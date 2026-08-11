Brann vượt qua Apollon Limassol 4-2 trong màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở Trong trận đấu thuộc vòng loại thứ ba UEFA Europa Conference League trên sân Alphamega Stadium, Brann đã đánh bại Apollon Limassol với tỷ số 4-2. Dù hai lần nỗ lực gỡ hòa muộn màng, đội chủ nhà Apollon Limassol vẫn đành chấp nhận thất bại sau màn bùng nổ bàn thắng ở những phút cuối.

Apollon Limassol 2 - 4 Brann Kết thúc (hiệp phụ) 0' Trận đấu bắt đầu Apollon Limassol tiếp đón Brann.

12' Apollon Limassol tạo sức ép từ các quả phạt góc Nhập cuộc chủ động trong 12 phút đầu tiên, Apollon Limassol liên tục gia tăng sức ép và sớm tạo ra lợi thế với 3-0 phạt góc. Tuy nhiên, thế trận vẫn đang hòa 0-0 khi Brann tập trung phòng ngự số đông dù đã chịu 0-1 phạm lỗi.

16' K. M. Ingason mở tỷ số cho Brann Phút 16, nhận đường chuyền dọn cỗ từ E. Gudmundsson , K. M. Ingason dứt điểm chính xác ghi bàn mở tỷ số 0-1 cho Brann. Bàn thắng sớm giúp đại diện Na Uy chiếm lợi thế quan trọng ngay trên sân Alphamega Stadium của Apollon Limassol.

24' Apollon Limassol nỗ lực ép sân tìm bàn gỡ Đến phút 24, Apollon Limassol nỗ lực đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ sau khi để Brann dẫn trước 0-1. Dù tỷ lệ kiểm soát bóng vẫn ở thế cân bằng 50% - 50%, Apollon Limassol tạo ra sự chủ động hơn ở các tình huống cố định với 3 - 0 quả phạt góc, trong khi chỉ số phạm lỗi giữa hai bên đang là 2 - 3.

30' F. Knudsen nhận thẻ vàng ở phút 30 Phút 30, cầu thủ F. Knudsen bên phía Brann đã phải nhận một chiếc thẻ vàng từ trọng tài. Việc dính thẻ phạt buộc đội khách phải thi đấu cẩn trọng hơn nhằm bảo toàn lợi thế 0-1 trên sân Alphamega Stadium.

32' N. Castro nhận thẻ vàng, Brann liên tiếp bị cảnh cáo Phút 32, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo N. Castro bên phía Brann. Đây đã là thẻ vàng thứ hai của đội khách chỉ trong ít phút sau án phạt dành cho F. Knudsen ở phút 29, dù họ vẫn đang nắm lợi thế dẫn trước Apollon Limassol 0-1.

36' Apollon Limassol gia tăng sức ép tìm bàn gỡ Đến phút 36, Brann vẫn bảo toàn lợi thế 0-1 dù thế trận diễn ra giằng co với tỷ lệ cầm bóng 50%-50%. Apollon Limassol nỗ lực dâng cao tìm bàn gỡ và chiếm ưu thế ở chỉ số phạt góc 3-0, trong khi đội khách sẵn sàng phạm lỗi để ngắt nhịp đối phương với chỉ số phạm lỗi 2-5.

43' Thẻ vàng cho A. Ozbolt bên phía Apollon Limassol Phút 43, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo A. Ozbolt bên phía Apollon Limassol. Trong thế đang bị Brann dẫn trước 0-1, việc đội chủ nhà phải nhận thẻ phạt khiến áp lực tâm lý càng gia tăng ở cuối hiệp một.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' Apollon Limassol gia tăng áp lực tìm bàn gỡ Bước sang phút 48, Apollon Limassol đang nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ trong thế bị Brann dẫn trước 0 - 1. Dù tỷ lệ cầm bóng cân bằng 50% - 50% , đội chủ nhà tạo ra sức ép đáng kể nhờ chỉ số phạt góc vượt trội 6 - 0 .

