Borussia Dortmund hạ FC Tokyo, Silva định đoạt trận giao hữu tại Grenada

37' Dortmund kiểm soát bóng, Tokyo vẫn nguy hiểm

Bước sang phút 37', Borussia Dortmund đang kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng 26-74, nhưng FC Tokyo vẫn cho thấy sự nguy hiểm qua số lần dứt điểm 3-1. Thế trận vì vậy chưa hoàn toàn một chiều khi tỷ số vẫn là 0-0.