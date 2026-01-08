Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng1 bàn
54'
Fábio Silva
Borussia Dortmund
Thẻ phạt
31'
Roméo Ritter
Borussia Dortmund
78'
Yan Couto
Borussia Dortmund
Đồ thị diễn biến
FC TokyoHT 45'Borussia Dortmund
Thống kê trận đấu
FC TokyoThống kêBorussia Dortmund
Borussia Dortmund kiểm soát thế trận với 66% thời lượng cầm bóng.
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Fábio Silva
Borussia Dortmund
1 bàn
Luca Reggiani
Borussia Dortmund
Điểm 7.5
Jobe Bellingham
Borussia Dortmund
Điểm 7.39
Kento Hashimoto
FC Tokyo
Điểm 7.25
Chấm điểm cầu thủ
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Borussia Dortmund
Sơ đồ 3-4-2-1
Dự bị
FC Tokyo
1 Hayate Tanaka3 Masato Morishige6 Kashif Bangnagande15 Rio Omori17 Nicolai Vallys20 Shuto Nagano21 Soma Anzai22 Hirokazu Ishihara33 Kota Tawaratsumida
Borussia Dortmund
2 Yan Couto9 Serhou Guirassy22 Joane Gadou28 Justin Lerma31 Silas Ostrzinski33 Alexander Meyer41 Mathis Albert42 Almugera Kabar43 Takato Yamamoto
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 54: Fábio Silva lập công cho Borussia Dortmund
Phong độ & thống kê mùa giải
FC Tokyo
5 trận gần nhất
BT
Borussia Dortmund
5 trận gần nhất
TBBTT
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)