58' Thêm thẻ vàng cho Brann sau án phạt của K. M. Ingason Phút 58, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo K. M. Ingason bên phía Brann. Đội khách đang phải chịu nhiều sức ép và liên tục bị thổi phạt trong nỗ lực bảo vệ tỷ số 0-1.

61' Apollon Limassol dồn lực tìm bàn gỡ Bước sang phút 61, Apollon Limassol nỗ lực dâng cao tìm bàn gỡ dù vẫn đang bị Brann dẫn trước 0-1. Dù thời lượng cầm bóng giữa hai đội duy trì ở mức cân bằng 50% - 50%, đội chủ nhà tạo ra sự áp đảo rõ rệt ở các tình huống cố định với số quả phạt góc 6 - 1, trong khi hai bên liên tục va chạm với chỉ số phạm lỗi 6 - 8.

73' Thẻ vàng phạt L. Konomis ở phút 73 Phút 73, trọng tài rút thẻ vàng dành cho L. Konomis bên phía Apollon Limassol. Trong thế bị Brann dẫn 0-1 ngay tại Alphamega Stadium, đội chủ nhà đang gặp rất nhiều khó khăn và bắt đầu đánh mất sự bình tĩnh trong các tình huống tranh chấp.

74' Apollon Limassol tung Assuncao vào sân tìm bàn gỡ Phút 74, Apollon Limassol có sự thay đổi người khi G. Assuncao được tung vào sân thế chỗ A. Ozbolt . Trong bối cảnh đang bị Brann dẫn 0-1 ngay tại Alphamega Stadium, đội chủ nhà rất cần những nhân tố mới để gia tăng sức ép trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

74' Apollon Limassol tung I. Ugbo vào sân tìm bàn gỡ Phút 74, Apollon Limassol có sự thay đổi nhân sự trên hàng công khi I. Ugbo vào sân thay thế cho B. Thomas . Trong thế bị Brann dẫn trước 0-1, ban huấn luyện đội chủ nhà buộc phải tăng cường sức tấn công nhằm tìm kiếm bàn quân bình tỷ số trong những phút còn lại.

74' Brann tung N. Holm vào sân ở phút 74 Phút 74, Brann thực hiện sự thay đổi người khi N. Holm vào sân thay cho E. Gudmundsson . Đội khách đang nắm lợi thế dẫn 0-1 và việc bổ sung nhân sự tươi mới hứa hẹn sẽ giúp họ duy trì sự chủ động trong những phút còn lại của trận đấu.

76' Apollon Limassol nỗ lực gia tăng sức ép Bước sang phút 76, Apollon Limassol đang dốc sức tìm bàn gỡ khi vượt trội về chỉ số phạt góc 6 - 1 . Dù thời lượng cầm bóng đang ở thế cân bằng 50% - 50% , đội chủ nhà vẫn gặp nhiều thách thức trước Brann khi chưa thể san bằng tỷ số 0 - 1 .

81' Brann điều chỉnh nhân sự: V. Dragsnes vào sân ở phút 81 Phút 81, câu lạc bộ Brann quyết định thay người khi V. Dragsnes được tung vào sân để thay thế cho J. Soltvedt . Đội khách đang nỗ lực làm tươi mới lực lượng nhằm bảo vệ lợi thế dẫn trước 0-1 trước Apollon Limassol trong những phút cuối trận.

84' Brann nhận thêm thẻ vàng ở phút 84 Phút 84, đại diện Brann tiếp tục nhận thêm một chiếc thẻ vàng từ trọng tài. Trong thế trận đang nắm lợi thế dẫn 0-1 từ phút 16, đội khách phải nỗ lực thi đấu tập trung để bảo toàn tỷ số tại sân Alphamega Stadium.

86' I. Ljubic gỡ hòa 1-1 muộn cho Apollon Limassol Phút 86, từ đường kiến tạo của M. Brown , I. Ljubic lập công đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Bàn thắng san bằng tỷ số 1-1 muộn màng mang về niềm vui vỡ òa cho Apollon Limassol ngay trên sân nhà Alphamega Stadium.

88' Brann điều chỉnh hàng công: B. Finne vào sân ở phút 88 Phút 88, Brann quyết định điều chỉnh nhân sự khi tung B. Finne vào sân thay cho N. Wassberg . Ngay sau khi để Apollon Limassol gỡ hòa 1-1 ở phút 86, đội khách hy vọng sự xuất hiện của nhân tố mới sẽ giúp họ tạo nên khác biệt trong những phút cuối trận.

88' Brann tung S. Magnusson vào sân ở phút 88 Phút 88, ban huấn luyện Brann quyết định rút N. Castro ra nghỉ để nhường chỗ cho S. Magnusson . Đội khách muốn làm mới nhân sự nhằm đảm bảo sự an toàn ở những phút cuối trận sau khi vừa bị gỡ hòa 1-1.

89' Tỷ số 1-1 giằng co đến phút 89 Tiến sát cột mốc phút 89, Apollon Limassol và Brann vẫn đang duy trì thế trận giằng co với tỷ số 1-1 cùng tỷ lệ cầm bóng 50% - 50%. Dù hai bên thi đấu đầy quyết liệt với 10 - 10 lần phạm lỗi, Apollon Limassol tạo ra nhiều sức ép hơn ở các tình huống cố định nhờ vượt trội về chỉ số phạt góc 6 - 1.

90' Apollon Limassol điều chỉnh nhân sự ở phút 90 Phút 90, Apollon Limassol thực hiện sự thay đổi người khi A. Shikkis được tung vào sân thế chỗ B. Gaspar . Đội chủ nhà đưa ra sự điều chỉnh này ngay sau khi tìm được bàn quân bình tỷ số 1-1 ở những phút cuối trận.

90' Apollon Limassol tung E. Aiwu vào sân ở phút 90 Phút 90 : Apollon Limassol thực hiện sự thay đổi người khi E. Aiwu vào sân thay thế J. Kvida. Ngay sau khi gỡ hòa 1-1 ở phút 86, đội chủ nhà tiếp tục có sự điều chỉnh nhân sự trong những phút thi đấu chính thức cuối cùng.

90+2' Apollon Limassol thay người ở những phút bù giờ Ở phút 90+2', Apollon Limassol thực hiện sự thay đổi nhân sự khi K. Balogiannis vào sân thay cho D. Escriche. Sau khi có bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 86, đội chủ nhà muốn làm tươi mới đội hình trong những giây cuối trận.

90+6' N. Holm tỏa sáng phút 90+6, Brann vươn lên dẫn 1-2 Đúng vào phút 90+6, N. Holm ghi bàn thắng quan trọng giúp Brann vượt lên dẫn trước Apollon Limassol với tỷ số 1-2. Pha lập công nghẹt thở ở những giây bù giờ cuối cùng đã giúp Brann tái lập lợi thế ngay tại sân Alphamega Stadium.

91' Hiệp phụ Trận đấu bước vào hiệp phụ.

92' G. Weissbeck xé lưới Brann gỡ hòa 2-2 cho Apollon Limassol Đúng phút 92, G. Weissbeck tỏa sáng với bàn thắng gỡ hòa 2-2 quý giá cho Apollon Limassol. Dù chịu lép vọt về tỷ lệ cầm bóng 33% - 67% so với Brann, đội chủ nhà vẫn tạo nên màn rượt đuổi tỷ số đầy kịch tính ở những phút bù giờ.

94' N. Holm ghi bàn phút 94, Brann lại vượt lên Phút 94, N. Holm dứt điểm chuẩn xác sau đường kiến tạo của K. Eriksen, nâng tỷ số lên 2-3 cho Brann. Trận đấu đang diễn ra đầy kịch tính với màn rượt đuổi tỷ số không tưởng ở những phút bù giờ.

