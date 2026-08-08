Pháp luật - Đời sống “Bước chân chiến sĩ - Vì Nhân dân phục vụ”: Rèn luyện bản lĩnh, hướng về biển đảo quê hương Sáng 8/8, tại Quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương - Đà Lạt, Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức chương trình chạy bộ “Bước chân chiến sĩ - Vì Nhân dân phục vụ” tuần thứ 2.

Chương trình “Bước chân chiến sĩ - Vì Nhân dân phục vụ” tuần thứ 2 thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lâm Đồng tham gia

Chương trình “Bước chân chiến sĩ - Vì Nhân dân phục vụ” lần này được thực hiện với chủ đề “Tuổi trẻ Công an tỉnh Lâm Đồng - Bản lĩnh trên địa bàn, vững vàng cùng biển đảo”, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân tham gia.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục, thể thao trong cán bộ, chiến sĩ; góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực, ý chí và bản lĩnh, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Các thành viên tham gia chương trình chạy bộ được chứng kiến màn biểu diễn võ thuật đầy uy lực của lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mở đầu chương trình, lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Lâm Đồng biểu diễn võ thuật với những bài quyền, động tác chiến đấu được thực hiện đồng bộ, mạnh mẽ và dứt khoát. Phần biểu diễn không chỉ tạo khí thế cho chương trình mà còn góp phần giới thiệu quá trình rèn luyện thể lực, kỹ năng nghiệp vụ, khả năng xử lý tình huống và tinh thần sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

Chương trình chạy bộ “Bước chân chiến sĩ - Vì Nhân dân phục vụ” đang tạo thêm nét đẹp cho Đà Lạt ngàn hoa

Sau phần biểu diễn võ thuật, cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân cùng tham gia đường chạy quanh Hồ Xuân Hương. Hoạt động không chỉ tạo môi trường rèn luyện sức khỏe mà còn góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an gần gũi, trách nhiệm, thân thiện, vì Nhân dân phục vụ.

Chương trình chạy bộ “Bước chân chiến sĩ - Vì Nhân dân phục vụ” đang tạo thêm nét đẹp cho Đà Lạt ngàn hoa

Việc người dân cùng tham gia đường chạy tạo nên sự lan tỏa tích cực của phong trào, qua đó tăng cường giao lưu, gắn kết giữa lực lượng Công an với Nhân dân. Những hoạt động thiết thực này góp phần củng cố niềm tin, sự đồng thuận của Nhân dân, nâng cao hiệu quả công tác dân vận và xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở.

Chương trình cũng tổ chức không gian giao lưu âm nhạc với các ca khúc ca ngợi quê hương, đất nước, người chiến sĩ Công an và tình yêu biển, đảo. Sự kết hợp giữa rèn luyện thể chất, giáo dục truyền thống và giao lưu văn hóa góp phần tạo sức lan tỏa, thu hút cộng đồng cùng tham gia các hoạt động hướng đến những giá trị tích cực.