Cảnh báo khẩn nguy cơ lũ quét sạt lở đất tại Lai Châu, Sơn La, Gia Lai ngày 11/08/2026
Cảnh báo trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất tại 7 tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ, Quảng Trị, Quảng Ngãi và Gia Lai.
Ngày 11/08/2026, cơ quan khí tượng thủy văn đã phát bản tin cảnh báo thiên tai khẩn cấp cho khu vực miền núi và trung bộ. Trong 6 giờ tới, nhiều địa phương đối mặt với nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do ảnh hưởng của mưa lũ hoặc dòng chảy.
Các khu vực có nguy cơ cao trong 6 giờ tới
Theo dự báo, hiện tượng thiên tai nguy hiểm này có thể xảy ra trên các sườn dốc, khu vực suối nhỏ tại các tỉnh sau:
- Lai Châu
- Điện Biên
- Sơn La
- Phú Thọ
- Quảng Trị
- Quảng Ngãi
- Gia Lai
Rủi ro thiên tai và tác động có thể xảy ra
Lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất có thể gây ra tác động rất lớn đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân. Bên cạnh đó, tình trạng này còn làm tắc nghẽn giao thông cục bộ, ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện và làm hư hỏng các công trình dân sinh, kinh tế.
Khuyến cáo an toàn cho người dân
Đặc biệt đối với các khu vực đồi núi và dọc theo sông suối nhỏ, người dân cần nâng cao cảnh giác và thực hiện ngay các biện pháp an toàn:
- Theo dõi chặt chẽ: Cập nhật liên tục các bản tin cảnh báo thời tiết và diễn biến mưa lũ tại địa phương.
- Tránh xa vùng nguy hiểm: Chủ động không di chuyển qua các khe suối, ngầm tràn hoặc khu vực đồi núi có dấu hiệu sạt trượt, rạn nứt.
- Sẵn sàng sơ tán: Tuân thủ sự hướng dẫn của chính quyền địa phương nếu có lệnh sơ tán khẩn cấp đến nơi an toàn.