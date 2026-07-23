Buren ghi bàn muộn, Hradec Králové đánh bại Tromsø trên sân khách Hradec Králové thắng Tromsø 1-0 tại Alfheim Stadion ở UEFA Europa League nhờ bàn thắng của Buren phút 85, qua đó giành chiến thắng trên sân khách còn Tromsø phải nhận thất bại trước khán giả nhà.

Tromsø 0 - 1 Hradec Králové Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Tromsø tiếp đón Hradec Králové.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thẻ vàng Phút 46': Frantisek Cech () nhận thẻ vàng.

52' Thẻ vàng Phút 52': Adam Zadrazil () nhận thẻ vàng.

53' Hỏng phạt đền Phút 53': Jens Hjertø-Dahl () sút hỏng phạt đền.

60' Thay người Phút 60' (): Mick van Buren vào sân thay Tom Sloncik.

60' Thay người Phút 60' (): Samuel Dancak vào sân thay Daniel Trubac.

62' Thay người Phút 62' (): Ieltsin Camões vào sân thay Heine Åsen Larsen.

62' Thay người Phút 62' (): Lars Olden Larsen vào sân thay Ruben Yttergård Jenssen .

66' Thay người Phút 66' (): Sander Håvik Innvær vào sân thay Leo Cornic.

70' Thay người Phút 70' (): Jakub Kucera vào sân thay Adam Vlkanova.

81' Thay người Phút 81' (): Abdullahi Umar vào sân thay Tomáš Wiesner.

85' BÀN THẮNG! Hradec Králové (0-1) Phút 85': Mick van Buren () lập công (kiến tạo: Samuel Dancak). Tỷ số: 0 - 1.

88' Thay người Phút 88' (): Daniel Braut vào sân thay Troy Nyhammer.

88' Thay người Phút 88' (): Isak Dahlqvist vào sân thay Alexander Warneryd.

90+2' Thẻ vàng Phút 90+2': David Edvardsson () nhận thẻ vàng.

KT Kết thúc: Tromsø 0-1 Hradec Králové Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

Cập nhật lúc 17:04 24/07/2026

Tromsø Thống kê Hradec Králové 66% Kiểm soát bóng 34% 16 Dứt điểm 5 6 Trúng đích 1 4 Phạt góc 1 8 Phạm lỗi 8 3 Việt vị 1

Cầu thủ nổi bật Mick van Buren Hradec Králové 1 bàn Samuel Dancak Hradec Králové 1 kiến tạo · điểm 6.61

Thông tin trận đấu

Tromsø sẽ gặp Hradec Králové tại UEFA Europa League. Trận đấu diễn ra lúc 00:00 ngày 24/07/2026 trên sân Alfheim Stadion.

Đây là những thông tin đã được xác định cho cuộc so tài giữa hai đội. Dữ liệu hiện có chưa bao gồm vị trí tại giải, phong độ gần đây, lịch sử đối đầu, danh sách cầu thủ vắng mặt hoặc đội hình dự kiến.

Bối cảnh trước trận đấu

Alfheim Stadion là địa điểm tổ chức trận đấu giữa Tromsø và Hradec Králové. Việc thi đấu tại sân này tạo nên bối cảnh đáng chú ý cho Tromsø, trong khi Hradec Králové sẽ phải chuẩn bị cho một chuyến làm khách tại đấu trường châu Âu.

Tuy nhiên, chưa có đủ thông tin để đánh giá chính xác tương quan lực lượng, phong độ hay mục tiêu cụ thể của hai đội. Vì vậy, mọi nhận định về ưu thế trước trận cần được tiếp cận thận trọng, thay vì dựa trên những dữ liệu không được xác nhận.

Điểm chờ đợi về chiến thuật

Trận đấu có thể được quyết định bởi cách hai đội nhập cuộc và điều chỉnh trong từng giai đoạn. Những yếu tố cần theo dõi gồm khả năng kiểm soát khu vực giữa sân, tổ chức phòng ngự khi mất bóng và hiệu quả của các tình huống chuyển trạng thái.

Bên cạnh đó, cách Tromsø tận dụng lợi thế sân Alfheim Stadion và cách Hradec Králové ứng phó với sức ép trên sân khách sẽ là những chi tiết quan trọng. Tuy nhiên, do chưa có thông tin về sơ đồ chiến thuật hoặc đội hình dự kiến, chưa thể xác định đội nào sẽ chủ động pressing, lùi sâu hay ưu tiên kiểm soát bóng.

Nhận định trước trận

Cuộc đối đầu giữa Tromsø và Hradec Králové hứa hẹn thu hút sự chú ý bởi diễn ra trong khuôn khổ UEFA Europa League tại Alfheim Stadion. Dù vậy, dữ liệu hiện có chưa đủ để đưa ra đánh giá cụ thể về phong độ, lực lượng hoặc xu hướng kết quả của hai đội.

Nhìn chung, diễn biến thực tế trên sân, đặc biệt là khả năng triển khai bóng và sự chính xác trong những thời điểm quyết định, sẽ đóng vai trò then chốt. Trận đấu bắt đầu lúc 00:00 ngày 24/07/2026.

Tromsø 5 trận gần nhất T T H H H Hradec Králové 5 trận gần nhất H H T T T

Tình hình lực lượng Tromsø ✚ Jens Hjertø-Dahl (Broken Toe) ✚ Viktor Ekblom (Meniscus Damage) Hradec Králové ✚ Filip Firbacher (Suspension Through Sports Court)