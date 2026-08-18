Cầm chân Lyon 1-1 tại Chobani Stadium, Fenerbahçe chia điểm ở play-off Champions League Fenerbahçe và Lyon hòa nhau 1-1 trên sân Chobani Stadium tại vòng play-off UEFA Champions League, khi Greenwood ghi bàn gỡ hòa cho đội chủ nhà sau pha mở tỷ số của Openda.

Fenerbahçe 1 - 1 Lyon Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Fenerbahçe tiếp đón Lyon.

14' Fenerbahçe kiểm soát bóng tốt hơn nhưng chưa thể ghi bàn Trôi qua 14 phút thi đấu, Fenerbahçe là đội làm chủ cuộc chơi với thời lượng kiểm soát bóng 67% - 33% cùng chỉ số phạt góc 2 - 0 . Tuy nhiên, Lyon mới là bên có cơ hội dứt điểm với số lần dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0 ), khiến tỷ số tạm thời giữ nguyên 0 - 0 .

28' Thế trận giằng co, chưa có cú dứt điểm trúng đích Trải qua 28 phút thi đấu, thế trận trên sân diễn ra khá giằng co khi chưa bên nào tạo ra điểm nhấn rõ rệt. Fenerbahçe nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng 55% - 45% cùng 2 - 0 phạt góc, nhưng chỉ số dứt điểm vẫn đang cân bằng ở mức 2 - 2 và chưa bên nào trúng đích (0 - 0).

37' Abner Vinicius bên phía Lyon nhận thẻ vàng Phút 37, Abner Vinicius bên phía Lyon đã phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Trong thế trận cân bằng với tỷ số 0-0, đội khách cần giữ được sự tỉnh táo để tránh chịu thêm thiệt thòi về nhân sự.

40' Openda lập công, Lyon mở tỷ số trước Fenerbahçe Phút 40, từ đường kiến tạo của C. Tolisso , L. Openda dứt điểm chính xác mang về bàn mở tỷ số 0-1 cho Lyon. Pha lập công quan trọng giúp đội khách khai thông thế bế tắc ngay trên sân Chobani Stadium.

40' Fenerbahçe nhỉnh hơn về kiểm soát bóng Tiến sát phút 40, Fenerbahçe nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng 60% - 40% và vượt trội 3 - 0 về phạt góc. Dù vậy, chỉ số dứt điểm vẫn đang giữ ở mức cân bằng 3 - 3 . Lyon thậm chí là đội tạo ra cơ hội nguy hiểm hơn với cú sút trúng đích 0 - 1 , buộc thủ môn chủ nhà có 1 - 0 tình huống cứu thua để giữ nguyên tỷ số 0 - 0 .

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

47' M. Greenwood san bằng tỷ số 1-1 cho Fenerbahçe Phút 47, nhận đường kiến tạo từ K. Akturkoglu , M. Greenwood dứt điểm chính xác mang về bàn gỡ hòa 1-1 cho Fenerbahçe. Pha lập công ngay đầu hiệp hai giúp đại diện Thổ Nhĩ Kỳ lấy lại thế cân bằng sau khi bị Lyon dẫn trước ở phút 40.

52' Fenerbahçe nhỉnh hơn trong thế trận giằng co Bước sang phút 52, thế trận giữa Fenerbahçe và Lyon vẫn diễn ra khá cân bằng khi hai đội đang hòa 1-1. Đội chủ nhà nhỉnh hơn đôi chút về tỷ lệ cầm bóng 54% - 46% cùng số lần dứt điểm 6 - 5 (trúng đích 3 - 2) và vượt trội ở chỉ số phạt góc 3 - 0.

64' Thế trận đôi công, Lyon nhỉnh hơn về dứt điểm Bước sang phút 64, trận đấu vẫn diễn ra vô cùng cân bằng với tỷ số 1 - 1 . Dù Fenerbahçe nhỉnh hơn đôi chút về tỷ lệ cầm bóng 53% - 47% , Lyon lại tỏ ra nguy hiểm hơn ở các đợt hãm thành khi sở hữu 7 - 9 lần dứt điểm (trúng đích 3 - 4 ).

73' Fenerbahçe tung D. Nene vào sân làm mới hàng công Phút 73, Fenerbahçe thực hiện sự thay đổi người khi D. Nene được tung vào sân để thay thế cho K. Akturkoglu . Khi tỷ số đang là 1-1, sự xuất hiện của nhân tố mới được kỳ vọng sẽ giúp đội chủ nhà tạo nên đột biến trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

73' Fenerbahçe tung M. Asensio vào sân thay Talisca Phút 73, Fenerbahçe thực hiện sự thay đổi nhân sự trên hàng công khi M. Asensio được tung vào sân thế chỗ Talisca . Trong thế trận đang hòa 1-1 giằng co, sự góp mặt của M. Asensio được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới giúp đội chủ nhà gia tăng sức ép tìm kiếm bàn thắng.

