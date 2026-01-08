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    Thống kê trận đấu FC Tokyo 0-1 Borussia Dortmund: Fábio Silva tỏa sáng, Borussia Dortmund giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn01/08/2026 19:17

    Borussia Dortmund vượt qua FC Tokyo với tỷ số 1-0. Fábio Silva là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.69. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng1 bàn
    54'
    Fábio Silva
    Borussia Dortmund
    Thẻ phạt
    31'
    Roméo Ritter
    Borussia Dortmund
    78'
    Yan Couto
    Borussia Dortmund
    Đồ thị diễn biến
    FC TokyoHT 45'Borussia Dortmund

    Thống kê trận đấu

    FC TokyoThống kêBorussia Dortmund
    34%
    Kiểm soát bóng
    66%
    12
    Dứt điểm
    8
    5
    Trúng đích
    6
    4
    Phạt góc
    4
    13
    Phạm lỗi
    9
    3
    Việt vị
    1
    3
    Thủ môn cứu thua
    4
    Borussia Dortmund kiểm soát thế trận với 66% thời lượng cầm bóng.

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Fábio Silva
    Fábio Silva
    Borussia Dortmund
    1 bàn
    Luca Reggiani
    Luca Reggiani
    Borussia Dortmund
    Điểm 7.5
    Jobe Bellingham
    Jobe Bellingham
    Borussia Dortmund
    Điểm 7.39
    Kento Hashimoto
    Kento Hashimoto
    FC Tokyo
    Điểm 7.25

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    FC Tokyo
    7.25
    Kento Hashimoto
    6.97
    Kento Hashimoto
    6.8
    Takahiro Ko
    6.75
    Sei Muroya
    6.75
    Kein Sato
    6.73
    Hayato Inamura
    6.69
    Marcelo Ryan
    6.67
    Alexander Scholz
    6.62
    S. Homma
    6.6
    Seung-gyu Kim
    6.57
    M. Nagakura
    6.55
    Shuto Nagano
    6.51
    Soma Anzai
    6.3
    Teruhito Nakagawa
    6.29
    Hirokazu Ishihara
    6.25
    Masato Morishige
    6.23
    Rio Omori
    6.22
    Kashif Bangnagande
    6.13
    Hayate Tanaka
    6.09
    Nicolai Vallys
    6.08
    Kota Tawaratsumida
    5.87
    Fuki Yamada
    Borussia Dortmund
    7.69
    Fábio SilvaMOTM1 bàn
    7.5
    Luca Reggiani
    7.39
    Jobe Bellingham
    7.01
    Waldemar Anton
    6.9
    Daniel Svensson
    6.79
    Felix Nmecha
    6.79
    Maximilian Beier
    6.71
    Samuele Inácio
    6.64
    Carney Chukwuemeka
    6.6
    Patrick Drewes
    6.58
    Takato Yamamoto
    6.56
    Mathis Albert
    6.56
    Enzo dos Santos
    6.56
    Ayman Azhil
    6.51
    Serhou Guirassy
    6.23
    Yan Couto
    6.2
    Joane Gadou

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    FC Tokyo
    Sơ đồ 4-4-2
    Borussia Dortmund
    Sơ đồ 3-4-2-1
    2
    Sei Muroya
    4
    Hayato Inamura
    8
    Takahiro Ko
    9
    Marcelo Ryan
    10
    Kein Sato
    18
    Kento Hashimoto
    19
    S. Homma
    24
    Alexander Scholz
    26
    M. Nagakura
    42
    Kento Hashimoto
    81
    Seung-gyu Kim
    3
    Waldemar Anton
    7
    Jobe Bellingham
    8
    Felix Nmecha
    14
    Maximilian Beier
    17
    Carney Chukwuemeka
    21
    Fábio Silva
    24
    Daniel Svensson
    30
    Patrick Drewes
    40
    Samuele Inácio
    49
    Luca Reggiani
    52
    Roméo Ritter
    Dự bị
    FC Tokyo
    1 Hayate Tanaka3 Masato Morishige6 Kashif Bangnagande15 Rio Omori17 Nicolai Vallys20 Shuto Nagano21 Soma Anzai22 Hirokazu Ishihara33 Kota Tawaratsumida
    Borussia Dortmund
    2 Yan Couto9 Serhou Guirassy22 Joane Gadou28 Justin Lerma31 Silas Ostrzinski33 Alexander Meyer41 Mathis Albert42 Almugera Kabar43 Takato Yamamoto

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 54: Fábio Silva lập công cho Borussia Dortmund

    Phong độ & thống kê mùa giải

    FC Tokyo
    5 trận gần nhất
    BT
    Borussia Dortmund
    5 trận gần nhất
    TBBTT
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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