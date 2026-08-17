Cảnh báo khẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trên sườn dốc tại tỉnh Lai Châu ngày 17/08/2026
Trong 6 giờ tới, khu vực tỉnh Lai Châu có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún tại nhiều địa bàn như Bum Tở, Sì Lở Lầu, Mường Tè, Sin Suối Hồ.
Trong 6 giờ tới (tính từ ngày 17/08/2026), trên địa bàn tỉnh Lai Châu xuất hiện nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên các sườn dốc, suối nhỏ. Người dân tại các khu vực được cảnh báo cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết và sẵn sàng các biện pháp phòng tránh.
Các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất
Dự báo nguy cơ thiên tai tập trung tại các vùng sườn dốc và khu vực ven suối nhỏ thuộc tỉnh Lai Châu, cụ thể gồm các địa bàn:
- Bum Tở
- Sì Lở Lầu
- Mường Tè
- Sin Suối Hồ
- Bình Lư
- Bum Nưa
- Dào San
- Hua Bum
- Khổng Lào
- Tà Tổng
Cảnh báo tác động và khuyến cáo an toàn
Lũ quét và sạt lở đất có thể gây sụt lún công trình, chia cắt giao thông cục bộ và uy hiếp tính mạng, tài sản của người dân ở các khu vực trũng thấp ven sông suối.
Khuyến cáo hành động:
- Người dân trong vùng cảnh báo không di chuyển qua các ngầm tràn, khe suối nhỏ khi có dòng chảy xiết.
- Thường xuyên quan sát các dấu hiệu sạt lở đất như vết nứt trên đường, vết nứt tường nhà, cây cối nghiêng hoặc nước sông suối đổi màu đục ngầu.
- Chủ động di dời khỏi vùng sườn dốc nguy hiểm theo hướng dẫn của lực lượng chức năng địa phương.