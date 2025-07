Thời sự Các địa phương phải tiếp cận nhanh nhất nơi đang xảy ra thiên tai Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các cấp, ngành, địa phương phải tiếp cận nhanh, kịp thời những nơi xảy ra thiên tai, nhằm tiếp tế lương thực, thực phẩm cho Nhân dân.

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần làm tốt công tác cảnh báo thiên tai để người dân chủ động ứng phó, phòng ngừa. Ảnh: Nhật Bắc

Chiều 24/7, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia chủ trì Phiên họp lần thứ nhất về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2025.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười dự phiên họp tại điểm cầu Lâm Đồng. Ảnh: Nguyễn Lương

Tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành trong tỉnh tham dự Hội nghị.

Trong năm 2024 và những tháng đầu năm 2025, toàn quốc xảy ra 10.225 vụ tai nạn, sự cố, thiên tai. Trong đó, có 13 trận bão, 3 áp thấp nhiệt đới, 240 trận mưa lớn, ngập úng, lũ, lũ quét, sạt lở đất, 278 trận dông lốc, sét, mưa đá, 409 trận sạt lở….

Các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên xảy ra trên nhiều lĩnh vực, địa bàn gây ô nhiễm môi trường. Cả nước có 1.389 người chết; 398 người mất tích; 2.861 người bị thương… do hậu quả thiên tai.

Các sở, ngành, địa phương tại điểm cầu Lâm Đồng tham dự phiên họp. Ảnh: Nguyễn Lương

Về công tác ứng phó sự cố, thiên tai, thảm họa, Ban Chỉ đạo duy trì trực phòng thủ dân sự 24/24 giờ ở Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các cấp. Ban cũng theo dõi, nắm sớm các tình huống sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Quá trình phân tích, nhận định, đánh giá diễn biến để đưa ra các biện pháp ứng phó cũng được Ban Chỉ đạo chú trọng.

Các bộ, ngành tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 1 nghị quyết, 1 chỉ thị, 33 công điện chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia chỉ đạo ban hành 100 công điện chỉ đạo về công tác ứng phó, khắc phục sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Tại phiên họp, các bộ, ngành, địa phương đã tập trung thảo luận, đánh giá công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai thời gian qua, xác định nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới.

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời chia buồn sâu sắc đến thân nhân, gia đình người bị nạn do thiên tai. Đặc biệt là những thân nhân, gia đình các nạn nhân thiệt mạng, mất tích trong vụ chìm tàu Vịnh Xanh 58 (Hạ Long, Quảng Ninh), cũng như trong cơn bão số 3 những ngày qua.

Thủ tướng cũng chia sẻ nỗi đau, sự mất mát, thiệt hại to lớn về tài sản đối với Nhân dân các xã miền núi tại tỉnh Nghệ An đang hứng chịu bởi đợt lũ lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 3 và hoàn lưu sau bão.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương, lực lượng phải tìm mọi cách để tiếp cận ngay các địa bàn bị chia cắt bởi mưa lũ để nắm tình hình. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng nhấn mạnh các cơ quan, địa phương cần tăng cường công tác thông tin, báo cáo kịp thời Ban Chỉ đạo để lãnh đạo Ban Chỉ đạo, Chính phủ có định hướng, chỉ đạo sâu sát, kịp thời, chính xác hơn.

Các cơ quan thông tấn báo chí cần tích cực vào cuộc, dành thời lượng cần thiết tuyên truyền sâu rộng về sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với cuộc sống, an toàn tính mạng của Nhân dân.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương, lực lượng phải tìm mọi cách để tiếp cận ngay các địa bàn bị chia cắt bởi mưa lũ để nắm tình hình. Từ đó, các đơn vị chủ động cung cấp lương thực, thực phẩm cho Nhân dân, bảo đảm các công tác vệ sinh môi trường.

“Bằng mọi cách, khi xảy ra thiên tai, chính quyền địa phương phải tiếp cận được những nơi đang bị chia cắt do thiên tai, nắm tình hình, kịp thời tiếp tế lương thực, thực phẩm cho Nhân dân. Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng do đợt bão, mưa lũ vừa qua tập trung triển khai các biện pháp cần thiết để giảm thiệt hại”, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo.

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần làm tốt công tác cảnh báo thiên tai để người dân chủ động ứng phó, phòng ngừa, giảm thiểu thiệt hại. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương và địa phương theo tinh thần rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ kết quả.