46'Masato Morishige vào sân đầu hiệp hai
Phút 46', Masato Morishige vào sân thay Hayato Inamura. FC Tokyo có sự điều chỉnh ngay đầu hiệp hai trong bối cảnh trận đấu vẫn chưa có bàn thắng.
- 46'Teruhito Nakagawa vào sân phút 46
Phút 46, Teruhito Nakagawa vào sân thay S. Homma. FC Tokyo và Borussia Dortmund vẫn đang hòa 0-0, khi hiệp hai bắt đầu với sự điều chỉnh nhân sự này.
- 46'Rio Omori vào sân thay Alexander Scholz
Phút 46', Rio Omori được tung vào sân thay Alexander Scholz.
- 46'Jan-Luca RIedl vào sân
Phút 46', Jan-Luca RIedl được tung vào sân khi FC Tokyo và Borussia Dortmund vẫn đang hòa 0-0. Sự điều chỉnh này mở đầu cho hiệp hai đầy chờ đợi.
- 46'Kota Tawaratsumida vào sân
Phút 46', Kota Tawaratsumida vào sân thay Marcelo Ryan. FC Tokyo có sự điều chỉnh ngay đầu hiệp hai trong thế trận Borussia Dortmund đang kiểm soát bóng nhiều hơn.
- 46'Nicolai Vallys vào sân ở phút 46
Phút 46, Nicolai Vallys vào sân thay Sei Muroya. Borussia Dortmund đang kiểm soát bóng nhiều hơn, nên sự điều chỉnh này có thể giúp FC Tokyo tạo thêm sức sống trong hiệp hai.
- 46'Fuki Yamada vào sân đầu hiệp hai
Phút 46', Fuki Yamada vào sân thay M. Nagakura. Sự điều chỉnh này đến trong bối cảnh Borussia Dortmund đang kiểm soát thế trận tốt hơn.
- 53'Hayate Tanaka vào sân phút 53
Phút 53, Hayate Tanaka được tung vào sân thay Seung-gyu Kim. Sự điều chỉnh này mang đến thêm lựa chọn cho đội bóng trong phần còn lại của trận đấu.
- 54'Fábio Silva mở tỷ số cho Borussia Dortmund
Phút 54, Fábio Silva dứt điểm bằng chân phải, đưa Borussia Dortmund vượt lên dẫn trước 0-1 trước FC Tokyo. Đây là bàn thắng mở tỷ số của trận đấu.
- 59'Miguel Adje vào sân thay Beier
Phút 59', Miguel Adje được tung vào sân, thay Maximilian Beier. Borussia Dortmund đang dẫn 0-1, và sự điều chỉnh này bổ sung thêm nhân sự cho thế trận phía trước.
- 59'Mathis Albert vào sân ở phút 59
Phút 59, Mathis Albert vào sân thay Samuele Inácio. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý sau khi Borussia Dortmund vừa ghi bàn.
- 59'Yan Couto vào sân thay Daniel Svensson
Phút 59', Yan Couto vào sân thay Daniel Svensson khi Borussia Dortmund đang dẫn 0-1.
- 59'Joane Gadou vào sân ở phút 59
Phút 59, Joane Gadou vào sân thay Fábio Silva. Borussia Dortmund đang dẫn 0-1, và sự điều chỉnh này mang đến thêm năng lượng cho đội hình.
- 59'Serhou Guirassy vào sân thay Waldemar Anton
Phút 59, Serhou Guirassy vào sân thay Waldemar Anton. Borussia Dortmund đang dẫn 0-1, và sự xuất hiện của Guirassy có thể giúp đội khách duy trì sức ép.
- 65'Shuto Nagano vào sân ở phút 65
Phút 65', Shuto Nagano được tung vào sân thay Kento Hashimoto. FC Tokyo đang bị dẫn trước, và sự điều chỉnh này có thể giúp đội chủ động hơn trong phần còn lại của trận đấu.
