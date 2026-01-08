Thống kê trận đấu FC Tokyo 0-1 Borussia Dortmund: Fábio Silva tỏa sáng, Borussia Dortmund giành trọn 3 điểm

Borussia Dortmund vượt qua FC Tokyo với tỷ số 1-0. Fábio Silva là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.69. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.