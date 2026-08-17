Cảnh báo khẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trên sườn dốc tại tỉnh Lai Châu ngày 17/08/2026 Trong 6 giờ tới, khu vực tỉnh Lai Châu có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún tại nhiều địa bàn như Bum Tở, Sì Lở Lầu, Mường Tè, Sin Suối Hồ.

Trong 6 giờ tới (tính từ ngày 17/08/2026), trên địa bàn tỉnh Lai Châu xuất hiện nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên các sườn dốc, suối nhỏ. Người dân tại các khu vực được cảnh báo cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết và sẵn sàng các biện pháp phòng tránh.

Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên khu vực tỉnh Lai Châu.

Các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất

Dự báo nguy cơ thiên tai tập trung tại các vùng sườn dốc và khu vực ven suối nhỏ thuộc tỉnh Lai Châu, cụ thể gồm các địa bàn:

Bum Tở

Sì Lở Lầu

Mường Tè

Sin Suối Hồ

Bình Lư

Bum Nưa

Dào San

Hua Bum

Khổng Lào

Tà Tổng

Cảnh báo tác động và khuyến cáo an toàn

Lũ quét và sạt lở đất có thể gây sụt lún công trình, chia cắt giao thông cục bộ và uy hiếp tính mạng, tài sản của người dân ở các khu vực trũng thấp ven sông suối.

Khuyến cáo hành động: