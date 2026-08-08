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    Cà phê cóc mỗi sáng

    Chùm thơ: Thanh Tâm . 08/08/2026 04:00

    Góc an nhiên

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    Nhâm nhi từng giọt đắng

    Ngày dài theo bóng nắng

    Năm tháng phủ hoàng hôn

    Ngắm đời trôi thinh lặng

    Quán cóc góc an nhiên

    Góc trời riêng

    Quán cóc. Mưa đầu mùa

    Mang sầu nghiêng góc phố

    Bàn tay đón gió lùa

    Nhâm nhi từng nỗi nhớ

    Se lạnh góc trời riêng

    Dày nỗi nhớ

    Giọt cà phê rơi chậm

    Vo nỗi buồn đợi chờ

    Thoáng dáng ai qua ngõ

    Thêm một ngày thờ ơ

    Thêm ngày dày nỗi nhớ

    Đầy nỗi nhớ

    Mỗi sáng ngồi quán cóc

    Ngắm điện thoại nằm im

    Cà phê rơi chờ đợi

    Sầu lên đầy trong tim

    Sầu lên đầy nỗi nhớ

    Tràn chỗ ngồi

    Mỗi sáng ngắm đời trôi

    Cà phê rơi từng giọt

    Tan cùng lời đãi bôi

    “Tôi ơi, đừng tuyệt vọng…”

    Nhạc vờn tràn hồn côi

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