Cảnh báo dông lốc, mưa lớn cục bộ tại khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nam Bộ ngày 14/08/2026 Chiều và đêm 14/08/2026, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa dông rải rác, cục bộ trên 70mm, đề phòng lốc sét và sạt lở.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong chiều và đêm 14/08/2026, nhiều khu vực trên cả nước xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh cùng rủi ro lũ quét và sạt lở đất.

Diễn biến mưa dông trong 24 giờ qua

Ngày 13/08/2026, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ đã có mưa rào và dông cục bộ ở một số nơi.

Dự báo diễn biến mưa dông trong 24 đến 48 giờ tới

Bắt đầu từ chiều và đêm 14/08/2026, các khu vực nêu trên tiếp tục chịu ảnh hưởng của đợt mưa dông diện rộng với các chi tiết dự báo như sau:

Khu vực ảnh hưởng: Bắc Bộ, Thanh Hóa, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ.

Bắc Bộ, Thanh Hóa, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ. Thời gian cao điểm: Chiều và đêm 14/08/2026.

Chiều và đêm 14/08/2026. Lượng mưa phổ biến: Mưa rào và dông rải rác từ 10–30mm .

Mưa rào và dông rải rác từ . Cảnh báo cục bộ: Có điểm mưa to trên 70mm.

Cảnh báo tác động và cấp độ rủi ro thiên tai

Mưa dông kéo dài kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây thiệt hại về tài sản và hạ tầng:

Thiên tai đi kèm: Mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tình trạng này có thể ảnh hưởng xấu đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tình trạng này có thể ảnh hưởng xấu đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Nguy cơ ngập úng, sạt lở: Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Khuyến cáo an toàn

Người dân tại các khu vực nằm trong vùng cảnh báo cần chủ động chằng chống nhà cửa, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết. Đối với vùng đồi núi, cần chú ý quan sát các dấu hiệu sạt lở đất, tránh di chuyển qua các sông suối nhỏ khi có mưa lớn.

Bản tin được phát lúc 15h30 ngày 13/08/2026. Bản tin cảnh báo tiếp theo sẽ được phát vào lúc 21h00 ngày 13/08/2026.