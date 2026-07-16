Cảnh báo khẩn cấp nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại Điện Biên, Lào Cai ngày 16/07/2026 Trong 6 giờ tới, khu vực tỉnh Điện Biên và Lào Cai đối mặt với nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún tại các sườn dốc, suối nhỏ do mưa lũ.

Theo thông tin cảnh báo khí tượng thủy văn, trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh Điện Biên và Lào Cai có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên các sườn dốc và suối nhỏ.

Khu vực ảnh hưởng và rủi ro thiên tai

Tình trạng mưa lũ hoặc dòng chảy đang tạo ra những biến động nguy hiểm tại khu vực vùng núi phía Bắc. Các khu vực cần đặc biệt chú ý bao gồm:

Tỉnh Điện Biên: Nguy cơ sạt lở đất và sụt lún tại các khu vực có địa hình dốc.

Nguy cơ sạt lở đất và sụt lún tại các khu vực có địa hình dốc. Tỉnh Lào Cai: Đề phòng lũ quét cục bộ tại các khe suối nhỏ và các điểm dân cư ven sông.

Bản đồ cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên khu vực các tỉnh Điện Biên và Lào Cai.

Tác động có thể xảy ra

Lũ quét và sạt lở đất có thể gây ra những thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Cụ thể:

Gây chia cắt giao thông cục bộ tại các tuyến đường liên xã, liên tỉnh.

Phá hủy nhà cửa, công trình hạ tầng và hoa màu của người dân.

Nguy cơ mất an toàn cao tại các khu vực khai thác khoáng sản hoặc công trường xây dựng ven núi.

Khuyến cáo an toàn

Để chủ động ứng phó, người dân và chính quyền địa phương tại Điện Biên và Lào Cai cần lưu ý:

Theo dõi sát: Cập nhật liên tục các bản đồ nguy cơ tại hệ thống dự báo trực tuyến.

Cập nhật liên tục các bản đồ nguy cơ tại hệ thống dự báo trực tuyến. Cảnh giác: Quan sát các dấu hiệu bất thường như nước suối chuyển màu đục, có tiếng động lạ từ phía rừng núi hoặc vết nứt trên mặt đất.

Quan sát các dấu hiệu bất thường như nước suối chuyển màu đục, có tiếng động lạ từ phía rừng núi hoặc vết nứt trên mặt đất. Di dời: Chủ động phương án sơ tán người và tài sản khỏi vùng nguy hiểm khi có yêu cầu từ cơ quan chức năng.

Bản tin cảnh báo sẽ tiếp tục được cập nhật theo diễn biến thực tế của thời tiết và tình hình thủy văn tại các địa phương.