- 69'Ayman Azhil vào sân thay Yamamoto
Phút 69', Ayman Azhil vào sân, Takato Yamamoto rời trận. FC Tokyo đang bị Borussia Dortmund dẫn 0-1, và sự thay đổi này có thể tiếp thêm sức cho nỗ lực tìm bàn gỡ.
- 78'Yan Couto nhận thẻ vàng ở phút 78
Phút 78, Yan Couto nhận thẻ vàng sau một tình huống bị trọng tài thổi phạt. Hậu vệ này sẽ phải thận trọng hơn trong những phút còn lại.
- 80'Soma Anzai vào sân thay Takahiro Ko
Phút 80, Soma Anzai vào sân thay Takahiro Ko khi FC Tokyo đang bị Borussia Dortmund dẫn 0-1.
- 82'Dortmund kiểm soát, FC Tokyo rình rập
Bước sang phút 82, Borussia Dortmund kiểm soát bóng vượt trội với tỷ lệ 26 - 74, buộc FC Tokyo phần lớn thời gian phải lùi sâu chịu trận. Dù vậy, FC Tokyo vẫn cho thấy sự nguy hiểm trong những pha rình rập khi đang dẫn 4 - 1 về số lần dứt điểm.
- 86'Justin Lerma vào sân ở phút 86
Phút 86', Justin Lerma vào sân thay Enzo dos Santos. Những phút cuối đang trở nên căng thẳng khi Borussia Dortmund vẫn dẫn FC Tokyo 1-0.
- KTKết thúc: FC Tokyo 0-1 Borussia Dortmund
Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.
Cập nhật lúc 19:17 01/08/2026
Thông tin trận đấu
FC Tokyo sẽ đối đầu Borussia Dortmund trong khuôn khổ Giao hữu CLB. Trận đấu diễn ra lúc 17:00 ngày 01/08/2026 tại Grenada National Stadium.
Đây là cuộc chạm trán giữa FC Tokyo và Borussia Dortmund, nhưng các thông tin hiện có chưa nêu vị trí của hai đội, phong độ gần đây, lịch sử đối đầu hoặc mục tiêu cụ thể ngoài tính chất giao hữu. Vì vậy, chưa đủ cơ sở để đánh giá bên nào đang chiếm ưu thế trước giờ bóng lăn.
Khía cạnh chiến thuật chưa thể xác định
Thông tin về sơ đồ thi đấu, đội hình dự kiến, tình trạng lực lượng và những cầu thủ vắng mặt chưa được cung cấp. Do đó, các yếu tố quan trọng như cách FC Tokyo tổ chức phòng ngự, khả năng kiểm soát bóng của Borussia Dortmund hay những điểm nóng chiến thuật trong trận chưa thể nhận định cụ thể.
Trong một trận giao hữu, cách sử dụng nhân sự và thử nghiệm chiến thuật có thể ảnh hưởng đáng kể đến diễn biến trên sân. Tuy nhiên, khi chưa có danh sách cầu thủ thi đấu hoặc định hướng chiến thuật của hai đội, mọi dự đoán chi tiết đều có thể dẫn đến suy diễn vượt quá thông tin được xác nhận.
Nhận định trước giờ bóng lăn
Điểm chắc chắn duy nhất ở thời điểm này là FC Tokyo và Borussia Dortmund sẽ gặp nhau tại Grenada National Stadium lúc 17:00 ngày 01/08/2026. Trận đấu hứa hẹn thu hút sự chú ý nhờ sự góp mặt của hai đội, nhưng chưa thể đưa ra kết luận về kết quả, tỷ số hoặc ưu thế chiến thuật của mỗi bên.
Nhìn chung, người hâm mộ cần chờ thêm thông tin chính thức về đội hình và cách tiếp cận trận đấu để có cơ sở đánh giá đầy đủ hơn cuộc đối đầu giữa FC Tokyo và Borussia Dortmund.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)