75' Lyon rút R. Kluivert rời sân nhường chỗ cho C. Mata Phút 75, Lyon quyết định đưa C. Mata vào sân thay thế cho R. Kluivert . Trong thế trận đang hòa 1-1 căng thẳng, sự điều chỉnh nhân sự này được kỳ vọng sẽ giúp đại diện nước Pháp tạo ra sự tươi mới trong khoảng thời gian cuối trận.

75' Lyon điều chỉnh nhân sự: K. Boudache vào sân Phút 75, Lyon quyết định có sự thay đổi người khi tung K. Boudache vào sân để thế chỗ cho E. Nuamah . Đội khách kỳ vọng làn gió mới trên hàng công sẽ tạo nên bước ngoặt trong những phút còn lại khi tỷ số đang là 1-1.

78' Thế trận giằng co trong những phút cuối Bước sang phút 78, Fenerbahçe và Lyon vẫn đang cầm chân nhau với tỷ số 1-1. Đội chủ nhà nhỉnh hơn ở tỷ lệ kiểm soát bóng 54% - 46% cùng chỉ số phạt góc 3 - 0 , nhưng hai bên tỏ ra cân bằng ở số lần dứt điểm 10 - 10 (trúng đích 5 - 4 ) cũng như 11 - 11 lần phạm lỗi.

81' N. Kante nhận thẻ vàng ở phút 81 Phút 81, N. Kante bên phía Fenerbahçe phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi kéo người. Trong thế trận giằng co với tỷ số 1-1, pha can thiệp phạm quy này phản ánh sự căng thẳng bám đuổi quyết liệt giữa hai đội ở những phút cuối trận.

82' Fenerbahçe gia tăng sức ép, tung Lukaku vào sân Phút 82, Fenerbahçe quyết định làm mới hàng công khi tung R. Lukaku vào sân thay thế V. Muriqi . Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1, sự xuất hiện của tiền đạo này được kỳ vọng sẽ tạo ra điểm nhấn giúp đội chủ nhà tìm kiếm cơ hội vươn lên ở những phút cuối.

84' M. Skriniar nhận thẻ vàng ở phút 84 Phút 84, M. Skriniar bên phía Fenerbahçe phải nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi thô bạo. Trận đấu trôi về những phút cuối trong bầu không khí vô cùng căng thẳng với tỷ số hòa 1-1.

86' Lyon làm mới tuyến giữa ở những phút cuối Phút 86, Lyon thực hiện sự thay đổi người khi M. Bidstrup được tung vào sân thế chỗ T. Morton . Trong thế trận giằng co với tỷ số 1-1, điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ giúp đại diện nước Pháp tăng cường năng lượng và sự chắc chắn ở khu vực giữa sân trong những phút thi đấu chính thức còn lại.

90+1' Lyon tung M. Ouedraogo vào sân ở phút bù giờ Phút 90+1', Lyon có sự thay đổi nhân sự khi M. Ouedraogo được tung vào sân thay cho M. Fofana . Trong bối cảnh trận đấu đang giằng co với tỷ số 1-1, sự bổ sung thể lực ở những giây cuối là động thái cần thiết của đội khách.

90' Thế trận giằng co nghẹt thở Bước sang phút 90, trận đấu vẫn diễn ra cực kỳ giằng co khi Fenerbahçe và Lyon đang hòa với tỷ số 1-1. Sự cân bằng thể hiện rõ qua tỷ lệ cầm bóng 51% - 49% cùng tổng số cú dứt điểm 11 - 10 (trúng đích 5 - 4), khi cả hai đội đều liên tục đôi công để tìm kiếm bàn thắng.

KT Kết thúc: Fenerbahçe 1-1 Lyon Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 03:53 19/08/2026

