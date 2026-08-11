Cảnh báo khẩn nguy cơ lũ quét sạt lở đất tại Lai Châu, Sơn La, Gia Lai ngày 11/08/2026 Cảnh báo trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất tại 7 tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ, Quảng Trị, Quảng Ngãi và Gia Lai.

Ngày 11/08/2026, cơ quan khí tượng thủy văn đã phát bản tin cảnh báo thiên tai khẩn cấp cho khu vực miền núi và trung bộ. Trong 6 giờ tới, nhiều địa phương đối mặt với nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do ảnh hưởng của mưa lũ hoặc dòng chảy.

Bản đồ cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại các tỉnh miền núi.

Các khu vực có nguy cơ cao trong 6 giờ tới

Theo dự báo, hiện tượng thiên tai nguy hiểm này có thể xảy ra trên các sườn dốc, khu vực suối nhỏ tại các tỉnh sau:

Lai Châu

Điện Biên

Sơn La

Phú Thọ

Quảng Trị

Quảng Ngãi

Gia Lai

Rủi ro thiên tai và tác động có thể xảy ra

Lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất có thể gây ra tác động rất lớn đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân. Bên cạnh đó, tình trạng này còn làm tắc nghẽn giao thông cục bộ, ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện và làm hư hỏng các công trình dân sinh, kinh tế.

Khuyến cáo an toàn cho người dân

Đặc biệt đối với các khu vực đồi núi và dọc theo sông suối nhỏ, người dân cần nâng cao cảnh giác và thực hiện ngay các biện pháp an toàn: