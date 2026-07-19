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    Bukayo Saka lập hat-trick giúp Anh hạ Pháp 6-4 trong trận cầu điên rồ nhất World Cup

    Tuệ Nhân19/07/2026 08:44

    Trong một đêm không tưởng tại đấu trường World Cup, cú hat-trick của Bukayo Saka cùng sự bùng nổ của Declan Rice đã giúp Tam sư vượt qua Pháp với tỷ số 6-4 sau màn rượt đuổi nghẹt thở.

    Trận đại chiến giữa Anh và Pháp không chỉ là một cuộc đối đầu giữa hai thế lực bóng đá, mà đã trở thành một trong những màn rượt đuổi tỷ số điên rồ nhất lịch sử World Cup. Với 10 bàn thắng được ghi, sân chơi lớn nhất hành tinh đã chứng kiến sự thăng hoa tột đỉnh của các ngôi sao tấn công, đặc biệt là Bukayo Saka và Declan Rice.

    Khởi đầu bùng nổ và sự thống trị của Declan Rice

    Ngay từ phút thứ 3, tuyển Anh đã dội một gáo nước lạnh vào tham vọng của người Pháp. Declan Rice, dù vừa trải qua một mùa giải khắc nghiệt và lộ rõ vẻ mệt mỏi, vẫn cho thấy giá trị của một "động cơ" vĩnh cửu nơi tuyến giữa. Anh là người khai thông thế bế tắc, tạo tiền đề cho một kịch bản không ai có thể ngờ tới.

    Declan Rice ghi bàn mở tỷ số ngay phút thứ 3 cho tuyển Anh trong trận gặp Pháp.
    Declan Rice – 8.2 điểm. Dù trông khá mệt mỏi sau một giải đấu khắc nghiệt, Rice vẫn là "động cơ" quan trọng nhất nơi tuyến giữa. Anh là người khai thông thế bế tắc với bàn thắng mở tỷ số ngay phút thứ 3. Ảnh: Sky Sports.

    Bên cạnh Rice, sự điềm tĩnh của Ezri Konsa đã giúp hàng thủ Anh đứng vững trong những phút đầu. Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng ngự, Konsa còn trực tiếp ghi bàn thắng đầu tiên của mình tại World Cup để nhân đôi cách biệt lên 2-0, một khoảnh khắc chắc chắn sẽ còn được nhắc lại nhiều lần trong sự nghiệp của hậu vệ này.

    Ezri Konsa ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho tuyển Anh.
    Ezri Konsa – 7.1 điểm. Konsa thể hiện sự điềm tĩnh thường thấy trong các pha xử lý bóng và có khoảnh khắc đáng nhớ khi ghi bàn thắng đầu tiên tại đấu trường World Cup để nâng tỷ số lên 2-0 cho Anh. Ảnh: Sky Sports.

    Đêm diễn rực rỡ của Bukayo Saka

    Nếu phải tìm ra một cái tên làm lu mờ tất cả các vì sao trên sân, đó chính là Bukayo Saka. Tiền đạo thuộc biên chế Arsenal đã có một màn trình diễn đạt điểm gần như tuyệt đối. Tốc độ, sự lắt léo và khả năng dứt điểm sắc lẹm của Saka đã biến cánh trái của đội tuyển Pháp trở thành một "tử địa".

    Bukayo Saka tỏa sáng rực rỡ với cú hat-trick vào lưới đội tuyển Pháp.
    Bukayo Saka – 9.1 điểm. Ngôi sao sáng nhất trận đấu với một cú hat-trick đẳng cấp. Tốc độ và sự lắt léo của tiền đạo Arsenal khiến cánh trái của Pháp bị đe dọa. Ảnh: Sky Sports.

    Cú hat-trick của Saka không chỉ đến từ nỗ lực cá nhân mà còn là kết quả của những pha phối hợp nhuần nhuyễn. Eberechi Eze, với những pha rê dắt kỹ thuật đầy mềm mại, đã cung cấp "nguồn nhựa sống" cho hàng công và trực tiếp kiến tạo để Saka ghi bàn thắng thứ hai.

    Eberechi Eze kiến tạo cho Saka ghi bàn trong trận đấu với Pháp.
    Eberechi Eze – 7.5 điểm. Eze mang đến sự mềm mại cho lối chơi của Anh bằng những pha rê dắt kỹ thuật. Anh là tác giả của pha kiến tạo để Saka ghi bàn thắng thứ hai. Ảnh: Getty.

    Hàng thủ đối mặt với áp lực khủng khiếp

    Dù ghi được tới 6 bàn thắng, nhưng việc để thủng lưới 4 bàn cho thấy tuyển Anh đã có những thời điểm đánh mất kiểm soát. Dean Henderson đã phải làm việc hết công suất trong hiệp một để từ chối những cơ hội mười mươi từ Kylian Mbappe và Ousmane Dembele.

    Thủ môn Dean Henderson có nhiều pha cứu thua xuất sắc trước các chân sút Pháp.
    Dean Henderson – 6.6 điểm. Henderson có nhiều pha cứu thua xuất sắc để từ chối các cơ hội mười mươi của Mbappe và Dembele trong hiệp một. Ảnh: Sky Sports.

    Marc Guehi và Jarell Quansah đã có hiệp một ổn định, nhưng sự xuống sức trong hiệp hai đã lộ ra những khoảng trống chết người. Guehi đã để các chân sút Pháp vượt qua quá dễ dàng trong một vài tình huống then chốt, khiến trận đấu trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

    Hậu vệ Marc Guehi trong trận đấu căng thẳng với đội tuyển Pháp.
    Marc Guehi – 6.7 điểm. Guehi ổn định trong khâu phân phối bóng và phối hợp tốt với các đồng đội ở hiệp thi đấu thứ nhất. Tuy nhiên, trong hiệp hai, anh đã có những khoảnh khắc để các chân sút bên phía Pháp vượt qua quá dễ dàng. Ảnh: Getty.

    Bellingham ấn định chiến thắng lịch sử

    Trận đấu chỉ thực sự ngã ngũ khi Jude Bellingham được tung vào sân. Dù chỉ góp mặt hơn 10 phút cuối trận, ngôi sao của Real Madrid vẫn kịp để lại dấu ấn bằng bàn thắng thứ sáu, dập tắt mọi hy vọng lội ngược dòng của Les Bleus.

    Jude Bellingham ghi bàn thắng ấn định tỷ số 6-4 cho tuyển Anh.
    Jude Bellingham – 7.2 điểm. Dù chỉ góp mặt hơn 10 phút, Bellingham vẫn để lại dấu ấn lớn khi ghi bàn thắng thứ sáu để ấn định tỷ số 6-4 cho Anh. Ảnh: Sky Sports.

    Chiến thắng 6-4 này không chỉ giúp Anh tiến sâu tại giải đấu mà còn khẳng định sức mạnh tấn công đáng sợ của thế hệ cầu thủ mới. Một trận đấu sẽ còn được lưu danh vào sử sách như một trong những cuộc đối đầu kịch tính nhất giữa hai nền bóng đá hàng đầu châu Âu.

    Bảng điểm chi tiết các cầu thủ tuyển Anh

    Cầu thủĐiểm sốGhi chú
    Bukayo Saka9.1Hat-trick, cầu thủ xuất sắc nhất trận
    Declan Rice8.2Mở tỷ số, điều tiết lối chơi
    Eberechi Eze7.5Kiến tạo, rê dắt kỹ thuật
    Jude Bellingham7.2Ghi bàn ấn định tỷ số
    Ezri Konsa7.1Ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0
    Ivan Toney7.1Làm tường hiệu quả
    Marcus Rashford6.9Cú sút xa nguy hiểm trong hiệp một
    Marc Guehi6.7Ổn định hiệp một, lúng túng hiệp hai
    Morgan Rogers6.7Kéo bóng trực diện tốt
    Dean Henderson6.6Nhiều pha cứu thua quan trọng
    Jarell Quansah6.5Thi đấu tròn vai
    Djed Spence6.1Mang về quả penalty ở phút 87

    Chấm điểm dựa trên dữ liệu từ BongDa.com.vn.

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      Bukayo Saka lập hat-trick giúp Anh hạ Pháp 6-4 trong trận cầu điên rồ nhất World Cup
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