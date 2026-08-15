Cảnh báo khẩn cấp lũ quét, sạt lở đất tại tỉnh Thái Nguyên và Cao Bằng ngày 15/08/2026 Trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh Thái Nguyên và Cao Bằng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ. Người dân cần chủ động ứng phó.

Cơ quan khí tượng vừa phát bản tin cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ trên khu vực các tỉnh Thái Nguyên và Cao Bằng trong 6 giờ tới (kể từ chiều ngày 15/08/2026).

Tin cảnh báo lũ quét sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên khu vực các tỉnh Thái Nguyên và Cao Bằng

Khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất

Cụ thể, các địa bàn được cảnh báo chịu ảnh hưởng nguy cơ thiên tai trong 6 giờ tới bao gồm:

Tại Thái Nguyên: Bạch Thông, Bằng Thành, Cao Minh, Côn Minh, P. Bắc Kạn, P. Đức Xuân, Phong Quang, Thanh Mai, Xuân Dương.

Bạch Thông, Bằng Thành, Cao Minh, Côn Minh, P. Bắc Kạn, P. Đức Xuân, Phong Quang, Thanh Mai, Xuân Dương. Tại Cao Bằng: Hạ Lang, Độc Lập, Đức Long, Hà Quảng, Hòa An, Minh Tâm, Nam Tuấn, Phục Hòa, Quang Hán, Thạch An, Thanh Long, Thông Nông, Vinh Quý.

Tác động thiên tai và khuyến cáo ứng phó

Lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp trực tiếp đến tính mạng của người dân. Bên cạnh đó, các hiện tượng này có thể gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện, phá hủy các công trình dân sinh và kinh tế.

Người dân nằm trong khu vực cảnh báo cần chủ động theo dõi sát diễn biến thời tiết, đề cao cảnh giác và di dời khỏi các khu vực có nguy cơ sạt lở, mép sông suối nhỏ để đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản.