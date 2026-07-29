Thời sự Lâm Đồng Các địa phương tỉnh Lâm Đồng tập trung khắc phục thiệt hại mưa lũ Công tác khắc phục hậu quả đợt mưa lũ từ ngày 27/7 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đang được lực lượng chuyên môn và các địa phương khẩn trương triển khai.

Mưa lớn gây ngập diện tích lúa tại xã Bắc Ruộng

Theo đó, từ ngày 27/7 đến nay, nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa vừa đến mưa to. Hậu quả, làm ngập lụt nhiều nhà cửa, hoa màu và gây sạt lở hạ tầng giao thông tại một số địa phương, gây thiệt hại sơ bộ ước tính khoảng 5 tỷ đồng.

Thống kê sơ bộ đến nay, toàn tỉnh không ghi nhận thiệt hại về người. Riêng về nhà ở, có 104 căn nhà bị ảnh hưởng, trong đó 98 căn bị ngập lụt sâu từ 0,3- 1,5 m và 6 căn phải di dời khẩn cấp do sạt lở tại Phường 3, Bảo Lộc.

Về nông nghiệp, khoảng 705 ha cây trồng các loại (chủ yếu là lúa, cây ăn quả, dâu tằm, sầu riêng) bị ngập úng tại các địa phương như Đạ Tẻh, Nghị Đức, Bắc Ruộng, Nam Thành, Đam Rông 1,...

Ngoài ra, mưa lũ khiến tuyến đường 721 bị ngập cục bộ; nhiều điểm sạt lở tại khu dân cư và đường giao thông nông thôn; hư hỏng một số công trình cống, cầu dân sinh và kênh mương nội đồng tại các huyện, xã.

Mưa lớn gây ngập nặng tại phường Bảo Lộc

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng, ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Quân sự huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân sơ tán, di dời tài sản đến nơi an toàn và ổn định đời sống.

Đồng thời, các lực lượng đang khẩn trương dọn dẹp đất đá sạt lở, khơi thông dòng chảy để đảm bảo giao thông thông suốt, đánh giá mức độ thiệt hại để triển khai các phương án hỗ trợ kịp thời theo quy định.

Mưa lớn khiến dòng nước dâng cao, gây ngập tại xã Bắc Ruộng những ngày qua

Trước đó, dự báo của cơ quan chuyên môn, từ ngày 27-30/7, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm. Dự báo tổng lượng mưa trong 2 ngày tới tại các khu vực phổ biến từ 40- 70 mm/24 giờ, có nơi đạt trên 100 mm/24 giờ. Mưa lớn có khả năng kéo dài đến hết ngày 30/7, sau đó giảm dần và kết thúc đợt mưa lớn này.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân Bảo Lộc đến nơi an toàn

Cơ quan chức năng đưa ra cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp và sạt lở đất tại các khu vực có địa hình dốc, nền địa chất yếu.