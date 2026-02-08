Brentford phá kỷ lục chuyển nhượng mua Mamadou Sangare với giá 38,5 triệu bảng Brentford chính thức chiêu mộ tiền vệ Mamadou Sangare từ Lens với mức phí kỷ lục 38,5 triệu bảng. Bản hợp đồng 5 năm mang tới sự bổ sung chất lượng cho tuyến giữa của "Bầy ong".

Brentford đã hoàn tất thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Mamadou Sangare từ CLB Lens. Dù mức phí không được công bố chính thức, các nguồn tin uy tín xác nhận con số rơi vào khoảng 38,5 triệu bảng – cột mốc kỷ lục mới trong lịch sử chuyển nhượng của đội bóng nước Anh.

Mamadou Sangare sẽ chơi ở Ngoại hạng Anh mùa tới. Ảnh: Getty.

Ngôi sao 24 tuổi người Mali vừa ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm với đội chủ sân Gtech Community, đi kèm điều khoản tự động gia hạn thêm 12 tháng. Sangare cập bến Ngoại hạng Anh sau một mùa giải bùng nổ, đóng vai trò nhân tố trụ cột giúp Lens cán đích ở vị trí Á quân Ligue 1 và giành chức vô địch Cúp Quốc gia Pháp.

Mảnh ghép hoàn hảo cho tuyến giữa

Trải qua thời gian rèn giũa dưới dạng cho mượn từ Rapid Vienna trước khi tỏa sáng tại Lens, Sangare đã có 29 lần ra sân tại Ligue 1 mùa trước. Phong độ ổn định cùng khả năng bao quát không gian ấn tượng của anh đã chinh phục hoàn toàn ban huấn luyện Brentford.

Đánh giá về tân binh đắt giá nhất lịch sử CLB, HLV trưởng Keith Andrews chia sẻ trên trang chủ đội bóng: "Mamadou là mục tiêu mà chúng tôi theo dõi từ rất lâu. Cậu ấy sở hữu những phẩm chất biệt lập, cung cấp đúng những giải pháp mà hàng tiền vệ của chúng tôi đang còn thiếu. Đây là sự bổ sung hoàn hảo để nâng cấp sức mạnh tuyến giữa hiện tại."

Bước chuyển giao lực lượng tại Brentford

Động thái vung tiền chiêu mộ Sangare diễn ra ngay sau khi Brentford đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng sớm với tiền vệ kỳ cựu Jordan Henderson – người đang tích cực đàm phán để chuyển sang khoác áo Chelsea. Việc chia tay Henderson giúp "Bầy ong" dọn đường cả về quỹ lương lẫn vị trí chiến thuật cho ngôi sao trẻ người Mali.

Ở cấp độ quốc tế, Sangare đã có 16 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Mali. Sự hiện diện của tiền vệ này hứa hẹn sẽ mang đến sức mạnh tranh chấp, khả năng tịnh tiến bóng kịch tính và làn gió mới cho Brentford trong chiến dịch Premier League sắp tới.