Đội hình chính thức Fenerbahçe Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Ismail Kartal Lyon Sơ đồ 4-3-3 · HLV Paulo Fonseca 31 Ederson 27 Nélson Semedo 37 Milan Škriniar 15 Nathan Aké 3 Archie Brown 91 N'Golo Kanté 6 Mattéo Guendouzi 11 Mason Greenwood 94 Talisca 7 Kerem Aktürkoğlu 19 Vedat Muriqi 1 Dominik Greif 98 Ainsley Maitland-Niles 21 Ruben Kluivert 19 Moussa Niakhaté 16 Abner Vinícius 8 Corentin Tolisso 6 Tanner Tessmann 23 Tyler Morton 7 Ernest Nuamah 17 Loïs Openda 11 Malick Fofana Dự bị Fenerbahçe 13 Tarık Çetin 75 Kuzey Sapaz 14 Yiğit Efe Demir 18 Mert Müldür 22 Levent Mercan 5 İsmail Yüksek 10 Marco Asensio 17 İrfan Can Kahveci 28 Bartuğ Elmaz Lyon 25 Justin Bengui 40 Rémy Descamps 13 Zachary Athekame 20 Felix Bacher 22 Clinton Mata 2 Mads Bidstrup 39 Mathys de Carvalho 76 Mohamed Ouédraogo 99 Noah Nartey Cập nhật đội hình lúc 01:31 19/08/2026

Fenerbahçe Thống kê Lyon 52% Kiểm soát bóng 48% 11 Dứt điểm 11 5 Trúng đích 5 3 Phạt góc 0 13 Phạm lỗi 13 3 Việt vị 1 4 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật Mason Greenwood Fenerbahçe 1 bàn Loïs Openda Lyon 1 bàn Corentin Tolisso Lyon 1 kiến tạo · điểm 7.2 Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe 1 kiến tạo · điểm 6.7 Milan Škriniar Fenerbahçe Điểm 7.5 Tyler Morton Lyon Điểm 7.3

Trận đại chiến giữa Fenerbahçe và Lyon tại UEFA Champions League sẽ diễn ra vào lúc 02h00 ngày 19/08/2026 trên sân vận động Chobani Stadium Fenerbahce Sukru Saracoglu. Đây là cuộc đọ sức mang tính chất sống còn khi hai đội bước vào trận đấu loại trực tiếp, nơi đội thắng sẽ giành quyền đi tiếp còn đội thua lập tức bị loại.

Phong độ thi đấu và thành tích đối đầu

Fenerbahçe bước vào cuộc so tài này với phong độ rất ổn định. Trong 4 trận đấu gần nhất, đại diện Thổ Nhĩ Kỳ duy trì thành tích bất bại khi giành được 3 trận thắng và 1 trận hòa. Tinh thần thi đấu lên cao cùng lợi thế sân nhà sẽ là điểm tựa lớn để đội bóng hướng tới kết quả thuận lợi.

Ở chiều ngược lại, Lyon lại đang thể hiện phong độ có phần phập phù. Trong 2 trận đấu gần đây nhất, đại diện từ Pháp nhận 1 trận thua và có 1 trận thắng. Sự thiếu ổn định này buộc Lyon phải cẩn trọng tối đa nếu không muốn đón nhận kết quả bất lợi.

Nhận định cục diện trận đấu

Lịch sử chạm trán ghi nhận hai câu lạc bộ mới đối đầu nhau 1 lần gần nhất, và cuộc so tài đó đã kết thúc với tỷ số hòa khi Fenerbahçe hòa 1 trận và Lyon chưa có chiến thắng nào. Điều này phản ánh tính chất cân bằng cũng như sự duyên nợ giữa hai đội bóng tên tuổi.

Vì đây là trận đấu theo thể thức loại trực tiếp không thuộc vòng bảng, cả Fenerbahçe lẫn Lyon chắc chắn sẽ thi đấu thận trọng. Việc phải đá trên sân khách đặt ra thử thách lớn cho Lyon, trong khi Fenerbahçe với chuỗi phong độ nhỉnh hơn sẽ tìm cách chủ động kiểm soát thế trận để giành quyền vào vòng trong.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Fenerbahçe · 0 thắng 1 hòa Lyon · 0 thắng Fenerbahçe 0 - 0 Lyon Hòa

Fenerbahçe 5 trận gần nhất B T T H T 4 Trận 3-1-0 T-H-B 5 Ghi (TB 1.3) 1 Thủng lưới Lyon 5 trận gần nhất T B B T B 2 Trận 1-0-1 T-H-B 4 Ghi (TB 2.0) 2 Thủng lưới

Tình hình lực lượng Fenerbahçe ✚ E. Demir (Inactive) ✚ Diego Carlos (Inactive) ✚ O. Fayed (Inactive) ✚ M. Gunok (Muscle Injury) ✚ D. Livakovic (Inactive) ✚ O. Mimovic (Inactive) ✚ J. Oosterwolde (Achilles Tendon Injury) ✚ Rodrigo Becao (Inactive) Lyon ✚ K. Merah (Ankle Injury) ✚ P. Sulc (Knee Injury) ✚ N. Tagliafico (Inactive) ✚ K. Merah (Ankle Injury) ✚ P. Sulc (Knee Injury) ✚ N. Tagliafico (Inactive)