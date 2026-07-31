Cảnh báo khẩn lũ quét, sạt lở đất tại Tuyên Quang và Quảng Ninh ngày 31/07/2026 Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại nhiều khu vực thuộc tỉnh Tuyên Quang và Quảng Ninh trong 6 giờ tới ngày 31/07/2026.

Trong 6 giờ tới, các khu vực thuộc tỉnh Tuyên Quang và Quảng Ninh đối mặt với nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất và sụt lún đất trên các sườn dốc. Người dân và chính quyền địa phương cần nâng cao cảnh giác, chủ động các biện pháp ứng phó kịp thời.

Bản đồ cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực thuộc Tuyên Quang và Quảng Ninh

Các khu vực chịu ảnh hưởng và nguy cơ cao

Nguy cơ thiên tai tập trung tại nhiều xã, phường và điểm dân cư thuộc hai tỉnh Tuyên Quang và Quảng Ninh, cụ thể:

Tỉnh Tuyên Quang: Côn Lôn, Đồng Yên, Đường Hồng, Nhữ Khê, P. Mỹ Lâm, Tiên Yên, Yên Cường, Yên Hoa.

Côn Lôn, Đồng Yên, Đường Hồng, Nhữ Khê, P. Mỹ Lâm, Tiên Yên, Yên Cường, Yên Hoa. Tỉnh Quảng Ninh: P. Móng Cái 1, P. Móng Cái 2, P. Móng Cái 3, Đặc khu Cô Tô, Hải Sơn, Đầm Hà, Đường Hoa, Hải Ninh, P. An Sinh, P. Bình Khê, P. Đông Triều, P. Mạo Khê, Quảng Đức, Quảng Hà, Quảng Tân, Vĩnh Thực.

Tác động dự kiến và khuyến cáo an toàn

Lũ quét và sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế, gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, kinh tế - xã hội.

Khuyến cáo an toàn cho người dân: