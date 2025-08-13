Quốc phòng - An ninh Cán bộ, chiến sĩ giúp người dân khắc phục hậu quả do mưa lớn Cán bộ, chiến sĩ Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Bảo Lâm (Lâm Đồng) đang tích cực hỗ trợ người dân xã Đạ Huoai 3 khắc phục hậu quả do mưa lớn.

Cán bộ, chiến sĩ giúp dân khắc phục hậu quả do mưa lớn

Sáng 13/8, thông tin từ Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Bảo Lâm, từ chiều ngày 12/8 đến rạng sáng ngày 13/8, các lực lượng đã hỗ trợ người dân trên địa bàn xã Đạ Huoai 3 (Lâm Đồng) khắc phục hậu quả do mưa lớn, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người.

Sau đợt mưa lớn, xã Đạ Huoai 3 bị ngập trên diện rộng. Thống kê ban đầu cho thấy, có 2 cầu dân sinh bị trôi, ngập hoàn toàn một kho phân bón và nhiều diện tích hoa màu. Đặc biệt, có 20 hộ dân bị ngập nặng. Các lực lượng đã nhanh chóng phối hợp sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Sau mưa lớn, 20 hộ dân ở xã Đạ Huoai 3 nhà bị hư hỏng nặng, đất đá trôi vào nhà

Lực lượng tham gia hỗ trợ người dân gồm: 9 thành viên Tổ công tác số 3 thuộc Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Bảo Lâm làm nhiệm vụ trên địa bàn 9 xã (thuộc huyện Đạ Huoai cũ); 21 đồng chí dân quân; 12 chiến sĩ thuộc Lữ đoàn Công binh 293 và 20 đồng chí Công an xã.

Lực lượng dân quân tự vệ kịp thời có mặt, cùng các lực lượng sơ tán người dân và hỗ trợ khắc phục hậu quả

Đến 3h sáng ngày 13/8, toàn bộ người dân đã được sơ tán an toàn. Hiện các lực lượng đang tiếp tục hỗ trợ người dân sơ tán tài sản và khắc phục hậu quả do mưa lớn.