100' Thẻ vàng cho A. Shikkis ở phút 100 Phút 100, trọng tài rút thẻ vàng phạt A. Shikkis bên phía Apollon Limassol . Trong thế trận rượt đuổi tỷ số nghẹt thở khi đội nhà đang bị Brann dẫn 2-3, sức ép tâm lý khiến các cầu thủ Apollon Limassol khó giữ được sự bình tĩnh ở những phút bù giờ cuối cùng.

101' Brann áp đảo thời lượng kiểm soát bóng Bước sang phút 101, Brann đang làm chủ hoàn toàn cuộc chơi với tỷ lệ kiểm soát bóng 25% - 75% để duy trì lợi thế tỷ số 2 - 3. Ở chiều ngược lại, Apollon Limassol nỗ lực tận dụng các tình huống cố định để gây ép sân, thể hiện qua chỉ số phạt góc 6 - 1 .

105' K. Eriksen lập công, Brann nới rộng cách biệt lên 2-4 Phút 105, từ đường kiến tạo của V. Dragsnes , K. Eriksen dứt điểm chính xác để ghi bàn thắng cho đội khách. Pha lập công này giúp Brann nới rộng cách biệt lên 2-4 trước Apollon Limassol ngay trong thời gian thi đấu hiệp phụ.

106' Brann tung D. Mbacke vào sân thay F. Knudsen Phút 106, Brann thực hiện sự thay đổi nhân sự khi D. Mbacke được tung vào sân thế chỗ F. Knudsen . Trong bối cảnh đang dẫn trước 2-4 ở hiệp phụ, quyết định này được kỳ vọng sẽ giúp đội khách duy trì sự chắc chắn cho hàng thủ trong những phút còn lại.

106' Apollon Limassol tung C. Duodu vào sân ở phút 106 Ở phút 106, Apollon Limassol thực hiện sự thay đổi người khi C. Duodu được tung vào sân thay cho G. Weissbeck . Trong bối cảnh đang bị Brann dẫn trước 2-4 ở hiệp phụ, đội chủ nhà buộc phải bổ sung nhân sự tươi mới với hy vọng xoay chuyển tình thế trong những phút còn lại.

114' Brann kiểm soát thế trận ở những phút cuối Bước sang phút 114, Brann vẫn kiểm soát thế trận với tỷ lệ giữ bóng 25% - 75% trước Apollon Limassol nhằm bảo vệ tỷ số 2 - 4. Dù lép vế, chủ nhà Apollon Limassol nỗ lực tìm cơ hội từ các pha bóng cố định khi vượt trội 7 - 1 về phạt góc, trong trận đấu va chạm quyết liệt với 12 - 10 lần phạm lỗi.

118' Thẻ vàng cho K. M. Ingason ở phút 118 Phút 118, cầu thủ K. M. Ingason bên phía Brann đã phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Dù vậy, đội khách Brann vẫn đang nắm lợi thế lớn khi dẫn trước Apollon Limassol với tỷ số 2-4 trong những phút cuối hiệp phụ.

118' K. M. Ingason nhận thẻ đỏ ở phút 118 Phút 118, K. M. Ingason bên phía Brann đã phải nhận thẻ đỏ rời sân sau khi dính thẻ vàng thứ hai. Dù chỉ còn thi đấu với 10 người ở những phút cuối cùng của hiệp phụ, Brann vẫn đang duy trì lợi thế dẫn trước Apollon Limassol với tỷ số 2-4.

KT Kết thúc: Apollon Limassol 2-4 Brann Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 4.

Cập nhật lúc 02:35 12/08/2026

Đội hình chính thức Apollon Limassol Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Hernan Losada Brann Sơ đồ 4-3-3 · HLV Eirik Horneland 22 Philipp Kühn 76 Bruno Gaspar 37 Leonidas Konomis 44 Josef Kvida 14 Giorgos Malekkidis 5 Morgan Brown 77 Ivan Ljubić 30 Dani Escriche 27 Gaetan Weissbeck 23 Brandon Thomas 9 Alen Ožbolt 1 Mathias Dyngeland 21 Denzel De Roeve 3 Fredrik Pallesen Knudsen 23 Thore Pedersen 17 Joachim Soltvedt 19 Eggert Aron Guðmundsson 18 Jacob Lungi Sørensen 25 Niklas Jensen Wassberg 10 Kristall Máni Ingason 16 Kristian Eriksen 9 Niklas Castro Dự bị Apollon Limassol 41 Peter Leeuwenburgh 4 Emanuel Aiwu 19 Nearchos Zinonos 26 Antreas Shikkis 38 Konstantinos Balogiannis 11 Evangelos Andreou 12 Gustavo Assunção 17 Clinton Duodu 18 Andreas Athanasiou Brann 12 Simen Vidtun Nilsen 36 Håkon Melås Hellesøy 6 Cheick Mbacke Diop 20 Vetle Dragsnes 32 Markus Haaland 11 Bård Finne 22 Sævar Atli Magnússon 29 Noah Jean Holm Cập nhật đội hình lúc 23:31 11/08/2026

Apollon Limassol Thống kê Brann 25% Kiểm soát bóng 75% 9 Trúng đích 6 9 Phạt góc 1 13 Phạm lỗi 12 2 Việt vị 0

Trận đấu giữa Apollon Limassol và Brann sẽ chính thức diễn ra vào lúc 00h00 ngày 12/08/2026 trên sân vận động Alphamega Stadium, thuộc khuôn khổ giải đấu UEFA Europa Conference League. Màn so tài này thu hút sự chú ý khi đội chủ nhà đang duy trì màn trình diễn đầy ấn tượng, trong khi đại diện khách mời nỗ lực tìm kiếm sự ổn định.

Phong độ thi đấu gần đây của hai đội

Đội chủ nhà Apollon Limassol đang bước vào trận đấu với sự tự tin rất cao. Thống kê ở 3 trận đấu gần nhất cho thấy đội bóng này đạt thành tích toàn thắng tuyệt đối cả 3 trận. Việc duy trì được mạch thắng liên tiếp giúp tâm lý của các cầu thủ Apollon Limassol trở nên vô cùng hưng phấn trước giờ bóng lăn.

Ở chiều ngược lại, Brann lại thể hiện một bộ mặt thiếu ổn định trong những lần ra sân gần đây. Trong 3 trận đấu gần nhất, đội khách chỉ giành được 1 chiến thắng, hòa 1 trận và để thất bại 1 trận. Phong độ trồi sụt này buộc Brann phải thi đấu cẩn trọng hơn nếu muốn tạo ra bất ngờ trên sân khách.

Lịch sử đối đầu giữa Apollon Limassol và Brann

Xét về khía cạnh đối đầu trực tiếp, hai đội bóng chỉ mới chạm trán nhau đúng 1 lần trong khoảng thời gian gần đây. Ở lần đụng độ duy nhất đó, Apollon Limassol là đội giành được chiến thắng, trong khi Brann chưa thể có được niềm vui trước đối thủ.

Nhận định cục diện trận đấu

Lợi thế sân nhà Alphamega Stadium cùng chuỗi 3 trận thắng liên tiếp đang biến Apollon Limassol thành thử thách vô cùng lớn. Sự tự tin từ kết quả đối đầu ở lần gặp nhau trước đó cũng tiếp thêm động lực cho đại diện Cyprus.

Về phía Brann, chuyến làm khách này dự báo sẽ mang đến nhiều khó khăn. Để thu về một kết quả tích cực, họ cần nhanh chóng xóc lại tinh thần và khắc phục những hạn chế vốn đã khiến họ đánh mất điểm số trong những trận đấu vừa qua.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Apollon Limassol · 1 thắng 0 hòa Brann · 0 thắng Brann 0 - 1 Apollon Limassol AL

Apollon Limassol 5 trận gần nhất T T T H T 3 Trận 3-0-0 T-H-B 8 Ghi (TB 2.7) 0 Thủng lưới Brann 5 trận gần nhất B T T B H 3 Trận 1-1-1 T-H-B 5 Ghi (TB 1.7) 4 Thủng lưới